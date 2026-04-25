Thêm không gian trải nghiệm đêm cho du khách khi đến Quảng Ninh

Tối 25/4, tại phường Bãi Cháy (tỉnh Quảng Ninh), Tập đoàn Sun Group cho ra mắt tổ hợp giải trí, ẩm thực VUI-Fest Ha Long, mang tới một không gian trải nghiệm đêm bên vịnh di sản vô cùng độc đáo cho người dân và du khách, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ và 30/4 - 1/5.

Tâm điểm của đêm khai trương là màn thủy diễn thuyền buồm đỏ- hình tượng biểu trưng của du lịch miền di sản. Mở màn là sự xuất hiện được dàn dựng công phu của đội hình 6 chiếc thuyền buồm đỏ thắm.

Trong chuyển động đồng bộ cùng âm nhạc và hiệu ứng ánh sáng, những chiếc thuyền hợp nhất tạo thành hình tượng “con rồng ánh sáng” vươn mình trên mặt vịnh, biểu trưng cho huyền thoại kiến tạo kỳ quan Hạ Long.

Lấy cảm hứng từ hình ảnh thương cảng phồn vinh, tổ hợp tái hiện tinh thần giao thương sầm uất của vùng đất di sản trong diện mạo đương đại, nơi văn hóa bản địa giao thoa cùng nhịp sống hiện đại.

Ngay sau cao trào thủy diễn là màn pháo hoa tầm cao bùng nổ cảm xúc tại VUI-Fest Ha Long. Hàng nghìn quả pháo với hơn 50 hiệu ứng đa tầng được trình diễn trên nền trời vịnh di sản, kết hợp âm nhạc và hệ thống ánh sáng hiện đại, tạo nên tổng thể thị giác ấn tượng.

Bên cạnh show diễn cùng màn pháo hoa rực rỡ, VUI-Fest Ha Long còn mở ra một không gian giải trí - ẩm thực đặc sắc chưa từng có tại Bãi Cháy. VUI-Fest Port, sân khấu nghệ thuật mang cảm hứng bến cảng là điểm hẹn thu hút của các ban nhạc indie, DJ và nghệ sĩ trình diễn đường phố.

Song song với các hoạt động trình diễn, VUI-Fest còn tái hiện tinh thần giao thương qua các trạm trải nghiệm sáng tạo và khu đấu giá, nơi du khách khám phá sản phẩm thủ công, quà tặng thiết kế và tham gia các hoạt động tương tác. Hệ thống kiot ẩm thực đa dạng, kết hợp đặc sản địa phương với phong vị quốc tế, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái giải trí - ẩm thực về đêm.

Tại sự kiện, ông Nguyễn Xuân Chiến- Phó Chủ tịch, Tổng Giám đốc Sun Group Vùng miền Bắc cho biết: “VUI-Fest Ha Long là sản phẩm du lịch chiến lược trong hệ sinh thái du lịch của tập đoàn tại Quảng Ninh. Mục tiêu là kiến tạo một không gian lễ hội giải trí sôi động suốt bốn mùa, giúp gia tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách, đồng thời từng bước định hình Bãi Cháy trở thành trung tâm trải nghiệm đêm năng động bậc nhất miền Bắc.”

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, những sản phẩm du lịch đêm không chỉ đáp ứng nhu cầu giải trí của du khách mà còn tạo cơ hội cho việc tìm hiểu, khám phá văn hóa địa phương.

Thời gian qua, ngành du lịch Quảng Ninh không ngừng đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ phục vụ du khách; đồng thời thu hút, tăng thời gian lưu trú của du khách, thúc đẩy chi tiêu khách du lịch và người dân trong tỉnh.

Việc đưa vào hoạt động các tổ hợp giải trí ban đêm sẽ giúp giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân; đóng góp phát triển kinh tế – xã hội, tạo động lực lan tỏa cho các ngành khác.

Tối cùng ngày, tại khu đô thị Halong Marina, phường Bãi Cháy (tỉnh Quảng Ninh), Phố ẩm thực quốc tế - Hạ Long 2026 cũng chính thức khai mạc. Phố ẩm thực quốc tế - Hạ Long 2026 có quy mô 154 gian hàng giới thiệu ẩm thực đặc sắc và sản phẩm OCOP của các địa phương trong và ngoài tỉnh và diễn ra đến hết ngày 3/5.

Đến đây, người dân, du khách được trải nghiệm, mua sắm các sản phẩm ẩm thực, sản phẩm OCOP đặc sắc, check - in với mô hình “toa tầu” ẩm thực; được trải nghiệm chế biến các món ăn đặc sắc của tỉnh Quảng Ninh, như: Làm chả mực, xẻ cá ngừ đại dương cùng các đầu bếp Nhật Bản, pha chế… Sự kiện còn có không gian trải nghiệm thực tế ảo (VR 360) các điểm đến du lịch biểu tượng của tỉnh Quảng Ninh, không gian trò chơi dân gian.

Với việc hàng loạt sự kiện, tổ hợp giải trí đêm, chợ đêm đi vào hoạt động hứa hẹn mang lại cho người dân, du khách những trải nghiệm mới mẻ khi đến Quảng Ninh.

Qua đó Quảng Ninh hướng tới phát triển mạnh kinh tế đêm, thu hút du khách và đạt mục tiêu đón 22 triệu lượt khách, trong đó 5,2 triệu lượt khách quốc tế và doanh thu từ du lịch đạt khoảng 55.000 tỷ đồng./.

