Nhiều hoạt động đặc sắc trong Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Trị năm 2026

Việc tổ chức Tuần Văn hóa-Du lịch tỉnh Quảng Trị năm 2026 không chỉ góp phần kích cầu du lịch nội địa và quốc tế trong mùa Hè, mà còn thúc đẩy liên kết vùng, nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến.

Núi đá vôi karst tại Phong Nha-Kẻ Bàng với các cửa hang lớn mở ra giữa rừng nguyên sinh, phản ánh quá trình kiến tạo địa chất kéo dài hàng triệu năm. (Ảnh: Kha Phạm/TTXVN)

Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Trị năm 2026, dự kiến chính thức khởi động từ ngày 24/4 đến ngày 1/5/2026 với chuỗi hoạt động đặc sắc, hấp dẫn.

Sự kiện được định hướng xây dựng thành hoạt động thường niên cấp tỉnh, góp phần thúc đẩy ngành du lịch phát triển bền vững, tăng cường liên kết vùng và tạo động lực thu hút đầu tư.

Điểm nhấn của Tuần Văn hóa-Du lịch này là chương trình nghệ thuật khai mạc vào tối 24/4, tại khu đô thị Bảo Ninh 1 (Regal Legend, phường Đồng Hới).

Chương trình sử dụng các công nghệ hình ảnh, ánh sáng mới lạ, độc đáo, cùng sự tham gia của các ca sỹ nổi tiếng và các nghệ sỹ đã khẳng định thương hiệu trên thị trường âm nhạc Việt Nam. Đây cũng sẽ là bữa tiệc âm nhạc hoành tráng với âm nhạc điện tử sống động, phù hợp với thị hiếu đa dạng của các phân khúc khách du lịch nội địa và quốc tế.

Trong 8 ngày diễn ra Tuần lễ Văn hóa Du lịch Quảng Trị năm 2026 sẽ có nhiều hoạt động hấp dẫn, như Lễ hội ẩm thực, chương trình nhạc nước... đặc biệt là màn trình diễn pháo hoa tầm thấp, diễn ra vào 22 giờ đến 22 giờ 10 phút các ngày 24/4 và 30/4/2026.

Một trong những điểm nhấn đáng chờ đợi của Tuần lễ Văn hóa-Du lịch Quảng Trị năm 2026 chính là sự quy tụ của khoảng 100 gian hàng ẩm thực, sản phẩm OCOP đến từ nhiều địa phương. Các gian hàng ẩm thực được đặt trong tổng thể của không gian phố đêm ven biển, âm nhạc, ánh sáng và các hoạt động giải trí.

Đây không chỉ là một sự kiện mà còn là một cách làm du lịch mới ở Quảng Trị. Thông qua tuần lễ Văn hóa-Du lịch Quảng Trị năm 2026, địa phương sẽ chủ động kết nối quốc tế, tạo “cú hích kép” vừa thu hút khách và định vị thương hiệu du lịch Quảng Trị.

Đáng chú ý, chương trình khảo sát điểm đến dành cho doanh nghiệp và báo chí Hàn Quốc, kết hợp tổ chức tọa đàm nhằm thúc đẩy phát triển thị trường khách quốc tế. Hoạt động này hướng tới xây dựng các sản phẩm phù hợp với thị hiếu du khách Hàn Quốc - thị trường trọng điểm của du lịch Việt Nam hiện nay.

Song song đó, tỉnh Quảng Trị dự kiến công bố kết quả khảo sát các hang động, tài nguyên du lịch mới tại Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng. Đây là cơ sở quan trọng để định hướng phát triển các sản phẩm du lịch thám hiểm gắn với bảo tồn thiên nhiên, tạo thêm dư địa tăng trưởng cho ngành du lịch địa phương.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Trị cũng sẽ tổ chức công bố quyết định công nhận các khu du lịch cấp tỉnh; giới thiệu các văn bản cho phép khai thác hoặc khai thác thử nghiệm các sản phẩm du lịch mới; đồng thời triển khai các đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại khu vực rừng đặc dụng và rừng phòng hộ.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị, việc tổ chức Tuần Văn hóa Du lịch 2026 không chỉ góp phần kích cầu du lịch nội địa và quốc tế trong mùa Hè, mà còn thúc đẩy liên kết vùng, nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến.

Các hoạt động được yêu cầu chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo an toàn, đồng thời đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội hóa và sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp. Qua đó, tạo hiệu ứng quảng bá sâu rộng, từng bước khẳng định hình ảnh du lịch Quảng Trị với thông điệp “Thiên nhiên kỳ vĩ, ký ức hào hùng”./.

(Vietnam+)
NGHỊ QUYẾT 80 - PHÁT TRIỂN VĂN HÓA

