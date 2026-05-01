Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng dẫn đầu tìm kiếm của du khách Thái Lan

Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận mức tăng trưởng tìm kiếm cao nhất tại Thái Lan, lên tới 134%, tiếp theo là Đà Nẵng với mức tăng 58%. Các điểm đến khác như Hong Kong ghi nhận mức tăng khiêm tốn hơn.

Đỗ Sinh
Một góc bình yên ở đảo Cù Lao Chàm, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Hai điểm đến của Việt Nam là Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đang dẫn đầu xu hướng tìm kiếm của du khách Thái Lan trong kỳ nghỉ lễ dài đầu tháng 5 này.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, dữ liệu từ nền tảng đặt phòng trực tuyến Agoda cho thấy Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận mức tăng trưởng tìm kiếm cao nhất tại Thái Lan, lên tới 134%, tiếp theo là Đà Nẵng với mức tăng 58%.

Các điểm đến khác như Hong Kong (Trung Quốc) ghi nhận mức tăng khiêm tốn hơn.

Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) cho biết, mặc dù nhu cầu du lịch nội địa trong kỳ nghỉ từ ngày 1-4/5 có xu hướng giảm do chi phí sinh hoạt và năng lượng tăng cao, kế hoạch du lịch nước ngoài của người dân nước này gần như không thay đổi.

Đây là yếu tố góp phần thúc đẩy lượng tìm kiếm các điểm đến quốc tế, trong đó Việt Nam nổi lên là lựa chọn hàng đầu.

Tổng cục trưởng TAT, bà Thapanee Kiatphaibool, cho biết du lịch nội địa dự báo sụt giảm do người dân thắt chặt chi tiêu, đặc biệt sau kỳ nghỉ lễ Songkran hồi tháng trước, cùng với ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng và giông bão tại một số địa phương.

TAT ước tính du lịch nội địa Thái Lan trong dịp này sẽ tạo doanh thu khoảng 10,1 tỷ baht (hơn 307 triệu USD), với 2,83 triệu lượt khách và tỷ lệ lấp đầy phòng khách sạn đạt khoảng 64%.

Các điểm đến phổ biến trong nước gồm Kanchanaburi, Chon Buri, Bangkok, Nakhon Ratchasima và Chachoengsao.

Một nghiên cứu của Hội đồng Du lịch Thái Lan cho thấy chỉ khoảng 16-28% người dân có kế hoạch đi du lịch trong kỳ nghỉ này, chủ yếu là các chuyến đi ngắn về quê hoặc khu vực lân cận.

Khoảng 12-20% dự định đi du lịch trong ngày, trong khi 2-6% chọn ở lại qua đêm và chỉ 2% sẽ đi du lịch liên vùng./.

(TTXVN/Vietnam+)
