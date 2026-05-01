Du khách đến Lào Cai tăng cao dịp nghỉ lễ: Sa Pa khẳng định sức hút nổi trội

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5, ước tính lượng khách đến Lào Cai tăng gần 20% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, Sa Pa tiếp tục khẳng định sức hút nổi trội, trở thành tâm điểm của du lịch miền Bắc.

Nhiều điểm du lịch kín phòng

Trong những ngày nghỉ lễ, lượng khách đến phường Sa Pa tăng cao, ước đón khoảng 182.000 lượt. Riêng ngày 30/4 đón 65.000 lượt khách.

Theo ghi nhận, nhiều cơ sở lưu trú đã đạt công suất đặt phòng trên 95% từ sớm, đặc biệt trong các ngày cao điểm của kỳ nghỉ. Một số khách sạn khu trung tâm cũng chủ động bố trí thêm nhân lực, tăng ca trực lễ tân, buồng phòng để đảm bảo phục vụ liên tục.

Mùa du lịch năm nay, Sa Pa tiếp tục “giữ lửa” bằng chuỗi sự kiện quy mô lớn. Nổi bật là Lễ hội Hoa hồng 2026 với chủ đề “Bản giao hưởng hoa hồng” tại Sun World Fansipan Legend, quy tụ hàng triệu đóa hoa cùng các chương trình nghệ thuật, diễu hành đặc sắc.

Không khí lễ hội lan tỏa từ trung tâm phường đến các bản làng như: Lễ Hội Thổ cẩm Sa Pa, Ngày hội Văn hóa, du lịch xã Bản Hồ với chủ đề “Hồn Then phố núi”... góp phần kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách.

Du khách đến các điểm chekin trong Khu du lịch Sun World Fansipan Legend- Sa Pa. (Ảnh: Hồng Ninh/TTXVN)

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Sa Pa Nguyễn Phước Toàn, đây không chỉ là những sự kiện mang tính trải nghiệm mà còn góp phần tôn vinh giá trị văn hóa, cảnh quan và con người Sa Pa.

“Thông qua chuỗi hoạt động này, chúng tôi mong muốn mang đến cho quý vị đại biểu, du khách và nhân dân những trải nghiệm chân thực, sâu sắc về một Sa Pa vừa đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, vừa năng động, thân thiện và hội nhập,” ông Toàn khẳng định.

Tại xã Y Tý, lượng khách liên tiếp tăng cao trong những ngày nghỉ lễ. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Y Tý Nguyễn Văn Tài, hiện nay, trên địa bàn xã Y Tý có 23 cơ sở lưu trú với 179 phòng nghỉ. Tính đến ngày 29/4, hầu hết homestay, nhà nghỉ trên địa bàn xã đã có khách đặt kín phòng trong 4 ngày, từ 30/4 đến 3/5 với công suất đặt phòng đạt khoảng 95%.

Năm nay, nhờ tuyến đường Mường Hum-Y Tý đã cơ bản hoàn thành việc nâng cấp nên rút ngắn thời gian di chuyển từ phường Lào Cai lên Y Tý chỉ khoảng 2 giờ, giúp các phương tiện đi lại nhanh chóng, thuận lợi. Cùng với đó, bên cạnh những điểm tham quan quen thuộc, năm nay, nhiều du khách bày tỏ ấn tượng khi được tham quan những vườn hoa hồng, cẩm tú cầu rực rỡ, trang trại cây quả ôn đới - sản phẩm du lịch mới ở Y Tý.

Homestay Khám phá Y Tý tại thôn Mò Phú Chải những ngày này kín toàn bộ phòng nghỉ. Chị Xuân Thùy, chủ cơ sở, cho biết mỗi ngày cơ sở đón từ 50-60 khách nghỉ lại. Tại đây, du khách thích thú khi được chiêm ngưỡng những vườn hồng bung nở rực rỡ. Những con đường đá nhỏ phủ kín hoa hồng, cẩm tú cầu hai bên trở thành điểm check-in hấp dẫn du khách.

Gia đình anh Lê Thanh Hùng (Phú Thọ) vô cùng bất ngờ và ấn tượng với cảnh sắc thiên nhiên tại đây. “Tôi thấy cảnh quan được chăm chút cẩn thận. Hoa nở rực rỡ, không khí trong lành, tạo cảm giác rất dễ chịu. Nếu có dịp, tôi sẽ quay lại,” anh Hùng chia sẻ.

Trước kỳ nghỉ lễ năm nay, Ủy ban Nhân dân xã Y Tý đã có văn bản chỉ đạo các ban, ngành, các thôn bản tăng cường quản lý hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2026; tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn, cứu hộ, cứu nạn, phòng cháy, chữa cháy, an toàn thực phẩm và phòng, chống ngộ độc thực phẩm; vệ sinh môi trường, cải tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Các cơ sở lưu trú cam kết đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp và thực hiện tốt các quy tắc ứng xử văn minh trong du lịch.

Phường Lào Cai cũng là điểm đến hấp dẫn trong kỳ nghỉ với khoảng 80.000 lượt khách. Là đô thị biên giới hiện đại và sôi động, phường Lào Cai không chỉ dừng ở vai trò "điểm đi - điểm đến," địa phương đang hướng tới vai trò trung tâm kết nối du lịch của tỉnh và khu vực.

Trong số đó, Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai tiếp tục trở thành điểm đến hàng đầu với lượng khách qua lại tăng đáng kể ngay từ ngày đầu tiên của kỳ nghỉ. Thủ tục xuất-nhập cảnh được thực hiện nhanh chóng, chi phí hợp lý, cùng nhiều trải nghiệm độc đáo ở các điểm đến khiến du lịch qua biên giới đang trở thành lựa chọn hấp dẫn của nhiều người.

Chị Trần Thúy Ngọc (Hà Nội) bày tỏ sự háo hức khi lần đầu được trải nghiệm hành trình du lịch xuyên biên giới. Chị cho biết: Với mức giá tour hợp lý, thủ tục nhanh chóng và tuyến đường thuận lợi, du lịch Trung Quốc qua Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai trở thành lựa chọn được gia đình chị và nhóm bạn ưu tiên trong dịp nghỉ lễ kéo dài.

Tín hiệu tích cực

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai, tổng lượng khách du lịch đến tỉnh Lào Cai trong dịp nghỉ lễ là 536.000 lượt tăng 19,5% so với cùng kỳ năm 2025. Trong số đó, khách du lịch nội địa: 512.000 lượt, khách quốc tế: 28.000 lượt.

Tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 1.250 tỷ đồng, tăng 15% so với kỳ nghỉ lễ năm 2025. Với lượng khách tăng cao, để đảm bảo an toàn cho người dân trong suốt kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, kéo giảm các vụ tai nạn giao thông liên quan đến hành vi vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm vào bất kể thời điểm nào trong ngày trên các tuyến đường.

Đặc biệt, trên tuyến Quốc lộ 4D, nơi có nhiều đoạn đèo dốc quanh co, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, các tổ công tác duy trì kiểm soát chặt chẽ, kết hợp tuần tra lưu động và chốt trực tại các vị trí trọng yếu.

Điểm nổi bật là việc ứng dụng thiết bị bay không người lái để giám sát từ trên cao, giúp phát hiện sớm các điểm có nguy cơ ùn tắc, từ đó kịp thời tổ chức phân luồng, điều tiết phương tiện.

Tại khu vực trung tâm phường Sa Pa, Công an phường đã bố trí lực lượng phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai tổ chức trực tại 13 điểm chốt, tăng cường phân luồng, điều tiết phương tiện, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông. Việc triển khai đồng bộ các chốt kiểm soát góp phần hạn chế tình trạng ùn tắc cục bộ, nhất là trong các khung giờ cao điểm.

Trong thời gian nghỉ lễ năm nay kéo dài 4 ngày liên tục, theo đánh giá của cơ quan chức năng, các hoạt động lễ hội sự kiện du lịch trên địa bàn tỉnh được tổ chức chu đáo, đảm bảo an toàn cho nhân dân và du khách.

Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch đã chủ động, chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo chất lượng dịch vụ theo tiêu chuẩn, không xảy ra tình trạng quá tải tại các khu, điểm du lịch. Giá phòng và các dịch vụ cơ bản được giữ ở mức ổn định; chưa ghi nhận phản ánh nào liên quan đến tình trạng tăng giá, ép giá dịch vụ.

Ước tính từ đầu năm 2026 đến hết kì nghỉ lễ 30/4 (ngày 3/5), tổng lượng khách đến Lào Cai là 5.414.000 lượt, đạt 48% kế hoạch giao. Trong đó khách quốc tế ước đạt 759.000 lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước là 20.200 tỷ đồng, đạt 40% kế hoạch giao.

Đây là tín hiệu tích cực, tiếp thêm kỳ vọng để Lào Cai hoàn thành mục tiêu đón trên 11,2 triệu lượt khách trong năm 2026 với mục tiêu doanh thu du lịch đạt 51.100 tỷ đồng trong năm 2026./.

