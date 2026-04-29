Lào Cai: Lễ hội mùa hè Sa Pa 2026 chính thức khai mạc

Lễ hội Mùa hè năm 2026 là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi các hoạt động văn hóa-du lịch của địa phương, được tổ chức với nhiều nội dung phong phú, đặc sắc.

Hồng Ninh-Hương Thu
Chương trình nghệ thuật khai mạc với chủ đề “Sa Pa - Xứ sở tình yêu.” (Ảnh: Hương Thu/TTXVN)
Tối 29/4, tại trung tâm Khu du lịch quốc gia Sa Pa (Lào Cai), Lễ hội mùa hè Sa Pa 2026 chính thức khai mạc. Đây là sự kiện quan trọng, điểm nhấn trong chuỗi “Lễ hội 5 mùa” của phường Sa Pa, góp phần đẩy mạnh kích cầu, xúc tiến và quảng bá du lịch trên địa bàn phường, khu vực và của cả tỉnh.

Sự kiện diễn ra trong không khí hân hoan, phấn khởi của những ngày tháng Tư lịch sử, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2026).

Phát biểu khai mạc lễ hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Sa Pa Nguyễn Phước Toàn nêu rõ: Lễ hội Mùa hè năm 2026 là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi các hoạt động văn hóa-du lịch của địa phương, được tổ chức với nhiều nội dung phong phú, đặc sắc như: "Lễ hội hoa hồng Fansipan," Tuần lễ “Sa Pa - Di sản trong sương,” Lễ hội "Thổ cẩm Sa Pa," Ngày hội Văn hóa, du lịch xã Bản Hồ với chủ đề “Hồn Then phố núi” tại Sa Pa... Đây không chỉ là những sự kiện mang tính trải nghiệm mà còn góp phần tôn vinh giá trị văn hóa, cảnh quan và con người Sa Pa.

“Thông qua chuỗi hoạt động này, chúng tôi mong muốn mang đến cho quý vị đại biểu, du khách và nhân dân những trải nghiệm chân thực, sâu sắc về một Sa Pa vừa đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, vừa năng động, thân thiện và hội nhập,” Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Sa Pa nhấn mạnh.

Điểm nhấn của đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật với chủ đề “Sa Pa - Xứ sở tình yêu” được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa các yếu tố truyền thống và nghệ thuật hiện đại đã mang đến những cảm xúc ấn tượng, góp phần lan tỏa hình ảnh một Sa Pa giàu bản sắc đến đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Những năm gần đây, hình ảnh Sa Pa tiếp tục được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao với nhiều dấu ấn nổi bật: được các tạp chí du lịch uy tín như Agoda vinh danh là điểm đến có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất châu Á; được xếp hạng trong danh sách 53 thị trấn nhỏ đẹp nhất thế giới; đặc biệt, Khu du lịch Sun World Fansipan Legend liên tiếp đạt giải thưởng “Điểm du lịch văn hóa hàng đầu thế giới” do Tổ chức World Travel Awards trao tặng...

Không chỉ dừng lại ở các danh hiệu, các chỉ số phát triển du lịch của Sa Pa tiếp tục tăng trưởng ấn tượng, khẳng định sức hấp dẫn mạnh mẽ của điểm đến. Riêng quý 1/2026, lượng khách đạt khoảng 2 triệu lượt, tăng hơn 15% so với cùng kỳ.

Với định hướng xây dựng Khu du lịch Quốc gia Sa Pa phát triển theo hướng “Xanh - Bền vững - Thông minh” trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng mang tầm quốc tế, trong thời gian tới, địa phương tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp về phát triển hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, bảo vệ môi trường; phấn đấu đến năm 2030 đón trên 12 triệu lượt khách du lịch./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Lễ hội mùa hè Sa Pa #Quảng bá du lịch #Du khách #Xúc tiến đầu tư Lào Cai
