Lộ diện dàn xe mô hình độc đáo tại Carnaval Hạ Long 2026

Ngày 28/4, tại phường Hạ Long (Quảng Ninh), trong khuôn khổ Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh chào hè năm 2026, Ban tổ chức Carnaval Hạ Long 2026 tổ chức chấm, chọn các mẫu xe tham gia Hội thi thiết kế, sáng tạo, thi công mô hình trình diễn, diễu hành chương trình Carnaval Hạ Long với chủ đề “Carnaval Hạ Long 2026 - Kỳ quan bừng sáng kỷ nguyên mới.”

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thanh Tùng chia sẻ, hội thi không chỉ là sân chơi sáng tạo mà còn là cơ hội quan trọng để quảng bá hình ảnh du lịch địa phương, khẳng định vị thế của Carnaval Hạ Long là sự kiện văn hóa tiêu biểu, góp phần lan tỏa giá trị di sản và khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong giai đoạn phát triển mới.

54 xe mô hình tại lễ hội Carnaval Hạ Long 2026. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Với những ý tưởng độc đáo, kết hợp sắc màu rực rỡ cùng thông điệp quảng bá văn hóa, du lịch địa phương, 53/54 xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh đã mang tới những mô hình ấn tượng, thể hiện sinh động bản sắc vùng miền, sức sáng tạo và khát vọng phát triển của Quảng Ninh trong kỷ nguyên mới.

Tại hội thi, mỗi địa phương sẽ xây dựng một xe mô hình diễu hành mang bản sắc riêng, kết hợp cùng các diễn viên trong trang phục truyền thống để tạo nên không khí lễ hội đa sắc màu.

Theo lịch trình từ Ban tổ chức, các hoạt động chính bao gồm: Ngày 28/4, đoàn xe mô hình tập kết và chấm chọn các mẫu xe mô hình tại bãi tắm Hòn Gai (phường Hạ Long).

Ngày 30/4, đoàn xe sẽ diễu hành đường phố bắt đầu từ 18 giờ 30 trên đường Trần Quốc Nghiễn. Đến 20 giờ cùng ngày, các xe mô hình đặc sắc nhất sẽ tham gia trình diễn tại lễ khai mạc Lễ hội Carnaval Hạ Long 2026 ở Quảng trường 30/10 (phường Hạ Long).

Công tác chuẩn bị hoàn thiện cho các xem mô hình đang được các địa phương tích cực triển khai. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Sáng 1/5, Ban tổ chức Carnaval sẽ tổng kết, trao giải hội thi; chiều cùng ngày, đoàn xe mô hình sẽ thực hiện lộ trình diễu hành quy mô lớn từ Quảng trường 30/10 (phường Hạ Long) đến Quảng trường Sun Carnival (phường Bãi Cháy).

Điểm nhấn của hội thi năm nay là sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại. Các mô hình không chỉ phản ánh nét đặc trưng về văn hóa, di sản mà còn truyền tải thông điệp về một Quảng Ninh năng động, phát triển bền vững và hội nhập quốc tế./.

