Khai hội chùa Vĩnh Nghiêm, chốn Tổ linh thiêng của Phật giáo Việt Nam

Tối 30/3 (tức ngày 12/2 năm Bính Ngọ), Lễ hội chùa Vĩnh Nghiêm (phường Tân An, tỉnh Bắc Ninh) đã chính thức khai mạc.

Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cùng đông đảo chư tôn hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng ni và du khách thập phương.

Phát biểu khai hội, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân An, ông Dương Văn Đức cho biết chùa Vĩnh Nghiêm được tôn vinh là chốn Tổ linh thiêng của Phật giáo, nơi gắn liền với sự nghiệp vĩ đại của Phật hoàng Trần Nhân Tông - vị vua anh minh của dân tộc, người đã từ bỏ ngai vàng để xuất gia tu hành, sáng lập Thiền phái Trúc Lâm mang đậm bản sắc Việt Nam.

Đây không chỉ là nơi truyền bá giáo lý Phật pháp mà còn là nơi hội tụ tinh hoa văn hóa dân tộc, là biểu tượng cho sự kết hợp hài hòa giữa đạo và đời, giữa tinh thần từ bi, trí tuệ của đạo Phật với truyền thống yêu nước, ý chí tự cường của dân tộc Việt Nam.

Trong suốt chiều dài lịch sử, chùa Vĩnh Nghiêm không chỉ là nơi tu hành, đào tạo tăng ni, lưu giữ kinh sách quý giá mà còn là nơi hun đúc, lan tỏa những giá trị đạo đức, nhân văn sâu sắc.

Tư tưởng của Thiền phái Trúc Lâm do Phật hoàng Trần Nhân Tông khai sáng đã góp phần định hình nền tảng tư tưởng, văn hóa và đạo đức của xã hội Việt Nam qua nhiều thế kỷ.

Tinh thần nhập thế, sống tốt đời đẹp đạo gắn bó với dân tộc của Phật giáo Trúc Lâm vẫn còn nguyên giá trị trong đời sống hôm nay. Đặc biệt, ngày 12/7/2025, quần thể di tích Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn - Kiếp Bạc được UNESCO đưa vào danh mục Di sản Văn hóa thế giới.

Lễ hội chùa Vĩnh Nghiêm không chỉ là hoạt động tín ngưỡng truyền thống mà còn là dịp tưởng nhớ, tri ân công đức to lớn của Phật hoàng Trần Nhân Tông cùng các vị Tổ sư đã có công khai sơn, dựng chùa, hoằng dương Phật pháp.

Đây cũng là dịp để nhân dân và du khách thập phương tìm về với cội nguồn tâm linh, nuôi dưỡng đời sống tinh thần, hướng con người đến chân - thiện - mỹ, sống nhân ái, bao dung và có trách nhiệm hơn với cộng đồng, xã hội; là cầu nối đưa hình ảnh quê hương Bắc Ninh giàu truyền thống văn hiến đến gần hơn với bạn bè trong nước và quốc tế.

Trong bối cảnh hội nhập và phát triển hiện nay, việc bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa, đặc biệt là các di sản gắn với tín ngưỡng, tôn giáo như chùa Vĩnh Nghiêm càng trở nên quan trọng.

Phát huy tinh thần đó, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Tân An luôn quan tâm công tác bảo tồn, tôn tạo di tích chùa Vĩnh Nghiêm; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao ý thức của nhân dân trong việc giữ gìn, phát huy giá trị di sản.

Các hoạt động lễ hội ngày càng được tổ chức bài bản, trang nghiêm, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với thuần phong mỹ tục và nếp sống văn minh.

Sau phần lễ, đại biểu và du khách thưởng thức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Vĩnh Nghiêm đất thiêng tỏa sáng” gồm 3 chương: Về cõi Phật, Người con nơi chốn Tổ và Tân An tầm cao mới; với sự thể hiện của các ca sĩ Tùng Dương, Anh Thơ, Nam Anh, Minh Hằng cùng các ca sỹ, nghệ sỹ.

Chương trình nhằm tái hiện chiều sâu lịch sử, giá trị tâm linh của chốn Tổ Phật giáo Trúc Lâm; đồng thời tôn vinh truyền thống văn hóa đặc sắc của vùng đất Tân An, khắc họa khát vọng phát triển, đổi mới của địa phương trong giai đoạn mới./.

