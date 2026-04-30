Tổ chức đua bè truyền thống ở Côn Đảo, tái hiện lịch sử vượt ngục anh hùng

Hội thi đua bè truyền thống tại Côn Đảo không chỉ là hoạt động thể thao mà còn góp phần tái hiện những cuộc vượt ngục huyền thoại của các chiến sỹ cách mạng từng bị giam cầm tại đây.

Huỳnh Sơn
Hội thi năm nay có sự tham gia của 22 đội bè với hơn 150 vận động viên, trong đó có 6 đội nữ và một đội khách mời đến từ xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: TTXVN phát)
Chiều 30/4, Ủy ban Nhân dân đặc khu Côn Đảo (Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thi đua bè truyền thống mở rộng lần thứ 20, thu hút hàng nghìn người dân và du khách tham gia cổ vũ.

Các đội tranh tài trên vịnh Côn Sơn với cự ly 2.000m đối với nam và 1.200m đối với nữ. Mỗi chiếc bè được các thành viên tự kết từ tre, nứa và xốp, thể hiện sự khéo léo cùng tinh thần đoàn kết cao độ.

Các đội tranh tài trên vịnh Côn Sơn với cự ly 2.000m đối với nam và 1.200m đối với nữ. (Ảnh: TTXVN phát)

Mở đầu hội thi là chương trình sân khấu hóa đầy xúc động, tái dựng hình ảnh những người tù chính trị âm thầm kết bè từ những vật liệu thô sơ, vượt sóng dữ tìm về đất liền tiếp tục hoạt động cách mạng.

Ngay sau đó là nghi thức tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ và thả vòng hoa xuống biển tại khu vực cầu tàu 914 để tri ân các thế hệ cha ông đã hy sinh vì độc lập dân tộc.

Trong tiếng trống và sự cổ vũ nồng nhiệt của hàng ngàn khán giả, các tay chèo đã bứt phá quyết liệt ngay từ hiệu lệnh xuất phát. Từng nhịp chèo dồn dập trên biển không chỉ hướng tới vạch đích mà còn gợi nhớ về hành trình tìm đến tự do đầy hiểm nguy của những người tù năm xưa...

Lãnh đạo Đặc khu Côn Đảo trao thưởng cho các đội bè nam đạt thành tích cao tại (hội thi. Ảnh: TTXVN phát)
Lãnh đạo Đặc khu Côn Đảo trao thưởng cho các đội bè nữ đạt thành tích cao tại (hội thi. Ảnh: TTXVN phát)

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Côn Đảo, khẳng định sự kiện là hoạt động ý nghĩa tái hiện lịch sử, góp phần giáo dục truyền thống và thể hiện tinh thần đoàn kết của nhân dân.

Thời gian tới, địa phương hướng đến việc mở rộng quy mô, mời thêm các đội thi từ các xã, phường của Thành phố Hồ Chí Minh, địa phương lân cận tham gia cuộc thi để lan tỏa tinh thần đoàn kết, giáo dục văn hóa và thông điệp bảo vệ môi trường.

Việc đưa nội dung “kết bè vượt ngục” vào môn thể thao đua bè đã trở thành nét văn hóa đặc trưng của Côn Đảo mỗi dịp tháng Tư. Đây là hình thức giáo dục truyền thống trực quan, giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về ý chí bất khuất của các chiến sỹ cách mạng.

Hội thi năm nay còn truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường thông qua việc sử dụng các vật liệu thân thiện để kết bè. Điều này phù hợp với định hướng phát triển Côn Đảo thành điểm du lịch xanh, du lịch sinh thái chất lượng cao./.

(TTXVN/Vietnam+)
