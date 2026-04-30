Carnaval Hạ Long 2026: Khẳng định tư duy phát triển công nghiệp văn hóa

Carnaval Hạ Long 2026 diễn ra tối 30/4 với sự góp mặt của đại diện 54 xã, phường, đặc khu và màn trình diễn công nghệ ánh sáng hiện đại không chỉ là một lễ hội rực rỡ sắc màu mà còn là minh chứng sống động cho việc cụ thể hóa Nghị quyết số 80/NQ-TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Sự kiện góp phần khẳng định tư duy mới của Quảng Ninh trong việc đưa di sản trở thành nguồn lực nội sinh mạnh mẽ, thúc đẩy công nghiệp văn hóa bứt phá trong kỷ nguyên mới.

Điểm khác biệt lớn nhất của Carnaval Hạ Long 2026 chính là sự thay đổi về quy mô tổ chức gắn liền với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Việc tinh giản khâu trung gian đã tạo luồng sinh khí mới, giúp nguồn lực văn hóa từ cơ sở được khơi thông.

Lần đầu tiên, toàn bộ 54 xã, phường, đặc khu đã quy tụ, mang theo những nét đặc trưng văn hóa riêng biệt của từng địa phương để dệt nên một bức tranh đa sắc giữa lòng thành phố di sản.

Dấu ấn đậm nét của chương trình là vũ hội đường phố với màn diễu hành của 59 xe mô hình - những "bảo tàng di động" quảng bá sống động hình ảnh vùng đất, con người và tiềm năng kinh tế của Quảng Ninh.

Dưới ánh đèn rực rỡ, hàng nghìn diễn viên chuyên nghiệp và không chuyên đã cùng tham gia trình diễn dọc tuyến đường bao biển Trần Quốc Nghiễn dài gần 1km dẫn tới sân khấu chính.

Song song với nhịp điệu sôi động trên bờ, mặt vịnh Hạ Long cũng trở thành sân khấu nổi lung linh với màn trình diễn ánh sáng của chuỗi tàu du lịch.

Sự kết hợp nhịp nhàng này mang tới một không khí lễ hội mùa hè rực rỡ và tràn đầy năng lượng, thể hiện tầm vóc của một trung tâm du lịch quốc tế đang chuyển mình mạnh mẽ.

Carnaval Hạ Long 2026 quy tụ các nghệ sỹ nổi tiếng cùng hàng ngàn diễn viên quần chúng tham gia biểu diễn. Sự kiện thu hút khoảng hơn 80.000 người dân, du khách thưởng thức nghệ thuật và cổ vũ.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Thanh Thủy nêu rõ Carnaval Hạ Long 2026 không chỉ là một lễ hội giải trí, mà là sản phẩm văn hóa-du lịch của tỉnh. Đây là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa các quan điểm chỉ đạo của Trung ương về phát triển văn hóa, chú trọng gắn kết chặt chẽ giữa bảo tồn, phát huy giá trị di sản với phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, kinh tế đêm, dịch vụ du lịch theo hướng bền vững.

Thông qua chuỗi hoạt động Tuần văn hóa, thể thao, du lịch tỉnh Quảng Ninh chào hè, tỉnh mong muốn quảng bá văn hóa, con người, tiềm năng, thế mạnh du lịch năng động, hội nhập quốc tế. Việc này cũng góp phần tạo không gian trải nghiệm đa dạng cho du khách, kéo dài thời gian lưu trú tại Quảng Ninh.

Với chủ đề "Carnaval Hạ Long 2026 - Nơi kỳ quan bừng sáng kỷ nguyên mới," Quảng Ninh kỳ vọng sẽ mang đến cho người dân, du khách một mùa lễ hội thực sự ấn tượng, đặc sắc, hấp dẫn và giàu cảm xúc.

Sự tham gia trực tiếp của cộng đồng, từ những công nhân mỏ đến ngư dân trong vai trò diễn viên quần chúng, chính là minh chứng sống động nhất cho tinh thần "nhân dân là chủ thể sáng tạo văn hóa."

Sự thành công của Carnaval Hạ Long 2026 một lần nữa khẳng định hướng đi đúng đắn của Quảng Ninh trong việc lấy văn hóa làm nền tảng, động lực phát triển kinh tế.

Việc hiện thực hóa các nghị quyết của Trung ương và Chính phủ vào thực tiễn không chỉ giúp bảo tồn bản sắc mà còn tạo ra những sản phẩm du lịch độc bản.

Lễ hội khép lại bằng màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời vịnh Hạ Long, hứa hẹn một mùa du lịch bội thu và khẳng định sức mạnh đoàn kết của 54 xã, phường, đặc khu trong hành trình vươn tầm quốc tế của vùng đất di sản./.

