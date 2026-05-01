Đại sứ Du lịch Greg Norman và “sứ mệnh” quảng bá điểm đến golf Việt Nam

Đại sứ Du lịch Greg Norman đã quảng bá cho 7/34 tỉnh, thành VN, tương đương hơn 20% kế hoạch cả nhiệm kỳ. Các bài viết của ông thu hút hàng chục nghìn lượt tiếp cận, tương tác trên các nền tảng số.

Từ tháng 9/2025 tới nay, Đại sứ Du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030, ông Gregory John Norman (Greg Norman), người được mệnh danh “cá mập trắng” làng golf thế giới đã triển khai chiến dịch quảng bá du lịch cho 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Mỗi địa phương của Việt Nam được “lên sóng” như một lát cắt sống động, mỗi tháng là một câu chuyện - nơi những sân golf không đứng riêng lẻ, mà hòa quyện cùng cảnh quan, ẩm thực, văn hóa và trải nghiệm nghỉ dưỡng cao cấp. Những sắc màu đó cùng nhau khắc họa nên hình ảnh Việt Nam như một điểm đến golf đẳng cấp, tinh tế và giàu bản sắc.

Hành trình quảng bá Việt Nam

Tháng 6/2025, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chính thức ký quyết định bổ nhiệm lại ông Greg Norman giữ cương vị Đại sứ Du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030. Sự trở lại này không chỉ mang ý nghĩa tiếp nối hành trình “đại sứ” của Greg Norman, mà còn mở ra chặng đường quảng bá mới, chủ động hơn, có chiều sâu hơn và hướng mạnh ra thị trường quốc tế.

Trên hành trình này, Đại sứ Du lịch Greg Norman cam kết đồng hành cùng Cục Du lịch Quốc gia để kể câu chuyện Việt Nam ra thế giới, định vị thương hiệu du lịch Việt Nam trong mắt du khách quốc tế, theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển, quảng bá văn hóa Việt Nam.

Đáng chú ý, ông Greg Norman xác định tập trung vào nhóm khách có khả năng chi tiêu cao, những người tìm kiếm trải nghiệm khác biệt và giá trị đích thực. Trong chiến lược đó, golf trở thành “ngôn ngữ chung,” còn Greg Norman với uy tín toàn cầu và hình ảnh “Cá mập trắng” chính là người kể chuyện một cách thuyết phục và giàu cảm hứng.

Đại sứ Du lịch Greg Norman quảng bá hình ảnh Việt Nam trên các kênh truyền thông cá nhân.

Mỗi bài viết, mỗi hình ảnh được đăng tải, từ việc tham gia các sự kiện golf quốc tế, kết nối cộng đồng golfer, đến nội dung truyền thông trên nền tảng số, Greg Norman đã và đang giúp Việt Nam xuất hiện nhất quán và chuyên nghiệp trên bản đồ du lịch toàn cầu. Đây cũng chính là một trong những mục tiêu của Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Theo thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia, đến nay, Đại sứ Du lịch Greg Norman đã triển khai quảng bá cho 7/34 tỉnh, thành phố, tương đương hơn 20% kế hoạch trong cả nhiệm kỳ. Các bài viết của ông thu hút hàng chục nghìn lượt tiếp cận và tương tác trên các nền tảng số.

Không dừng ở đó, các nội dung còn được lan tỏa trên nhiều kênh truyền thông quốc tế và cộng đồng yêu golf, giúp mở rộng độ phủ sóng và gia tăng sức ảnh hưởng cho điểm đến Việt Nam. Tỷ lệ tương tác tích cực duy trì ở mức cao - một tín hiệu cho thấy chiến dịch đang chạm đúng tệp khách mục tiêu: du khách cao cấp và cộng đồng golfer toàn cầu.

Nằm trong kế hoạch xúc tiến du lịch quốc gia do Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam chủ trì, chiến dịch quảng bá du lịch cho 34 tỉnh, thành Việt Nam của Đại sứ Du lịch Greg Norman là sáng kiến quan trọng nhằm từng bước đưa Việt Nam tiến gần hơn đến vị thế điểm đến golf hàng đầu trên thế giới.

Những hình ảnh và bài viết của Greg Norman quảng bá điểm đến Việt Nam.

Điểm đến mới cho golfer toàn cầu

Greg Norman (quốc tịch Australia) là “tượng đài” của làng golf thế giới với 331 tuần đứng số 1 bảng xếp hạng golf chuyên nghiệp. Không những vậy, ông còn là doanh nhân, nhà thiết kế sân golf lừng danh với hơn 100 công trình trên khắp thế giới, từ Mỹ, Dubai tới Việt Nam.

Từng đồng hành với du lịch Việt Nam từ năm 2018 trên cương vị Đại sứ Du lịch, trong nhiệm kỳ đầu tiên (2018-2021), Greg Norman đã ghi dấu ấn mạnh mẽ khi góp phần đưa Việt Nam từ một “tân binh” thành “Điểm đến golf tốt nhất châu Á” 8 lần liên tiếp và “Điểm đến golf tốt nhất thế giới” 2 lần (năm 2019, 2021) do World Golf Awards (một giải thưởng quốc tế uy tín trong lĩnh vực golf, thuộc hệ thống giải thưởng World Travel Award) bình chọn.

Đánh giá về những đóng góp của ông Greg Norman trong vai trò Đại sứ Du lịch Việt Nam, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia, bà Nguyễn Thị Hoa Mai nhận định ông đã phối hợp hiệu quả cùng Tổng cục Du lịch Việt Nam trước đây (nay là Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam) trong nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá.

Ông Greg Norman còn đại diện hình ảnh cho mục Golf của trang web Vietnam.travel, là Người kể chuyện thông qua những trải nghiệm, khoảnh khắc, xúc cảm về phong cảnh, ẩm thực và những địa điểm thú vị khi du lịch tại Việt Nam và chia sẻ đến bạn bè quốc tế trên các trang mạng xã hội cá nhân (Instagram và Facebook có lượng người theo dõi lớn).

“Cá mập trắng” đang thực hiện chuỗi clip quảng bá du lịch Việt Nam với thông điệp “Một điểm đến tuyệt vời để trải nghiệm golf;” là người gắn kết, truyền cảm hứng cho cộng đồng golfer trong nước và quốc tế.

Ông cũng tham gia quảng bá Việt Nam trên các kênh truyền thông quốc tế như CNN, CNBC, Golf Channel, Golf Digest..., góp phần định vị Việt Nam là điểm đến golf mới nổi trong khu vực và toàn cầu. Những video quảng bá golf Việt Nam do ông thực hiện được phát sóng rộng rãi, giúp lan tỏa hình ảnh đất nước, con người và du lịch Việt Nam ra thế giới.

“Tôi tự hào khi tiếp tục được gắn bó với Việt Nam trên cương vị Đại sứ Du lịch nhiệm kỳ 2025-2030. Tôi cam kết nỗ lực hết mình để tiếp tục đưa hình ảnh Việt Nam, một điểm đến không chỉ cho người chơi golf mà còn là đất nước của di sản, thiên nhiên, văn hóa và con người thân thiện, lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa hình ảnh Du lịch Việt Nam ra toàn cầu,” ông Greg Norman nhấn mạnh trong khuôn khổ buổi lễ “nhậm chức” tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hồi tháng 7/2025./.

“Cá mập trắng” đang thực hiện chuỗi clip quảng bá du lịch Việt Nam với thông điệp “Một điểm đến tuyệt vời để trải nghiệm golf."

Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam được ban hành trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về phát triển nhanh, bền vững, gắn kết chặt chẽ giữa kinh tế, chính trị, xã hội với văn hóa và con người. Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Trong đó có nhiệm vụ đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong hoạt động của doanh nghiệp du lịch và toàn ngành.