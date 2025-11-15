Du lịch golf: Sản phẩm chiến lược của ngành du lịch Việt Nam

Việt Nam được bình chọn là Điểm đến Golf tốt nhất châu Á năm 2025, theo kết quả vừa chính thức công bố từ World Golf Awards, giải thưởng uy tín hàng đầu trong lĩnh vực golf thế giới. Đáng chú ý, đây là năm thứ 9 liên tiếp, Việt Nam được vinh danh ở giải thưởng quốc tế danh giá này.

Giải thưởng này một lần nữa khẳng định tính bền vững khi du lịch golf được xác định là một trong những sản phẩm chiến lược của ngành công nghiệp không khói nước nhà.

Lợi thế cạnh tranh đặc biệt

Thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia, Việt Nam được đánh giá là điểm đến chơi golf lý tưởng trong khu vực châu Á nhờ địa hình đa dạng, từ bờ biển dài với những bãi biển đẹp, đến đồi núi, cảnh quan hùng vĩ, khí hậu nhiệt đới thuận lợi để đầu tư, phát triển sân golf và loại hình du lịch golf.

Các sân golf tại Việt Nam có chất lượng tốt, được xây dựng ở những vị trí có cảnh quan đẹp, gắn liền với các khu nghỉ dưỡng sang trọng, trải khắp đất nước đã tạo nên sức hấp dẫn du khách đến nghỉ dưỡng và giải trí.

Cả nước hiện có hơn 80 sân golf đạt chuẩn quốc tế trải dài khắp ba miền, trong đó, các trung tâm golf nổi bật là Hà Nội, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh và Lâm Đồng. Nhiều sân golf do các huyền thoại thế giới như Greg Norman, Nick Faldo hay Luke Donald thiết kế, tạo nên sức hút lớn đối với du khách quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tái bổ nhiệm huyền thoại Golf hàng đầu thế giới Greg Norman làm Đại sứ Du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030. (Nguồn ảnh: Skysports)

Golf Việt Nam đã khẳng định được thương hiệu qua hàng loạt giải thưởng quốc tế danh giá. Trong 9 năm liên tiếp (2017–2025), Việt Nam được Tổ chức Golf Thế giới (WGA) vinh danh là “Điểm đến golf hàng đầu châu Á;” hai lần được trao danh hiệu “Điểm đến golf tốt nhất thế giới” vào năm 2019 và 2021. Thủ đô Hà Nội cũng ghi tên mình trên bản đồ golf toàn cầu khi liên tiếp được xướng tên là “Thành phố điểm đến golf tốt nhất thế giới” trong hai năm 2023 và 2024.

Với những lợi thế cạnh tranh và tiềm năng đó, những năm gần đây, du lịch golf được xác định là một trong những sản phẩm chiến lược của ngành du lịch Việt Nam.

Để góp phần phát triển sản phẩm đặc biệt này đồng thời xúc tiến, quảng bá nhằm nỗ lực đưa Việt Nam trở thành một điểm đến du lịch golf có vị thế cao trên bản đồ golf thế giới, tháng 7/2025, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tái bổ nhiệm huyền thoại Golf hàng đầu thế giới Greg Norman làm Đại sứ Du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại Hội nghị Chủ sở hữu Sân Golf - Phát triển Du lịch Golf Việt Nam vừa diễn ra hồi cuối tháng 10 vừa qua, Thứ trưởng Hồ An Phong cũng cho biết trong tầm nhìn đến năm 2030, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch định hướng phát triển golf là một sản phẩm du lịch cao cấp, một ngành kinh tế, văn hóa, thể thao, du lịch tổng hợp đóng góp vào tăng trưởng xanh, phát triển vùng và quảng bá hình ảnh quốc gia.

Theo chiến lược này, golf sẽ trở thành cầu nối giữa thể thao, du lịch, đầu tư và giáo dục, nơi Việt Nam không chỉ đón khách chơi golf, mà còn đào tạo nhân lực, tổ chức sự kiện quốc tế và xây dựng chuỗi điểm đến golf mang bản sắc Việt Nam. Đây là bước đi cụ thể để hướng tới một ngành công nghiệp golf bền vững, hội nhập và mang giá trị văn hóa Việt.

Greg Norman đã lên kế hoạch quảng bá du lịch golf Việt Nam nói riêng và hình ảnh điểm đến Việt Nam nói chung.

Giải pháp tăng trưởng bền vững

Theo thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, năm 2022, doanh thu du lịch golf đạt 600 triệu USD, dự kiến chạm mốc 1 tỷ USD vào năm 2025 (tương đương khoảng 8-10% tổng doanh thu du lịch quốc gia). Đóng góp này của golf vào kết quả chung của nền kinh tế được lãnh đạo ngành đánh giá tích cực.

Là một trong những phân khúc có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất, với mức chi tiêu của du khách cao gấp 6 lần so với khách du lịch thông thường, du lịch golf không chỉ mang lại giá trị kinh tế lớn, mà còn giúp nâng tầm hình ảnh điểm đến Việt Nam, hướng đến thị trường cao cấp và bền vững.

Mặc dù có cơ hội bứt phá, song để chạm tới mục tiêu bền vững, toàn ngành cần một chiến lược dài hơi, từ đa dạng các sản phẩm trong hệ sinh thái du lịch golf đến tập trung vào trải nghiệm đẳng cấp cho dòng khách vip.

Để phát triển mạnh mẽ hơn nữa dòng sản phẩm đặc biệt này, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh cho rằng cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trước tiên, cần nâng cao nhận thức toàn xã hội về vị trí, vai trò của ngành du lịch và du lịch golf trong nền kinh tế đất nước. Xác định đây là một ngành kinh tế mang lại giá trị gia tăng cao, tạo việc làm, đóng góp ngân sách, đồng thời lan tỏa hiệu quả đến các lĩnh vực khác như hàng không, lưu trú, thể thao, bất động sản nghỉ dưỡng và bán lẻ.

Thông qua đại sứ Greg Norman, du lịch Việt muốn có kết nối mềm giữa Việt Nam và cộng đồng quốc tế thông qua thể thao, văn hóa và du lịch.

Tiếp đó, cần hoàn thiện thể chế và ban hành chính sách hỗ trợ phát triển du lịch golf tại Việt Nam, đồng thời chú trọng xây dựng chương trình đào tạo nguồn nhân lực du lịch golf đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Ngoài ra, theo Cục trưởng, muốn đạt hiệu quả cao và đảm bảo an toàn môi trường trong bối cảnh số hóa toàn cầu, cần ứng dụng khoa học, công nghệ trong đầu tư xây dựng, vận hành và quản lý các sân golf; tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp du lịch, nhà đầu tư và các địa phương để hình thành chuỗi sản phẩm, dịch vụ golf trọn gói kết hợp nghỉ dưỡng, ẩm thực, chăm sóc sức khỏe và khám phá văn hóa - thiên nhiên; đẩy mạnh truyền thông, xúc tiến quảng bá du lịch golf Việt Nam ở trong và ngoài nước…/.

Đà Nẵng lần 2 đăng cai tổ chức Đại hội Golf châu Á Sau 8 năm, Hiệp hội du lịch Golf Thế giới tiếp tục trở lại và lựa chọn thành phố Đà Nẵng đăng cai tổ chức “Đại hội Golf Châu Á”. Đây cũng là địa phương duy nhất trên thế giới 2 lần đăng cai tổ chức trong lịch sử 11 lần Đại hội du lịch Golf Châu Á.