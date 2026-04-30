Hà Nội, TP Hồ Chí Minh vào top 100 thành phố hấp dẫn nhất để khám phá bằng đi bộ

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn bảng xếp hạng do nền tảng du lịch GuruWalk vừa công bố cho thấy hai đô thị lớn của Việt Nam là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vừa được xếp hạng trong danh sách 100 thành phố lý tưởng nhất thế giới để khám phá bằng hình thức đi bộ năm 2026.

Trong danh sách còn có Hội An (Đà Nẵng), trước đây là thành phố ven biển thuộc tỉnh Quảng Nam cũ.

Bảng xếp hạng này đánh giá các điểm đến dựa trên mức độ thuận tiện cho việc di chuyển, mật độ điểm tham quan, khả năng tiếp cận và trải nghiệm tổng thể dành cho du khách ưa khám phá đô thị bằng cách tản bộ.

Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh được ghi nhận nhờ không gian đô thị giàu bản sắc, nhiều điểm tham quan nằm gần nhau và đời sống đường phố sôi động.

Danh sách năm nay tiếp tục gọi tên hàng loạt thành phố châu Âu quen thuộc ở nhóm đầu, với Rome giữ vị trí số một.

Thủ đô của Italy nổi bật nhờ hệ thống di sản dày đặc như đấu trường Colosseum, đài phun nước Trevi hay đền Pantheon, tất cả đều có thể tham quan trong một hành trình đi bộ.

Theo sau là Madrid (Tây Ban Nha), Budapest (Hungary) và Praha (Cộng hòa Séc) - những thành phố có trung tâm và các điểm du lịch nằm trong khoảng cách dễ di chuyển.

Ngoài châu Âu, danh sách cũng ghi nhận nhiều đại diện từ châu Á và châu Mỹ như Tokyo, Kyoto (Nhật Bản) và New York (Mỹ). Sự xuất hiện của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy sức hút ngày càng lớn của các đô thị Đông Nam Á trên bản đồ du lịch trải nghiệm.

Giới chuyên môn nhận định điểm mạnh của Hà Nội nằm ở khu phố cổ với cấu trúc đường phố nhỏ, dày đặc hàng quán, di tích và không gian văn hóa truyền thống - rất phù hợp với hình thức "tản bộ không mục đích" vốn phổ biến trong du lịch châu Âu.

Trong khi đó, Thành phố Hồ Chí Minh hấp dẫn du khách bởi nhịp sống năng động, sự pha trộn giữa kiến trúc lịch sử và hiện đại, cùng hệ thống ẩm thực đường phố phong phú.

Việc hai thành phố lớn của Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng không chỉ phản ánh tiềm năng phát triển du lịch đô thị, mà còn cho thấy xu hướng du lịch bền vững, ưu tiên trải nghiệm chậm và thân thiện với môi trường đang ngày càng được ưa chuộng.

Danh sách của GuruWalk được xem là một trong những tham khảo đáng chú ý đối với du khách quốc tế khi lựa chọn điểm đến, đặc biệt với những người yêu thích khám phá văn hóa địa phương thông qua việc đi bộ - hình thức vừa tiết kiệm, vừa giúp cảm nhận rõ nét nhịp sống bản địa./.

​