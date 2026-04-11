Hà Nội tăng cường hợp tác phát triển sản phẩm du lịch với các địa phương

Sở Du lịch Hà Nội vừa tổ chức đoàn famtrip giới thiệu một số sản phẩm du lịch của Thủ đô với gần 100 đơn vị là cơ quan quản lý du lịch, hiệp hội du lịch các địa phương và các doanh nghiệp du lịch đang tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế - VITM 2026 (diễn ra từ ngày 9-12/4).

Hoạt động nằm trong kế hoạch hợp tác phát triển sản phẩm du lịch giữa Hà Nội với các địa phương, nhằm thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng du lịch theo hướng hiệu quả, bền vững.

Đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng tinh thần Nghị quyết số 82/NQ-CP của Chính phủ về phục hồi và phát triển du lịch, cùng các chương trình, chỉ thị, quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Thành ủy Hà Nội về phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2025-2030.

Theo đó, các đại biểu đã cùng tham quan Bảo tàng Hà Nội - điểm du lịch cấp thành phố vừa được công nhận theo Quyết định ngày 30/3/2026 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội - và tham quan Thủ đô bằng xe buýt hai tầng.

Tại Bảo tàng Hà Nội, đoàn tham quan không gian trưng bày ngoài trời và trong nhà, đồng thời nghe thuyết minh viên giới thiệu về các giá trị lịch sử, văn hóa tiêu biểu. Bảo tàng được khánh thành ngày 6/10/2010 nhân dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, có thiết kế độc đáo lấy cảm hứng từ hình tượng chùa Một Cột, mang dáng dấp bông sen vươn nở, thể hiện tinh thần phát triển không ngừng của Thủ đô.

Đoàn đại biểu tham quan hiện vật trưng bày tại Bảo tàng Hà Nội. (Ảnh: CTV)

Năm 2016, công trình được tạp chí Business Insider (Mỹ) bình chọn là một trong 36 bảo tàng có kiến trúc đẹp nhất thế giới. Đây là nơi lưu giữ, bảo tồn và phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa, tự nhiên đặc sắc của vùng đất ngàn năm văn hiến.

Không chỉ nổi bật về kiến trúc, Bảo tàng Hà Nội còn là điểm đến giàu trải nghiệm với hệ thống trưng bày thường xuyên gồm 7 chủ đề, tái hiện tiến trình lịch sử từ buổi đầu hình thành vùng đất Hà Nội, thời kỳ Thăng Long phát triển rực rỡ đến các giai đoạn kháng chiến và xây dựng đất nước, hướng tới tương lai hội nhập.

Sau khi tham quan Bảo tàng, đoàn famtrip trải nghiệm Thủ đô bằng xe buýt 2 tầng, đi qua nhiều điểm đến nổi tiếng như: Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, di tích Nhà tù Hỏa Lò, Cột cờ Hà Nội, Hoàng thành Thăng Long, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, hồ Tây và Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Trong suốt hành trình, các đại biểu còn thảo luận, đề xuất những giải pháp cụ thể trong thời gian tới nhằm góp phần thu hút khách du lịch, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường giữa Hà Nội và các địa phương.

Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, ông Trần Trung Hiếu cho biết hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch Thủ đô lần này tập trung phát triển các sản phẩm city tour, trong đó Bảo tàng Hà Nội được xác định là điểm nhấn tiêu biểu, phù hợp với hành trình khám phá dành cho cả du khách nội địa và quốc tế. Tại đây, du khách có cơ hội tiếp cận khái quát tiến trình lịch sử phát triển của Thủ đô qua từng giai đoạn.

Đoàn đại biểu nghe thuyết minh viên giới thiệu về tổng thể bảo tàng. (Ảnh: CTV)

Ông Trần Trung Hiếu cũng nhấn mạnh công tác kết nối, liên kết là nhiệm vụ thường xuyên của Sở Du lịch Hà Nội nhằm tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong quản lý nhà nước về du lịch, đồng thời định hướng xây dựng các sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường giữa Hà Nội và các địa phương.

Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh hợp tác giữa các tỉnh, thành phố, đặc biệt trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức vận hành được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội hình thành các sản phẩm du lịch liên vùng hấp dẫn, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch.

Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết thêm, trước nhu cầu du lịch tăng cao trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, Sở này đã ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp du lịch trên địa bàn thành phố tăng cường đảm bảo chất lượng dịch vụ, an ninh, an toàn, đồng thời đẩy mạnh xây dựng hình ảnh điểm đến văn minh, thân thiện, hấp dẫn.

Đặc biệt, Sở Du lịch nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ du lịch, chú trọng kỹ năng giao tiếp, ứng xử văn minh; bố trí nhân viên hướng dẫn, hỗ trợ khách và thiết lập đường dây nóng để kịp thời xử lý các phản ánh, khiếu nại. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ phải niêm yết giá công khai, bán đúng giá, nghiêm cấm các hành vi chèo kéo, ép giá gây ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Thủ đô./.

