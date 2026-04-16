Đà Nẵng đón chuyến bay đầu tiên từ Vladivostok, mở rộng thị trường khách Nga

Chiều 16/4, tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng và Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Anex Việt Nam (Anex Tour Vietnam) đã đón chuyến bay đầu tiên từ Vladivostok (Nga), chính thức khởi động chương trình khai thác thị trường khách quốc tế từ Nga và Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) đến Đà Nẵng trong mùa hè năm 2026.

Chuyến bay hạ cánh lúc 14 giờ 5 cùng ngày, đưa gần 220 hành khách đến thành phố biển, mở đầu cho chuỗi hoạt động khai thác khách quốc tế trong mùa cao điểm.

Theo kế hoạch, chương trình được triển khai từ ngày 16/4 đến 23/10/2026, kết nối 8 thành phố thuộc thị trường Nga, CIS và Belarus với Đà Nẵng. Tổng lượng khách dự kiến đạt khoảng 25.500 lượt, với tần suất khai thác tối đa 36 chuyến bay mỗi tháng, tương đương khoảng 4.800 lượt khách/tháng.

Trong giai đoạn cao điểm từ 15/5 đến 30/9/2026, Anex Tour Vietnam dự kiến tăng cường công suất khai thác, nâng lượng khách lên khoảng 11.000 lượt/tháng, đồng thời đáp ứng nhu cầu lưu trú khoảng 1.800 phòng mỗi đêm.

Bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, sự kiện đón chuyến bay đầu tiên được tổ chức với nhiều hoạt động như nghi thức chào đón, tặng hoa, quà lưu niệm, biểu diễn múa lân và truyền thông báo chí, nhằm tạo ấn tượng tốt đẹp cho du khách ngay khi đặt chân đến thành phố.

Việc gia tăng công suất khai thác thị trường Nga và CIS được kỳ vọng góp phần phục hồi mạnh mẽ nguồn khách quốc tế, thúc đẩy tăng trưởng du lịch địa phương, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống lưu trú và dịch vụ, đồng thời quảng bá hình ảnh Đà Nẵng là điểm đến du lịch biển hiện đại, an toàn và hấp dẫn.

Thời gian tới, Anex Tour Vietnam sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan quản lý, đối tác hàng không và đơn vị cung ứng dịch vụ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường và gia tăng nguồn khách quốc tế đến Đà Nẵng./.

