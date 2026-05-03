Các địa phương "kiểm soát thế trận" dù đông nghịt khách suốt kỳ nghỉ 30/4-1/5

Một loạt “điểm nóng” du lịch trên cả nước từ Bắc vào Nam, từ miền xuôi đến miền biển đều chứng kiến cảnh đông nghìn nghịt khách trong “kỳ nghỉ vàng” 30/4-1/5 năm nay. Top các địa danh “hot” phải kể đến là Tràng An (Ninh Bình), Cát Bà (đặc khu Cát Hải), Huế, Vũng Tàu...

Sức hút từ vùng di sản

Khu du lịch sinh thái Tràng An, tỉnh Ninh Bình ghi nhận lượng du khách tăng đột biến trong cao điểm kỳ nghỉ lễ vừa qua với dòng người xếp hàng chật kín khu vực nhà chờ từ sáng sớm. Theo Ban Quản lý Di sản Tràng An, khu di sản không quy định cứng số lượng vé bán ra, mà căn cứ vào thực tế lượng khách chờ tại bến thuyền, khả năng điều phối và sức chứa vận hành để chủ động điều tiết nhằm tránh quá tải.

Lẫn vào dòng người kéo dài xếp hàng chờ, Thu Huyền (Hà Đông, Hà Nội) cho biết đây là lần thứ 3 cô đến Tràng An nhưng chưa bao giờ thấy cảnh bến thuyền đông như lần này. Dù đã chủ động chọn phương án mua vé trực tuyến “phòng thân” từ trước để tiết kiệm thời gian, song gia đình chị Huyền vẫn phải xếp hàng hơn 2 tiếng. “Người già, trẻ con có mệt vì phải chờ đợi song đây là thực tế chúng tôi đã lường trước chuyến đi nên vẫn cố gắng lên thuyền tham gia lễ hội. Phân luồng giao thông được tổ chức tốt nên lễ hội không xảy ra cảnh lộn xộn,” Thu Huyền chia sẻ.

Những du khách như chị Huyền đổ về Ninh Bình ngay từ sớm nay (ngày 3/5) kín khu vực cổng tam quan, xếp hàng dài cả km và di chuyển chậm để được vào khu vực bến thuyền dự khai hội Tràng An 2026. Theo ban tổ chức, lượng du khách tăng cao trùng ngày cuối cùng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 nhưng không quá tải, chỉ ùn ứ cục bộ một số thời điểm.

Kỳ nghỉ vừa qua, Ninh Bình tiếp tục ghi nhận lượng khách tăng mạnh, đặc biệt ở các “điểm nóng” Tràng An, Hoa Lư, Tam Cốc. Trước đó, chỉ trong quý I/2026, địa phương này đã đón khoảng 9,9 triệu lượt khách (tăng hơn 20% so với cùng kỳ), cho thấy sức hút của vùng đất văn hóa di sản ngay từ đầu năm.

Du khách quốc tế khám phá di sản Huế.

2026 được đánh giá là năm “lên ngôi” của văn hóa truyền thống và di sản nên loạt điểm đến gắn với các yếu tố này đều có sức hấp đặc biệt với du khách. Không chỉ Tràng An, Huế cũng ghi nhận lượng khách tăng đột biến, tập trung chủ yếu tại Quần thể di tích Cố đô như Đại nội và hệ thống lăng tẩm các vua triều Nguyễn.

Thông tin từ Sở Du lịch thành phố Huế, doanh thu bán vé vào cửa di tích đạt mức kỷ lục. Riêng ngày 1/5, doanh thu đạt hơn 4,2 tỷ đồng, vượt kỷ lục thiết lập một ngày trước đó (hơn 3,7 tỷ đồng). Đây là mức doanh thu cao nhất từng ghi nhận trong một ngày tại điểm di tích này.

Cũng tương tự Ninh Bình, nhanh chóng triển khai thực tiễn Nghị Quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Huế đã kịp thời ứng dụng phương thức bán vé trực tuyến. Tính riêng ngày 1/5, lượng vé online đạt con số hơn 1.000, góp phần giảm tải áp lực tại quầy bán trực tiếp và nâng cao trải nghiệm cho du khách.

Trong 5 ngày lễ (từ 29/4-3/5), tổng lượng khách du lịch đến thành phố đạt khoảng 610.000 lượt (tăng 73,7% so với cùng kỳ năm 2025). Giám đốc Sở Du lịch thành phố Huế Trần Thị Hoài Trâm lý giải sức hút này đến từ các hoạt động quảng bá điểm đến, trải nghiệm bắt trúng xu hướng, sự gia tăng của nhóm khách tự túc và đặc biệt là các sản phẩm du lịch đêm như "Hoàng cung huyền ảo", và "Dạ yến Hoàng cung" sẽ tiếp tục được tổ chức trong Đại nội.

Trong 4 tháng đầu năm 2026, lượng khách đến Huế đạt trên 2,6 triệu lượt (tăng 30,3% so với cùng kỳ năm 2025). Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 1,13 triệu lượt (tăng 27,7%); khách nội địa đạt trên 1,53 triệu lượt (tăng 32,3% so với cùng kỳ năm ngoái); doanh thu đạt trên 6.234 tỷ đồng (tăng 70,5% so với cùng kỳ 2025).

Sức hấp dẫn mới của Huế đến từ các trải nghiệm về đêm.

Miền biển tăng nhiệt trước cao điểm Hè

Không chỉ các vùng di sản mà miền biển như Cát Bà (đặc khu Cát Hải, Hải Phòng) cũng ghi nhận lượng khách “đông chưa từng thấy” với khoảng hơn 70 nghìn lượt khách. Đại diện phòng Văn hóa - Xã hội Đặc khu Cát Hải cho biết toàn bộ hệ thống vận chuyển khách ra đảo Cát Bà như phà và cáp treo đều hoạt động hết công suất và quá tải. Các bãi tắm luôn đông đúc, đặc biệt vào những ngày nắng nóng. Công suất phòng lưu trú gần như kín chỗ ngay từ ngày đầu kỳ nghỉ.

Để giảm ùn tắc, từ ngày 25/4-3/5 và các ngày cuối tuần từ 9/5-30/9, phà Đồng Bài sẽ tạm dừng tiếp nhận ôtô con và xe tải theo chiều ra đảo trong khung thời gian 9-13 giờ. Lãnh đạo địa phương lưu ý du khách lựa chọn di chuyển bằng cáp treo sang bến Phù Long, sau đó trung chuyển bằng xe buýt vào trung tâm đảo.

Đáng chú ý vừa qua, khu vực chợ đêm sáng tạo Cát Bà đã trở lại với không khí lễ hội sôi động (từ ngày 25/4) với quy mô mở rộng, bổ sung nhiều hoạt động như biểu diễn nghệ thuật, ẩm thực, múa lửa, pháo hoa...

Xếp hàng ở nhà ga cáp treo Cát Bà ngày 30/4.

Bên cạnh đó, các tour tham quan vịnh Lan Hạ bằng kayak, trải nghiệm làng chài Việt Hải, trekking xuyên Vườn quốc gia Cát Bà tiếp tục thu hút đông đảo du khách quốc tế và nhóm khách trẻ ưa khám phá thiên nhiên.

Ở phía Nam, cách trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 100km, biển Vũng Tàu luôn là lựa chọn ưa thích của người dân, du khách các tỉnh thuộc khu vực Đông Nam Bộ. Thông tin từ Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Vũng Tàu, trong ngày đầu nghỉ lễ (ngày 30/4), địa phương đón khoảng 70.000 lượt khách đến tắm biển. Ước tính cả đợt nghỉ lễ, Vũng Tàu đón khoảng 200.000 lượt khách.

Theo hình ảnh ghi nhận tại biển Vũng Tàu, lượng khách luôn đông đúc vào sáng sớm, và đặc biệt là thời điểm buổi chiều cuối ngày. Trước đó, theo báo cáo công bố của nền tảng du lịch trực tuyến Booking.com (ngày 20/4), lượng tìm kiếm phòng ở tại Vũng Tàu với ngày nhận phòng từ 25/4-3/5 tăng 120% so với cùng kỳ năm ngoái, đưa vùng biển này vào nhóm điểm đến được quan tâm nhiều nhất dịp nghỉ lễ kép Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5./.

Đông nghịt khách ở bãi biển Vũng Tàu.

