Kết thúc kỳ nghỉ dài ngày: Các “điểm nóng” du lịch trên cả nước thắng đậm

Ngành du lịch ước tính đã phục vụ 12 triệu lượt khách (tăng 14,2% so với cùng kỳ 2025) dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5. Đáng chú ý, nhiều điểm đến “thắng đậm” khi cán mốc doanh thu gần chục nghìn tỷ đồng.

Đây là thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) vừa công bố sau khi kết thúc kỳ nghỉ kép dài ngày vừa qua.

Các “điểm nóng”... thắng đậm

Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch) và kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), Ngày Quốc tế Lao động (1/5) tuy không được gộp chung nhưng nối tiếp nhau, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân nghỉ ngơi, tham gia các hoạt động vui chơi, trải nghiệm.

Một số điểm đến “bùng nổ” lượng du khách dịp nghỉ lễ như: Sa Pa (Lào Cai); Hạ Long (Quảng Ninh); Cát Bà (Hải Phòng); Sầm Sơn (Thanh Hóa), Cửa Lò (Nghệ An), Bà Nà, Hội An (Đà Nẵng), Quy Nhơn (Gia Lai), Nha Trang (Khánh Hòa), Mũi Né, Đà Lạt (Lâm Đồng), Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Quốc (An Giang)...

Giá phòng và các dịch vụ du lịch có tăng nhẹ nhưng không có nhiều biến động lớn. Tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các điểm đến cơ bản được đảm bảo. Không xuất hiện tình trạng quá tải nghiêm trọng tại các điểm đến.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, hầu hết các địa bàn du lịch trọng điểm trên cả nước đều ghi nhận tín hiệu tích cực. Thành phố Hồ Chí Minh ước đón 1,69 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế ước khoảng 190.000 lượt; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 8.700 tỷ đồng. Đà Nẵng ước đón hơn 1,46 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế ước đạt hơn 621.000 lượt (tăng 24%); tổng thu từ khách du lịch ước đạt 5.727 tỷ đồng.

Sắc màu ngày nghỉ lễ tại Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)

Hà Nội ước đón 1,35 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế ước đạt trên 248.000 lượt; tổng thu từ khách du lịch ước đạt trên 5.000 tỷ đồng. Quảng Ninh ước đón 1,34 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế ước đạt 70.000 lượt; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 4.165 tỷ đồng.

Ninh Bình ước đón trên 2,37 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 231.189 lượt; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 3.569,1 tỷ đồng. Khánh Hòa ước đón trên 1,5 triệu lượt khách, trong đó có 124.500 lượt khách quốc tế có lưu trú, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 2.638 tỷ đồng.

Lào Cai ước đón 800.000 lượt khách, trong đó có 51.000 lượt khách quốc tế; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 2.217 tỷ đồng. Lâm Đồng ước đón 970.000 lượt khách; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 2.188 tỷ đồng.

Thành phố Huế (từ 29/4-3/5/2026) ước đón 610.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế ước đạt 164.000 lượt (tăng 129% so với cùng kỳ); tổng thu từ khách du lịch ước đạt 1.350 tỷ đồng. Hải Phòng ước đón 1,45 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế ước đạt 139.326 lượt; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 1.120 tỷ đồng...

Đặc biệt, hoạt động vận chuyển du lịch trong dịp nghỉ lễ diễn ra sôi động trên hầu hết các loại hình, với năng lực phục vụ được cải thiện đáng kể. Các đường bay từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đến các điểm du lịch ghi nhận hệ số lấp đầy 80-100%; Vietnam Airlines khai thác hơn 3.800 chuyến bay, cung ứng hơn 730.000 ghế, tăng lần lượt khoảng 13,3% về số chuyến và 16% về số ghế so với cùng kỳ năm 2025; Vietjet Air tăng gần 3.800 chuyến bay với tổng số ghế cung ứng trong giai đoạn cao điểm là 832.000 ghế, tăng 130.000 ghế, tương đương tăng 18% so với cùng kỳ năm trước.

Người dân và du khách làm thủ tục tại nhà ga nội địa T1 sân bay quốc tế Nội Bài trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Ngành đường sắt cũng tăng chuyến trên nhiều tuyến trọng điểm, điều chỉnh tăng giá vé 3%, song song áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá vé cho nhiều đối tượng khách.

Sức hấp dẫn từ chuỗi trải nghiệm mới

Bên cạnh việc làm mới các sản phẩm đã có, theo Cục Du lịch Quốc gia, kỳ nghỉ vừa qua các địa phương, doanh nghiệp đã giới thiệu thêm nhiều sản phẩm mới hấp dẫn. Cục đánh giá, dịp nghỉ lễ kép diễn ra liền kề khiến xu hướng du lịch phân bổ theo đợt, thay vì tập trung cao điểm trong một khoảng thời gian ngắn.

Đáng chú ý, một số địa phương như Hà Nội, Quảng Trị đưa vào khai thác một số điểm đến mới, góp phần điều tiết dòng khách, thay vì tập trung quá nhiều vào khu vực trung tâm, nâng cao chất lượng phục vụ.

Bên cạnh đó, theo Cục Du lịch Quốc gia, sự chủ động chuẩn bị và tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, lễ hội, thể thao, trình diễn nghệ thuật… quy mô lớn tại các địa phương, trung tâm du lịch, đặc biệt là sự đồng hành của doanh nghiệp đã tạo ra nhiều sản phẩm du lịch mới, thúc đẩy nhu cầu vui chơi giải trí, tham quan, nghỉ dưỡng trong kỳ nghỉ lễ và cao điểm du lịch Hè 2026 sắp tới.

Ngoài ra, Cục cũng ghi nhận xu hướng chủ đạo trong kỳ nghỉ lễ năm 2026 là du khách ưu tiên kỳ nghỉ ngắn với những hành trình trải nghiệm vừa tiện lợi vừa thoải mái. Nhóm khách gia đình và nhóm nhỏ tăng mạnh, kéo theo nhu cầu cá nhân hóa dịch vụ ngày càng rõ nét. Các xu hướng mới như “Slow travel” (du lịch chậm), “Micro-holiday” (du lịch ngắn ngày) hay tìm đến không gian yên tĩnh, gần gũi thiên nhiên thay vì các lịch trình tham quan dày đặc như trước.

Du khách có xu hướng tìm đến những không gian yên tĩnh, gần gũi thiên nhiên thay vì các lịch trình tham quan dày đặc. (Ảnh minh họa: Mai Mai/Vietnam+)

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Phạm Văn Thủy nhận định: “Lượng khách tăng mạnh, hoạt động du lịch cơ bản diễn ra an toàn, đảm bảo chất lượng trong kỳ nghỉ lễ là kết quả tổng hòa của nhiều yếu tố: hạ tầng giao thông cải thiện, đa dạng phương tiện vận chuyển giúp di chuyển dễ dàng hơn; công tác đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách; công tác quản lý được các địa phương chú trọng từ sớm, từ xa đã góp phần nâng cao trải nghiệm du khách…”

Tuy nhiên, lãnh đạo ngành cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế là tình trạng tăng giá vé máy bay, khan hiếm vé ở các khung giờ đẹp và thời điểm cao điểm (trước và sau kỳ nghỉ) diễn ra phổ biến, phản ánh nhu cầu thị trường tăng đột biến trong khi năng lực cung ứng còn hạn chế. Một số giá dịch vụ du lịch tăng do tác động của tình hình xung đột địa chính trị phần nào ảnh hưởng đến quyết định chi tiêu và thời gian lưu trú của du khách.

Ngoài ra, xuất hiện tình trạng mất an toàn giao thông trên tuyến cao tốc Nội Bài-Lào Cai. Hiện tượng ùn tắc cục bộ diễn ra tại một số đầu mối giao thông kết nối khu, điểm du lịch (phà ra đảo Cát Bà, bến tàu ra đảo Phú Quý, Đại nội Huế, cầu Bãi Cháy, bán đảo Sơn Trà...) và trên các tuyến quốc lộ dẫn về các thành phố lớn trong thời điểm đầu và cuối các kỳ nghỉ lễ./.

