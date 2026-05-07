Tái cấu trúc toàn diện, mở rộng không gian du lịch liên vùng giai đoạn mới

Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 và các quy hoạch vùng vừa được công bố đã đặt du lịch vào trục phát triển không gian mới, gắn với đô thị đa trung tâm, hành lang kinh tế và hạ tầng liên vùng, hướng tới nâng tầm cạnh tranh quốc tế.

Điều chỉnh mới đồng thời mang đến cơ hội và động lực cho du lịch phát triển bứt phá trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.

Hệ sinh thái du lịch xuyên vùng

Trong quy hoạch mới, hệ thống đô thị phát triển theo mô hình mạng lưới đa cực, gắn với các cực tăng trưởng và hành lang kinh tế. Đây là nền tảng quan trọng để hình thành các chuỗi điểm đến du lịch quy mô lớn thay vì phát triển đơn lẻ như trước. Các vùng đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Huế và Cần Thơ sẽ trở thành các trung tâm phân phối khách, kết nối các vùng du lịch vệ tinh.

Trên tinh thần của Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, loạt quyết định điều chỉnh quy hoạch 6 vùng kinh tế-xã hội (gồm Trung du và miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long) của Thủ tướng Chính phủ mới ban hành và thiết lập cơ chế điều phối vùng được kỳ vọng tháo gỡ điểm nghẽn liên kết vốn là hạn chế lớn của du lịch Việt Nam.

Theo đó, các hành lang kinh tế Bắc-Nam, Đông-Tây và ven biển không chỉ phục vụ logistics mà còn mở ra các tuyến du lịch xuyên vùng, kết nối từ miền núi, đồng bằng đến biển đảo. Việc ưu tiên đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông và hạ tầng số sẽ giúp nâng cao trải nghiệm du khách, đồng thời tăng khả năng tiếp cận các điểm đến mới.

Quy hoạch mới sẽ mở ra các tuyến du lịch xuyên vùng, kết nối từ miền núi, đồng bằng đến biển đảo.﻿ (Ảnh minh họa: Vương Công Nam/Vietnam+)

Với định hướng đô thị hóa trên 50% vào năm 2030, và 70-75% năm 2050, cùng mục tiêu phát triển đô thị xanh, thông minh, phát thải thấp, hệ sinh thái du lịch có cơ hội tăng trưởng bền vững, đặc biệt là du lịch đô thị, du lịch nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch văn hóa.

Không gian phát triển mới cũng cho phép khai thác các vùng còn dư địa lớn như Trung du miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ hay Tây Nguyên, nơi có tiềm năng du lịch sinh thái, văn hóa đặc sắc nhưng chưa được phát huy tương xứng. Việc bổ sung vùng động lực Bắc Trung Bộ và định hướng xây dựng các trung tâm kinh tế, tài chính, khu đặc thù sẽ góp phần hình thành các “cực hút” du lịch mới.

Có thể thấy, việc đưa du lịch vào trục phát triển không gian quốc gia sẽ giúp ngành công nghiệp không khói chuyển dịch từ phát triển đơn lẻ sang liên kết hệ sinh thái, tạo cơ hội cho du lịch Việt Nam nâng cấp quy mô, chất lượng và sức cạnh tranh trên bản đồ khu vực.

Tái cấu trúc toàn ngành

Trước đó, Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại cuộc họp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tình hình thực hiện chương trình công tác, kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm năm 2026...

Trong đó, Thủ tướng đánh giá cao một số kết quả của Bộ như: thể chế, cơ chế, chính sách trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, báo chí và truyền thông đã từng bước được hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý đầy đủ, rõ ràng, minh bạch và tháo gỡ nhiều vướng mắc về thể chế, cơ chế, chính sách, nhất là đã khẩn trương, chủ động tham mưu, tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; trình Quốc hội khóa XVI thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam tại Kỳ họp thứ Nhất; trình Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW và 03 Nghị định.

Biển trời non nước Cô tô, Quảng Ninh. (Ảnh: Vương Công Nam/Vietnam+)

Đáng chú ý, văn hóa truyền thống, di sản văn hóa được Thủ tướng đánh giá đã kế thừa, bảo tồn và phát huy; công nghiệp văn hóa, văn hóa số, kinh tế sáng tạo phát triển mạnh; thể dục, thể thao có bước tiến rõ nét; du lịch tiếp tục là điểm sáng; lần đầu tiên Việt Nam đón 21,5 triệu khách quốc tế/năm, tổng thu du lịch ước đạt khoảng 1 triệu tỷ đồng (năm 2025). Về chuyển đổi số, cơ bản hoàn thành 4 cơ sở dữ liệu bao gồm di sản văn hóa, hiện vật, quyền tác giả, báo chí; bước đầu hình thành nền tảng số du lịch quốc gia tích hợp đa nguồn dữ liệu thông tin...

Thủ tướng lưu ý Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch một số định hướng: khẩn trương thể chế, cụ thể hóa các quan điểm, định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Nghị quyết số 80-NQ/TW; Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; Kết luận số 18-KL/TW, các Chương trình hành động của Chính phủ.

Đặc biệt trong lĩnh vực du lịch, Thủ tướng yêu cầu tái cấu trúc, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh, đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Phấn đấu năm 2026 đón 25 triệu lượt khách du lịch quốc tế và phục vụ 150 triệu lượt khách du lịch nội địa./.

