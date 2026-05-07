Du khách Việt Nam ưu tiên chọn nơi ở, ăn uống thế nào trong năm 2026?

Cân nhắc hơn, ưu tiên những điểm lưu trú được đánh giá uy tín và có phục vụ bữa sáng là các tiêu chí lọc tìm kiếm nhiều nhất trên nền tảng du lịch trực tuyến Agoda trong 4 tháng đầu năm 2026. Các yếu tố này cho thấy hành vi xu hướng đặt phòng tại Việt Nam cũng như khu vực châu Á.

Chiếm 31% tổng lượt sử dụng bộ lọc, “Loại hình lưu trú” là tiêu chí tìm kiếm quan trọng nhất đối với du khách Việt trong năm 2026, vượt xa mức trung bình trên toàn khu vực. Điều này cho thấy du khách ngày càng ưu tiên việc xác định rõ loại hình lưu trú trước khi đưa ra quyết định.

Giám đốc Quốc gia Việt Nam tại Agoda, ông Vũ Ngọc Lâm cho biết dữ liệu từ nền tảng này cho thấy Việt Nam cũng là một trong những thị trường có hành vi lựa chọn dứt khoát tại Đông Nam Á, tương đương Malaysia và chỉ xếp sau Indonesia (45%), phản ánh việc du khách Việt thường nhanh chóng thu hẹp lựa chọn ngay từ đầu, chỉ tập trung vào một số loại lưu trú cụ thể như khách sạn, khu nghỉ dưỡng hoặc căn hộ.

“Điểm đánh giá từ 8 trở lên” chiếm 10% tổng lượt lọc tìm kiếm tại Việt Nam, trở thành tiêu chí phổ biến thứ hai. Tiếp theo là các lựa chọn thực tế như “Bao gồm bữa sáng” và “Phương thức thanh toán.” Xu hướng này cho thấy việc đặt phòng của người Việt ngày càng mang tính chủ động và hướng đến trải nghiệm toàn diện hơn.

Ông Vũ Ngọc Lâm nhận định năm 2026, tính linh hoạt trong đặt phòng, thanh toán và trải nghiệm lưu trú ngày càng trở thành ưu tiên hàng đầu của du khách châu Á. Đặc biệt, tại Việt Nam, các bộ lọc “Phương thức thanh toán” và “Hủy đặt phòng miễn phí” đều góp mặt trong top 10 từ khóa tìm kiếm phổ biến nhất, phản ánh xu hướng du khách chủ động tìm kiếm giải pháp giảm thiểu rủi ro khi đặt phòng.

Vị trí địa lý cũng là yếu tố không kém phần quan trọng với các bộ lọc "Vị trí" và "Vị trí được đánh giá từ 8 trở lên" đều xuất hiện trong top 10 từ khóa phổ biến nhất của du khách.

Thực tế, vị trí địa lý cũng là yếu tố không kém phần quan trọng với các bộ lọc “Vị trí” và “Vị trí được đánh giá từ 8 trở lên” đều xuất hiện trong top 10 từ khóa phổ biến nhất của du khách Việt, cho thấy mức độ ưu tiên trải nghiệm linh hoạt, minh bạch và thuận tiện xuyên suốt hành trình.

Theo đại diện Agoda, trên toàn khu vực châu Á, yếu tố ẩm thực tiếp tục được quan tâm đáng kể, nhưng đây không phải yếu tố quyết định mà chỉ đóng vai trò bổ trợ, góp phần hoàn thiện trải nghiệm lưu trú. Bên cạnh yếu tố ẩm thực, du khách Việt cũng chú trọng đến nhiều tiện ích trong thời gian lưu trú, góp phần tạo nên sự thoải mái và thư thái. Theo đó, các bộ lọc “Hồ bơi” và “Ban công” cho thấy họ cũng tìm kiếm không gian mang lại cảm giác nghỉ ngơi thực sự.

Ông Vũ Ngọc Lâm đánh giá: “Trong năm 2026, du khách Việt ngày càng tìm kiếm những nơi lưu trú phù hợp với nhu cầu cá nhân, tập trung hướng đến sự tiện lợi, đa dạng và thoải mái. Bên cạnh loại hình lưu trú, các tiêu chí như đánh giá đáng tin cậy, bữa sáng tiện lợi hay thanh toán linh hoạt cũng ảnh hưởng rõ rệt đến quyết định đặt phòng."

