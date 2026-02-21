5 xu hướng định hình ngành du lịch toàn cầu

Sau giai đoạn phục hồi hậu đại dịch COVID-19, ngành du lịch toàn cầu đang bước sang một chu kỳ điều chỉnh mới, trong đó trọng tâm không còn đặt vào số lượng điểm đến mà hướng tới sự trải nghiệm, tính bền vững và mức độ cá nhân hóa.

Dựa trên 25 báo cáo du lịch cuối năm, hãng CNBC dự báo ngành du lịch trong năm 2026 sẽ được định hình bởi năm xu hướng chính, phản ánh sự thay đổi trong hành vi và kỳ vọng của du khách.

1. Chuyển sang các điểm đến thứ cấp

Nhằm tránh tình trạng quá tải du lịch, giảm tác động đến cộng đồng địa phương và thích ứng với biến đổi khí hậu, du khách ngày càng có xu hướng né mùa cao điểm và các trung tâm du lịch đông đúc.

Theo tổ chức cố vấn du lịch Virtuoso, 45% tư vấn viên cho biết khách hàng đang điều chỉnh kế hoạch du lịch do tác động của khí hậu. Trong nhóm này, 76% ghi nhận nhu cầu du lịch vào mùa thấp điểm hoặc giai đoạn chuyển mùa tăng lên, trong khi 75% cho biết khách ưu tiên các điểm đến có điều kiện thời tiết ôn hòa hơn.

Báo cáo “Luxe Report 2026” công bố gần đây cho thấy nhu cầu du lịch bền vững đang thúc đẩy sự phát triển của các “thành phố thứ cấp” - những điểm đến không phải là trung tâm du lịch lớn, nhưng cung cấp trải nghiệm sâu hơn.

Nền tảng Agoda cho biết lượng tìm kiếm chỗ ở tại các điểm đến thứ cấp ở châu Á đang tăng nhanh hơn 15% so với các trung tâm truyền thống.

Chính phủ nhiều nước cũng điều chỉnh chính sách để phù hợp với xu hướng này, trong đó Indonesia triển khai chiến lược “Tourism 5.0” nhằm phát triển năm điểm đến thứ cấp ưu tiên, trong khi Nhật Bản đẩy mạnh các chiến dịch thu hút du khách tới các vùng ngoài Tokyo và các đô thị lớn.

Một góc thôn Thụ Sơn, thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc). (Ảnh: TTXVN phát)

2. Giảm gánh nặng lựa chọn trong kỳ nghỉ

Nếu trước đây du lịch trọn gói tập trung vào việc tối ưu hóa thời gian, thì hiện nay, nhiều du khách tìm đến một mô hình giảm áp lực tinh thần hơn. Báo cáo của Lemongrass Marketing cho thấy du khách ngày càng có xu hướng giao toàn bộ khâu lập kế hoạch cho các đơn vị cung cấp dịch vụ.

Theo bà Tara Schwenk, Giám đốc chiến lược kỹ thuật số của Lemongrass Marketing, việc ủy thác các quyết định giúp du khách thực sự tách khỏi công việc và nhịp sống thường nhật. Theo đó, du lịch với ít lựa chọn hơn đang dần trở thành một kỳ vọng cơ bản, đặc biệt với nhóm khách bận rộn.

Xu hướng trên cũng tái định hình phân khúc du lịch cao cấp.

Công ty HunterMoss cho biết các chuyến đi hạng sang hiện nay tập trung vào những lựa chọn được sàng lọc kỹ lưỡng, giúp du khách không phải bận tâm về chi phí phát sinh hay hậu cần trong suốt hành trình.

3. Du lịch chăm sóc sức khỏe mở rộng

Du lịch chăm sóc sức khỏe đang vượt ra ngoài các gói spa truyền thống để bao gồm các chương trình kéo dài tuổi thọ dựa trên cơ sở khoa học và các chuyến đi tập trung vào sức khỏe tinh thần.

Các hình thức phổ biến gồm chương trình Ayurveda tại Ấn Độ, các kỳ nghỉ kết hợp yoga và lướt sóng tại Costa Rica, hay các khóa tu im lặng tại Canada.

Virtuoso cho biết nhiều du khách coi đây là khoản đầu tư dài hạn cho sức khỏe. Xu hướng này thu hút nhiều nhóm đối tượng, từ du lịch thiên nhiên chi phí thấp đến phân khúc cao cấp, cũng như khách đi một mình, các cặp đôi và nhiều nhóm tuổi khác nhau.

Theo Contiki, 2/3 du khách Mỹ dưới 35 tuổi ưu tiên các chuyến đi vận động, trong khi hơn một nửa cho rằng việc duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe là cần thiết ngay cả khi đi du lịch.

4. Du lịch hoài niệm

Báo cáo của Contiki cho thấy gần 80% người Mỹ dưới 35 tuổi đã hoặc muốn tái hiện lại một chuyến đi thời thơ ấu. Song song đó, nhóm người mới nghỉ hưu, bao gồm những thành viên lớn tuổi nhất của thế hệ Gen X, đang tận dụng giai đoạn chuyển tiếp này để thực hiện các chuyến đi dài ngày.

Theo hãng tư vấn The Future Laboratory, nhóm trên không còn bị ràng buộc bởi công việc hay trách nhiệm gia đình, do đó họ sẵn sàng tham gia các hành trình dài ngày với mức độ khám phá cao hơn.

Báo cáo “Future Forecast 2026” cho biết gần 25% người nghỉ hưu đã hoặc cân nhắc thực hiện chuyến du lịch kéo dài một năm.

5. Sự chuyển đổi trong dịch vụ khách sạn

Bên cạnh việc hỗ trợ đặt chỗ, trí tuệ nhân tạo (AI) đang được các khách sạn ứng dụng để dự đoán nhu cầu của khách.

Theo Oracle Hospitality, năm 2026 có thể đánh dấu bước chuyển từ mô hình phản hồi yêu cầu sang mô hình dự đoán và cá nhân hóa dịch vụ trước khi khách đến.

Công ty công nghệ du lịch Amadeus cho biết một số khách sạn đã cho phép cá nhân hóa chi tiết phòng nghỉ, từ trang thiết bị đến vị trí phòng. Báo cáo của Amadeus nhận định rằng khi AI tiếp tục phát triển, cá nhân hóa sẽ trở thành tiêu chuẩn vận hành của ngành khách sạn./.

