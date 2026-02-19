Tàu du lịch quốc tế “xông đất” thành phố Huế đầu năm Bính Ngọ 2026

Ngày 19/2 (mùng 3 Tết), tàu du lịch quốc tế Adora Mediterranea cập cảng Chân Mây, thành phố Huế đánh dấu chuyến tàu biển quốc tế đầu tiên đến miền Trung trong dịp đầu năm mới Bính Ngọ 2026.

Con tàu khởi hành từ Quảng Châu (Trung Quốc) chở theo 2.613 du khách cùng 732 thuyền viên mở đầu cho mùa du lịch tàu biển tại thành phố Huế trong năm mới Bính Ngọ 2026.

Ngay khi tàu cập bến, các lực lượng chức năng và doanh nghiệp lữ hành đã phối hợp triển khai đồng bộ công tác đón tiếp, làm thủ tục nhập cảnh và điều phối du khách. Quy trình được tổ chức nhanh gọn, bảo đảm an ninh, an toàn và tạo điều kiện thuận lợi để du khách xuống bờ tham quan.

Trong ngày, nhiều đoàn khách lựa chọn các tour trải nghiệm di sản, ẩm thực và làng nghề truyền thống tại khu vực miền Trung.

Ông Lê Chí Phai, Phó Tổng giám đốc cảng Chân Mây, cho hay tàu du lịch quốc tế Adora Mediterranea có phân khúc khách với mức chi tiêu cao, thời gian lưu trú ngắn nhưng nhu cầu sử dụng dịch vụ chất lượng lớn, qua đó góp phần thúc đẩy các ngành dịch vụ, vận chuyển và thương mại phát triển.

Sự gia tăng của các chuyến tàu biển quốc tế trong những năm gần đây cho thấy sức hấp dẫn ngày càng rõ nét của điểm đến miền Trung trên bản đồ du lịch tàu biển khu vực.

Ông Lý Đức Nam, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Du lịch Khang Huy Holiday Việt Nam, khẳng định sự kiện đón tàu đầu Xuân được xem là tín hiệu tích cực cho hoạt động du lịch tàu biển trong năm nay.

So với các loại hình du lịch khác, khách du lịch tàu biển tiêu chuẩn 5 sao có mức chi tiêu cao gấp 2-3 lần. Điều này tạo động lực tăng trưởng đáng kể cho ngành du lịch địa phương ngay từ đầu năm.

Theo thống kê, năm 2025, cảng Chân Mây đã đón 46 chuyến tàu với tổng cộng 131.515 lượt khách và thuyền viên.

Dự kiến, năm 2026, số chuyến tàu sẽ tăng gần gấp đôi, đạt khoảng 88 chuyến với khoảng 260.000 lượt khách và thuyền viên./.

