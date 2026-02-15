Gia Lai đón tàu du lịch quốc tế, tổ chức chương trình “Xuân về trên Tháp cổ”

Trong không khí mừng Xuân Bính Ngọ 2026 và hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2026, tỉnh Gia Lai đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động đón khách quốc tế và chương trình văn hóa đặc sắc tại các di tích tháp Chăm, tạo điểm nhấn thu hút du khách.

Sáng 15/2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức đón tàu du lịch cao cấp Le Jacques Cartier (quốc tịch Pháp) cập Cảng Quy Nhơn, đưa 120 du khách quốc tế tham quan các điểm đến trên địa bàn tỉnh. Tàu thuộc hãng Compagnie du Ponant, chở 242 người gồm thủy thủ đoàn và du khách.

Trong thời gian lưu cảng, du khách tham gia hai chương trình: “Tham quan đồng quê” với các điểm đến như tháp Bánh Ít (xã Tuy Phước Bắc), làng nghề nón ngựa Phú Gia (xã Xuân An) và “Quy Nhơn City Tour” tham quan Tiểu chủng viện Làng Sông, chùa Long Phước (xã Tuy Phước), Tháp Đôi (phường Quy Nhơn), kết hợp trải nghiệm biển Quy Nhơn.

Việc tàu khách quốc tế cập cảng đầu năm được xem là tín hiệu tích cực cho mùa du lịch tàu biển 2026.

Nằm trong chuỗi hoạt động đón năm mới và tạo điểm nhấn đặc sắc trong Năm Du lịch Quốc gia 2026, Bảo tàng tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình nghệ thuật - văn hóa “Xuân về trên Tháp cổ” tại hai di tích tháp Chăm nổi tiếng là Tháp Bánh Ít và Tháp Đôi.

Tại Tháp Bánh Ít, chương trình diễn ra từ 9 giờ đến 11 giờ hằng ngày, từ ngày 19 đến 22/2/2026 (mùng 3 đến mùng 6 Tết Bính Ngọ). Tại Tháp Đôi, các hoạt động tổ chức từ 15 giờ đến 17 giờ hằng ngày, từ ngày 19 đến 26/2/2026 (mùng 3 đến mùng 10 Tết).

Chương trình gồm các hoạt động trình diễn múa Apsara, biểu diễn võ cổ truyền, hát Bài Chòi dân gian có thưởng; trải nghiệm mặc trang phục truyền thống Chăm, giao lưu cùng nghệ nhân, tìm hiểu lịch sử Vương quốc Champa và giá trị kiến trúc-nghệ thuật của quần thể tháp cổ.

Du khách còn có dịp tham quan các gian hàng sản phẩm truyền thống của đồng bào Chăm và sản phẩm OCOP địa phương.

Việc kết hợp đón tàu du lịch quốc tế với tổ chức hoạt động văn hóa tại di tích góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến Gia Lai giàu bản sắc, tạo không khí sôi động cho những ngày đầu năm mới và Năm Du lịch Quốc gia 2026./.

