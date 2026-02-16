Xem gì, chơi gì tại Thủ đô Hà Nội dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ?

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch đặc sắc tại khu vực trung tâm và ngoại thành, đáp ứng nhu cầu vui Xuân của nhân dân, du khách.

Tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hội chữ Xuân Bính Ngọ 2026 diễn ra sôi nổi ngay từ những ngày đầu năm, thu hút đông đảo người dân tham gia xin chữ, thưởng lãm nghệ thuật truyền thống, trải nghiệm không gian văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc.

Di tích đóng cửa từ 12 giờ ngày 16/2 (tức 29 tháng Chạp) và mở cửa trở lại từ ngày 17/2 (mùng 1 Tết), thời gian mở cửa từ 7h30-18h hằng ngày.

Trong không gian Hội chữ Xuân, Ban tổ chức bố trí 35 gian lều thư pháp tại Hồ Văn; đồng thời triển khai phương án phân luồng, trông giữ phương tiện nhằm bảo đảm an ninh, an toàn và thuận tiện cho du khách.

Trung tâm Hoạt động Văn hóa, Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám đã xây dựng phương án trông giữ phương tiện trong thời gian diễn ra Hội chữ Xuân. Điểm trông giữ ôtô miễn phí được bố trí tại số 9 phố Trịnh Hoài Đức (khu vực Sân vận động Hàng Đẫy), hoạt động từ ngày 17-22/2, trong khung giờ từ 8-20h hằng ngày.

Từ ngày 13/2 đến hết 3/3 (Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ), khu vực vườn hoa tượng đài vua Lý Thái Tổ và Nhà Bát Giác bên hồ Hoàn Kiếm tổ chức vườn hoa Xuân lớn nhất từ trước đến nay.

Hơn 300 gốc đào quý được sưu tầm từ các vùng trồng đào danh tiếng miền Bắc như, Nhật Tân, Phú Thượng, Tứ Liên, Lạng Sơn, Sa Pa, Mộc Châu… cùng gần 300 cây quất nghệ thuật từ Quảng Bá, Tứ Liên, Hưng Yên... được trưng bày, phục vụ nhu cầu tham quan, chụp ảnh của người dân và du khách. Tại đây tái hiện không gian triển lãm hoa Xuân, tôn vinh thú chơi đào, quất truyền thống, tinh tế của người Tràng An xưa.

Lần đầu tiên, Đường hoa Xuân được tổ chức trong không gian Di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long, kéo dài đến hết mùng 6 Tết.

Với chủ đề “Bình minh khát vọng," đường hoa được thiết kế thành bốn chương Kinh-Kỳ-Vọng-Hội, kết hợp hoa đào, quất, bưởi Diễn, lúa trổ bông cùng các tiểu cảnh nghệ thuật, tạo điểm nhấn du Xuân đầu năm. Ngoài trải nghiệm đường hoa, du khách có thể khám phá Cột cờ Hà Nội. Hoàng thành Thăng Long mở cửa đón du khách từ mùng 2 Tết.

Chương trình “Tết Việt - Tết Phố 2026” diễn ra tại nhiều điểm thuộc khu phố cổ và hồ Hoàn Kiếm, tái hiện không gian Tết truyền thống, tổ chức chợ Xuân, triển lãm nghệ thuật, trải nghiệm văn hóa Tết cổ truyền. Bên cạnh tham quan di sản, du khách có thể thưởng thức ẩm thực đường phố tại phố Tạ Hiện…

Phố Sách Xuân 2026 tại phố 19/12 chủ đề “Sách mở lộc Xuân - Chào kỷ nguyên mới” diễn ra từ ngày 13-20/2, được tổ chức theo mô hình kết hợp hội sách, lễ hội văn hóa-nghệ thuật và không gian trải nghiệm sáng tạo, góp phần tạo không gian du Xuân lành mạnh, tôn vinh tri thức, lan tỏa thói quen đọc sách trong cộng đồng.

Nhiều hoạt động phong phú được tổ chức như: trưng bày, giới thiệu sách, báo chí, văn phòng phẩm và sản phẩm văn hóa truyền thống; tọa đàm, ra mắt sách, giao lưu tác giả, ký tặng sách, workshop tương tác, không gian đọc sách sáng tạo.

Bên cạnh đó là các hoạt động theo chủ đề “Sách mở lộc Xuân - Chào kỷ nguyên mới” như ông đồ trao chữ, chiếu phim tài liệu, triển lãm tranh ảnh, workshop thủ công truyền thống (nặn tò he, làm sản phẩm mỹ thuật…), trò chơi dân gian, hỏi đáp tặng quà; chương trình nghệ thuật chào Xuân với các tiết mục âm nhạc truyền thống, hiện đại, hòa tấu… tạo không khí sôi động cho tuyến phố.

Dịp Tết Bính Ngọ 2026, Bảo tàng Hà Nội mở cửa miễn phí trong 1 tháng, giới thiệu hơn 7.000 tư liệu, hiện vật theo các chủ đề lịch sử, văn hóa Thăng Long-Hà Nội, cùng các trưng bày chuyên đề mới, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống.

Tại khu vực ngoại thành, chuỗi hoạt động “Xuân quê hương” được tổ chức ở Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam với nhiều chương trình tái hiện phong tục đón Tết, lễ hội truyền thống của các dân tộc. Không gian Tết truyền thống cũng được tổ chức tại Làng cổ Đường Lâm, thu hút du khách tham quan, trải nghiệm.

Bên cạnh hoạt động văn hóa, nhiều lễ hội đầu Xuân trên địa bàn thành phố được tổ chức theo hướng văn minh, an toàn. Cụ thể, ngày 21/2 (mùng 5 Tết) diễn ra Lễ hội kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa tại Công viên Văn hóa Đống Đa; ngày 22/2 (mùng 6 Tết) là lễ hội chùa Hương (xã Hương Sơn), lễ hội Gióng đền Sóc (xã Sóc Sơn), lễ hội Cổ Loa (xã Đông Anh), lễ hội đền Hai Bà Trưng (xã Mê Linh).

Các trung tâm thương mại lớn và Trung tâm Chiếu phim Quốc gia mở cửa xuyên Tết, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân.

Với sự chuẩn bị đồng bộ và đa dạng hoạt động, Hà Nội tiếp tục là điểm đến hấp dẫn trong dịp Tết cổ truyền, góp phần mang đến không khí Xuân vui tươi, an toàn, giàu bản sắc cho nhân dân và du khách./.

