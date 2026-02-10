Lần đầu tiên tổ chức Đường hoa Tết trong Hoàng thành Thăng Long

Năm 2026, Thủ đô Hà Nội ghi dấu một điểm nhấn đặc biệt trong chuỗi hoạt động văn hóa-đối ngoại khi lần đầu tiên Đường hoa Tết được tổ chức trong không gian Khu Di sản Văn hóa thế giới Hoàng thành Thăng Long, phục vụ nhân dân và du khách trong nước, quốc tế dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Đường hoa Tết Hoàng thành Thăng Long 2026 diễn ra từ ngày 23 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến hết mùng 6 Tết Bính Ngọ. Không chỉ là không gian thưởng ngoạn mùa Xuân, mà còn là không gian văn hóa trang trọng chào đón đoàn Đại sứ, Phu nhân và đại diện các cơ quan ngoại giao tham dự Chương trình Ngày Tìm hiểu Việt Nam 2026.

Việc gắn kết hoạt động đường hoa với chương trình đối ngoại góp phần làm nổi bật vai trò của Hoàng thành Thăng Long như một điểm đến tiêu biểu trong quảng bá hình ảnh văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Hoàng thành Thăng Long là di tích đầu tiên của Thủ đô được UNESCO ghi danh Di sản Văn hóa thế giới năm 2010, phản ánh chiều dài hơn 1.000 năm lịch sử của kinh đô Thăng Long-Hà Nội. Trong bối cảnh đó, việc hình thành không gian Đường hoa Tết trong khu di sản mở ra một cách tiếp cận mới, giàu chiều sâu, giúp công chúng cảm nhận Tết cổ truyền Việt Nam trong mối liên kết chặt chẽ với lịch sử và bản sắc văn hóa dân tộc.

Đường hoa Tết Hoàng thành Thăng Long 2026 được triển khai với sự phối hợp giữa Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội, Tập đoàn SOVICO và Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long. Đây là lần đầu tiên mô hình đường hoa Tết được tổ chức tại Hoàng thành, đặt ra yêu cầu cao về sự hài hòa giữa cảnh quan mùa Xuân và công tác bảo tồn, bảo đảm tuyệt đối việc tôn trọng các giá trị lịch sử, kiến trúc và trục không gian đặc thù của khu di sản.

Với chủ đề “Bình minh khát vọng,” đường hoa gợi mở khoảnh khắc chuyển giao mang tính biểu tượng giữa ký ức kinh đô ngàn năm và khát vọng phát triển của Thủ đô Hà Nội trong thời đại mới.

Không gian trải nghiệm được cấu trúc thành bốn chương Kinh-Kỳ-Vọng-Hội, dẫn dắt du khách đi qua các lớp ký ức di sản, chiều sâu lịch sử và tinh thần hướng tới tương lai.

Hoa được sử dụng như một “chất liệu mềm của thời gian”, góp phần tôn vinh kiến trúc và trục không gian Hoàng thành. Các loài cây, hoa đặc trưng của miền Bắc như bưởi Diễn, quất, đào, xen cài những dải lúa trổ bông, được sắp đặt theo nhiều tầng lớp. Việc kết hợp ánh sáng tiết chế cùng các vật liệu tự nhiên như tre, gỗ giúp không gian di sản hiện diện đúng với phẩm chất vốn có: trang nghiêm, trầm tĩnh và giàu chiều sâu lịch sử.

Song song với Đường hoa Tết tại Hoàng thành Thăng Long, Công ty Phú Long tiếp tục tổ chức đường hoa Home Hanoi Xuân 2026 tại khu đô thị Mailand Hanoi City, phía Tây Thủ đô. Đây là hoạt động văn hóa mùa Xuân được duy trì thường niên, phục vụ người dân và du khách trong dịp Tết cổ truyền.

Việc đồng thời tổ chức hai đường hoa với hai không gian và tính chất khác nhau, một không gian di sản mang ý nghĩa nghi lễ, đối ngoại tại Hoàng thành Thăng Long và một không gian văn hóa cộng đồng tại Mailand Hanoi City thể hiện vai trò đồng hành tích cực của doanh nghiệp cùng Thành phố Hà Nội và UNESCO trong các hoạt động văn hóa-di sản, góp phần lan tỏa giá trị Tết truyền thống tới cộng đồng và bạn bè quốc tế./.

Các nhà ngoại giao tìm hiểu về nghi lễ đón Tết cổ truyền tại Hoàng thành Thăng Long Chương trình góp phần lan tỏa giá trị Tết cổ truyền và quảng bá hình ảnh một Việt Nam với bạn bè quốc tế, khẳng định vai trò của văn hóa như cầu nối thúc đẩy đối thoại, hợp tác và phát triển bền vững.