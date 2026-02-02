Chuỗi hoạt động “Xuân quê hương” 2026 tại Làng Văn hóa-Du lịch có gì hấp dẫn?

Chuỗi hoạt động tháng Hai với chủ đề “Xuân quê hương” với các nghi lễ, lễ hội, phong tục tập quán của các dân tộc, để hiểu thêm về văn hóa, hoạt động truyền thống đón Tết vui Xuân, góp phần bảo tồn, phát huy, quảng bá những giá trị cổ truyền, sẽ diễn ra từ nay tới 28/2, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (xã Đoài Phương, Hà Nội).

Hơn 100 đồng bào của 16 dân tộc sẽ tham gia trong hoạt động của tháng Hai: Nùng, Tày, Dao, Mông, Mường, Lào, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai, Cơ Tu, Raglai, Ê Đê, Khmer với sự tham gia của 11 địa phương có đồng bào hoạt động hằng ngày (Phú Thọ, Hà Nội, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Sơn La, Huế, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Cần Thơ).

Với chủ đề “Xuân quê hương,” điểm nhấn trong tháng Hai là sự kiện “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc,” diễn ra từ 27/2-1/3 (tức ngày 11,12,13 tháng Giêng âm lịch).

Đáng chú ý là các hoạt động tái hiện nghi thức, lễ hội truyền thống vùng miền, trình diễn di sản văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc tại “Ngôi nhà chung” như tái hiện nghi thức rước Têvêđa của đồng bào Khmer tỉnh Cà Mau; Không gian Tết cổ truyền vùng đất Nam Bộ; Không gian văn hóa Bắc Bộ "Xuân về miền di sản xứ Thanh" và "Xuân trên đất Tổ," Không gian cồng chiêng - Mùa Xuân đại ngàn Tây Nguyên;

Các hoạt động theo chủ đề của tháng "Xuân quê hương" còn giới thiệu tới công chúng không khí đón Tết tại làng dân tộc Mường, các phong tục và nét văn hóa truyền thống trong ngày Tết của đồng bào dân tộc Mường; Tổ chức Lễ hội ném còn của đồng bào các dân tộc phía Bắc; Chương trình giao lưu "Tây Bắc khi Xuân về.”

Trong lễ cúng vía bếp của người Mường, con cháu trong nhà ngồi quây quần thực hiện nghi lễ. (Ảnh: Hải Ly/TTXVN)

Hoạt động "Hội xuân" tại không gian các làng đồng bào giới thiệu phong tục chúc Tết theo truyền thống của các dân tộc ở những vùng miền khác nhau, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thưởng thức ẩm thực của đồng bào.

Chương trình dân ca dân vũ "Về buôn đón Tết" diễn ra tại Làng dân tộc Xơ Đăng, giới thiệu tới công chúng về nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Tây Nguyên, thưởng thức ca khúc về Tây Nguyên mùa Xuân về, giới thiệu âm nhạc dân gian các dụng cụ từ tre nứa như Đing pút, đàn T'rưng dân gian…

Cũng trong tháng 2, nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc khác mang đến cho công chúng nhiều trải nghiệm thú vị như Tổ chức "Bữa cơm đoàn viên" của các dân tộc hoạt động tại Làng; Tổ chức nghi thức dựng cây Nêu ngày Tết, nhằm giới thiệu với du khách những phong tục lâu đời trong Tết Việt; Chương trình chúc phúc cầu an đầu năm mới Bính Ngọ tại chùa Khmer, chùa Pháp Ấn; Lễ hạ nêu.

Ngoài ra, các hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống được tổ chức sôi nổi với các trò chơi dân gian như: chơi ô ăn quan, cờ ca rô, chơi rối tre… tại không gian trong nhà; đi cà kheo, nhảy sạp, chơi đu, bập bênh… tại không gian ngoài trời. Một số trò chơi tuy đơn giản nhưng qua đó vừa giúp các em nhỏ được trải nghiệm, tìm hiểu, khám phá thiên nhiên, con vật, góp phần rèn luyện kỹ năng tư duy, sáng tạo, khéo léo vừa gắn kết thêm về tình bạn, tình yêu gia đình.

Các hoạt động hoạt động hàng ngày, cuối tuần của 16 cộng đồng dân tộc sẽ là chuỗi chương trình du lịch trải nghiệm, giới thiệu làm bánh, gói bánh phục vụ du khách, trò chơi dân gian; hoạt động cầu an, chúc phúc tại các không gian tâm linh chùa Khmer, tháp Chăm... nhằm giới thiệu nét văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào, cùng các hoạt động trải nghiệm tại "Ngôi nhà chung" của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam./.

Thi gói bánh chưng đen. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Khoảng 1.500 kiều bào từ khắp thế giới về dự chương trình Xuân Quê hương 2026 Khoảng 1.500 kiều bào, trong đó gồm 100 kiều bào tiêu biểu sẽ tham dự nhiều hoạt động chính trị, văn hóa xã hội có ý nghĩa tại Hà Nội và Ninh Bình trong khuôn khổ chương trình "Xuân Quê Hương 2026."