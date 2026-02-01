Hà Nội: Sắc xuân Bính Ngọ trong nghệ thuật gốm

Chiều 1/2, tại Nhà triển lãm Mỹ thuật (16 Ngô Quyền, Hà Nội), Câu lạc bộ Gốm nghệ thuật (Hội Mỹ thuật Việt Nam) khai mạc triển lãm gốm “Dáng xuân 2026,” giới thiệu tới công chúng Thủ đô những sáng tác mới nhất của các họa sỹ trong câu lạc bộ.

Triển lãm trưng bày gần 100 tác phẩm gốm độc bản của hơn 40 tác giả, với những thể nghiệm đa dạng về hình thức tạo hình trên gốm, sành và sứ. Các tác phẩm cho thấy sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa điêu khắc, hội họa, đồ họa, cùng tinh thần sáng tạo không giới hạn qua nhiều kỹ thuật: khắc chìm, đắp nổi, vẽ bút lông, đập màu men, phun men, tạo dáng bình-lọ, khối-tượng… xóa nhòa ranh giới tạo hình thuần túy.

Chỉ từ đất-lửa-men do chính nghệ sỹ pha chế, nhiều hiệu quả thị giác mới mẻ được chinh phục, đồng thời vẫn thể hiện rõ sự trân trọng và gìn giữ diện mạo truyền thống của nghề thủ công gốm Việt.

Những thể nghiệm trên tác phẩm của các nhà điêu khắc Nguyễn Kim Xuân, Đỗ Bá Quang, Phạm Quốc Anh, Nguyễn Thăng Long hay các họa sỹ Nguyễn Thu Thủy, Hoàng Thanh Như, Hoàng Thanh Giao, Vũ Thể Kim, Nguyễn Thị Hải Yến… bước đầu cho thấy sự chuyển biến rõ nét, tạo dấu ấn khác biệt so với các năm trước.

Một góc không gian triển lãm. (Ảnh: Phương Thanh/TTXVN)

Tham gia triển lãm, họa sỹ Nguyễn Mạnh Thẩm mang tới hai bộ tác phẩm gồm bộ lọ và bộ đĩa, cùng với tác phẩm đĩa đơn. Sáng tác của anh xoay quanh ba mạch chủ đề: mùa xuân, miền ký ức và đón chào năm mới.

Theo họa sỹ, triển lãm diễn ra vào dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền cũng là thời điểm các thành viên câu lạc bộ cùng nhìn lại hành trình sáng tác, tổng kết hoạt động nghệ thuật trong năm với tinh thần hân hoan khép lại năm cũ.

Trung thành với lối tạo hình dân gian, Nguyễn Mạnh Thẩm khai thác những ký ức đã trải qua, những lát cắt đời sống bình dị của con người Việt Nam, đặc biệt là không gian làng quê thôn dã, như một cách kể lại và lưu giữ câu chuyện văn hóa truyền thống bằng ngôn ngữ gốm.

Còn theo họa sỹ Nguyễn Thu Thủy, “Dáng xuân” là triển lãm thường niên của Câu lạc bộ Gốm nghệ thuật được tổ chức đều đặn vào mỗi dịp xuân về. Triển lãm năm nay diễn ra trong không khí đón xuân Bính Ngọ, vì vậy nhiều tác phẩm lựa chọn hình tượng con ngựa như một biểu tượng chúc xuân, gửi gắm mong ước về một năm mới giàu năng lượng và sáng tạo. Các thành viên câu lạc bộ kỳ vọng, mỗi mùa xuân tới sẽ mang đến những tác phẩm mới mẻ, thể hiện rõ sự vận động, phát triển trong tư duy và ngôn ngữ tạo hình.

Nhìn lại chặng đường 6 năm hoạt động, họa sỹ Nguyễn Thu Thủy cho rằng các nghệ sỹ gốm trong Câu lạc bộ đã có điều kiện tiếp cận sâu hơn với chất liệu men Bát Tràng.

Đặc biệt năm nay, sự hỗ trợ và hướng dẫn của các nghệ nhân làng nghề đã giúp nghệ sỹ nắm bắt những kỹ thuật pha chế men cơ bản, từ đó chủ động hơn trong sáng tác. Thay vì chỉ sử dụng dòng men truyền thống, nhiều họa sỹ mạnh dạn thử nghiệm, tìm tòi những loại men mới, tạo nên điểm nhấn đáng chú ý cho triển lãm.

Tiến sỹ Hồ Nam, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật ngành Mỹ thuật ứng dụng, Hội Mỹ thuật Việt Nam đánh giá, “Dáng xuân” là một trong những triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức vào dịp đầu xuân.

Triển lãm không chỉ ghi nhận nỗ lực cá nhân của từng nghệ sỹ mà còn mở ra kỳ vọng về việc hình thành những gam màu men đặc trưng, những ngôn ngữ tạo hình mang dấu ấn cá nhân rõ nét hơn trong thời gian tới, góp phần khẳng định bản sắc sáng tạo của gốm Việt.

Triển lãm mở cửa đến hết ngày 9/2/2026./.

