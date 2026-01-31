Chủ tịch Quốc hội kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Đồng Tháp

Chủ tịch Quốc hội đề nghị địa phương tiếp tục rà soát kỹ danh sách cử tri, phân loại rõ cử tri thường trú, tạm trú và cử tri vãng lai để bảo đảm quyền bầu cử của công dân theo đúng quy định pháp luật.

Sáng 31/1, Đoàn Giám sát do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại tỉnh Đồng Tháp.

Khảo sát Tổ bầu cử số 10, đơn vị bầu cử số 5, xã Ba Sao, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị địa phương tiếp tục rà soát kỹ danh sách cử tri, phân loại rõ cử tri thường trú, tạm trú và cử tri vãng lai để bảo đảm quyền bầu cử của công dân theo đúng quy định pháp luật.

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động trước và trong thời gian bầu cử, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; đặc biệt quan tâm đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn tuyệt đối cho các cử tri đi bầu.

Đoàn công tác ghi nhận và đánh giá cao các cấp, các ngành tỉnh Đồng Tháp đã quán triệt, triển khai nghiêm túc, kịp thời Chỉ thị số của Bộ Chính trị, các quy định của pháp luật và hướng dẫn của Trung ương về công tác bầu cử. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các xã, phường đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đúng tiến độ; việc giới thiệu người ứng cử bảo đảm trình tự, thủ tục, cơ cấu, thành phần./.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Tháp Sáng 31/1/2026, tại Đồng Tháp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Tháp về công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.