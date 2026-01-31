Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Chất lượng hiệp thương và nhân sự là then chốt

Chiều 31/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia dẫn đầu Đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã làm việc với Ủy ban bầu cử tỉnh Vĩnh Long.

Đoàn giám sát đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của tỉnh Vĩnh Long đã được triển khai cơ bản toàn diện, nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời, đúng pháp luật và các văn bản hướng dẫn của Trung ương. Các kết quả đạt được đã thể hiện tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, thống nhất, đồng bộ giữa cấp ủy, chính quyền và Mặt trận.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận tỉnh Vĩnh Long đã chủ động, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; tiến độ các mốc công việc cơ bản đáp ứng yêu cầu. Tỷ lệ phụ nữ giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân khá cao; tỷ lệ người dân tộc thiểu số đã phản ánh đúng đặc thù dân cư của tỉnh.

Nhìn lại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra an toàn, đúng luật, dân chủ, công khai, minh bạch, Chủ tịch Quốc hội nêu lên những bài học kinh nghiệm quý báu để tỉnh Vĩnh Long lưu ý thực hiện trong thời gian tới. Đó là cần chỉ đạo xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở: phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ; giao ban sát mốc để tránh chậm nhịp ở tuyến xã, ấp, khóm. Danh sách cử tri phải làm thật “đúng, đủ, chuẩn, kịp thời."

Đặc biệt, chất lượng hiệp thương và nhân sự phải là then chốt; tập huấn nghiệp vụ phải “cầm tay chỉ việc” cho Ban bầu cử, Tổ bầu cử; thống nhất biểu mẫu, quy trình, cách xử lý tình huống, hạn chế lỗi thủ tục. Đồng thời, tập trung tuyên truyền trước, trong và sau bầu cử, tuyên truyền phải gần dân, đúng trọng tâm; chủ động kịch bản an ninh, y tế...

Nêu rõ chỉ còn 42 ngày để triển khai tất cả các công việc chuẩn bị cho Ngày bầu cử, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban bầu cử tỉnh tập trung lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm,” coi đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu cần dốc tâm trí, dốc lực thực hiện; đảm bảo đầy đủ các điều kiện để cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.

Chia sẻ với những đặc thù của Vĩnh Long là địa bàn sông nước, kênh rạch đan xen, đường bộ, đường thủy gắn liền đời sống người dân, Chủ tịch Quốc hội lưu ý việc bố trí khu vực bỏ phiếu phải “gần dân, thuận đường,” có phương án dự phòng khi thời tiết, triều cường hoặc giao thông chia cắt. Cùng với đó, tỉnh tăng cường tập huấn “cầm tay chỉ việc,” thống nhất biểu mẫu, quy trình; kiểm tra chéo giữa các cấp để hạn chế sai sót thủ tục.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Là tỉnh có đông đồng bào Khmer, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, việc tuyên truyền phải gần gũi, dễ hiểu, phù hợp phong tục. Vĩnh Long tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối trước, trong và sau bầu cử; giải quyết khiếu nại tố cáo đúng trình tự, kịp thời, dứt điểm từ cơ sở; không để hình thành điểm nóng.

Đồng thời, Ủy ban bầu cử tỉnh bảo đảm điều kiện vật chất, kinh phí, hậu cần; phương án dự phòng cho những khu vực đặc thù; chuẩn bị đầy đủ con dấu, tài liệu, hòm phiếu, niêm phong, phương tiện phục vụ; kiểm tra trước ngày bầu cử theo phương án “không để bị động.”

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị tỉnh Vĩnh Long khẩn trương triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng bằng các chương trình hành động cụ thể, sát với thực tiễn địa phương; xây dựng kế hoạch để phấn đấu đạt hai con số trong năm 2026. Tỉnh thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương về xây dựng lực lượng cơ sở xã, phường vững mạnh; quan tâm xây dựng, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ; thực hiện tốt Chỉ thị số 55-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026, huy động các nguồn lực để chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn để Tết đến mọi nhà, mọi người.

Với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng Vĩnh Long sẽ tiếp tục chuẩn bị thật chắc chắn và tổ chức thành công cuộc bầu cử; Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Vĩnh Long sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2026.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác đã chứng kiến lãnh đạo Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank) và Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) trao biểu trưng 3 tỷ đồng hỗ trợ công tác cải tạo, sửa chữa các cơ sở giáo dục và xây dựng đường giao thông trên địa bàn phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long./.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Ủy ban bầu cử tỉnh Vĩnh Long Chiều 31/1, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Ủy ban bầu cử tỉnh Vĩnh Long, Ủy ban bầu cử phường Cái Vồn tại trụ sở Đảng ủy phường Bình Minh về công tác bầu cử.