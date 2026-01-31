Tổng Bí thư Tô Lâm dự Khánh thành Nhà tưởng niệm Bác Hồ trên Đồi E2

Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở tỉnh Điện Biên có diện tích 160m2, với tượng thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng đồng, cao 1,33m với tổng trọng lượng hơn 500kg.

Hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam(3/2/1930- 3/2/2026) và chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng, sáng 31/1, tại tỉnh Điện Biên, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã dự khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích Đồi E2, phường Điện Biên Phủ.

Dự án Công trình Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại Di tích Đồi E2, được Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên phê duyệt và khởi công vào tháng 6/2025. Công trình có tổng mức đầu tư 35 tỷ đồng do Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ.

Công trình Nhà tưởng niệm được thiết kế theo kiến trúc truyền thống Việt Nam, hài hòa với cảnh quan tự nhiên và không gian lịch sử của khu di tích. Nhà tưởng niệm có diện tích 160m2, kiến trúc 2 tầng mái, gồm 5 gian với 6 hàng chân cột trong nhà và 2 hàng cột hiên. Tượng thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng đồng, cao 1,33m với tổng trọng lượng hơn 500kg.

Cùng với Nhà tưởng niệm là các hạng mục phụ trợ đồng bộ như: Lầu Tả, Lầu Hữu đặt hai bên theo bố cục truyền thống; nghi môn bằng đá; hệ thống sân, đường nội bộ./.