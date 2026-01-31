Chủ tịch Quốc hội tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo tại tỉnh Đồng Tháp

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ, sáng 31/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác đã thăm, tặng quà cho các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn xã Ba Sao, tỉnh Đồng Tháp.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lời chúc sức khỏe, chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới các gia đình chính sách, hộ nghèo và nhân dân xã Ba Sao, tỉnh Đồng Tháp.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, năm 2025, dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng đất nước ta đã đạt được những kết quả rất tích cực. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, an sinh xã hội được bảo đảm.

Cụ thể, tăng trưởng GDP đạt 8,02%; quy mô nền kinh tế đạt khoảng 514 tỷ USD, đứng vị trí thứ 32 trên thế giới. Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 2,6 triệu tỷ đồng - cao nhất từ trước đến nay. GDP bình quân đầu người đạt khoảng 5.026 USD...

Cùng với đó, quốc phòng - an ninh được bảo đảm, giữ vững vùng trời, vùng biển, biên giới, hải đảo. Công tác đối ngoại được tăng cường, vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương được quan tâm. Những kết quả này đã tạo được niềm tin trong Đảng và trong nhân dân.

"Trong thành tựu chung đó có sự đóng góp rất quan trọng của tỉnh Đồng Tháp và xã Ba Sao,” Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Nêu rõ nhiệm vụ năm 2026 rất nặng nề trong đó có việc triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Đồng Tháp, xã Ba Sao khẩn trương triển khai Nghị quyết bằng các chương trình hành động cụ thể, sát với thực tiễn địa phương.

Lưu ý địa phương xây dựng kế hoạch để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng hai con số, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ “xã mạnh thì tỉnh mạnh, tỉnh mạnh thì Trung ương mới mạnh,” mới hoàn thành được các chỉ tiêu kinh tế-xã hội.

Nhấn mạnh công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra ngày 15/3/2026 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, công tác tuyên truyền, lập danh sách cử tri và tổ chức bầu cử cần được thực hiện chặt chẽ, dân chủ, đúng pháp luật, lựa chọn được những đại biểu xứng đáng tham gia Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng thời, tăng cường giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao cảnh giác với mọi thủ đoạn, âm mưu của các thế lực thù địch, đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn và thành công tốt đẹp, thực sự là Ngày hội của toàn dân.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị, tỉnh Đồng Tháp, xã Ba Sao thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương về xây dựng lực lượng cơ sở xã, phường vững mạnh; quan tâm xây dựng, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài.

Muốn đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân thì cán bộ phải năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Thực hiện tốt Chỉ thị số 55-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Đồng Tháp, xã Ba Sao huy động các nguồn lực để chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn để Tết đến mọi nhà, mọi người.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác đã chứng kiến lãnh đạo Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) trao biển tượng trưng hỗ trợ 3 tỷ đồng xây dựng phòng thực hành giáo dục STEM cho trường Trung học Phổ thông chuyên Tiền Giang (tỉnh Đồng Tháp)./.