Thành phố Hồ Chí Minh làm mới không gian đô thị đón Tết Nguyên đán

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Thành phố Hồ Chí Minh đang khoác lên mình chiếc áo mới, tạo nên diện mạo mới: sáng hơn, xanh hơn và giàu sức sống hơn.

Từ các khu đất “vàng” bỏ hoang nhiều năm (đất chờ dự án) được chuyển đổi thành công viên, vườn hoa tạm thời, đến việc chỉnh trang đồng loạt các không gian công cộng, tuyến đường, công trình biểu tượng ở trung tâm Thành phố đang hòa mình trong không gian mới, đô thị phát triển bền vững, lấy người dân làm trung tâm.

"Rừng sinh thái" trong lòng đô thị

Một trong những công trình tiêu biểu là công viên trên khu đất số 8 Võ Văn Tần (phường Xuân Hòa) - vị trí thuộc dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng, với diện tích hơn 14.000m2, vừa chính thức mở cửa phục vụ người dân Thành phố Hồ Chí Minh trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Công trình được bàn giao cho Ủy ban Nhân dân phường Xuân Hòa quản lý sau khoảng hai tuần thi công và đã hoàn thành sớm hơn kế hoạch 15 ngày.

Một góc công viên trên khu đất số 8 Võ Văn Tần (phường Xuân Hòa), vị trí thuộc dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng, dần hoàn thiện để phục vụ người dân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Đây là kết quả của sự phối hợp khẩn trương giữa chính quyền địa phương và Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt, đơn vị tài trợ và trực tiếp triển khai chỉnh trang khuôn viên thành vườn hoa.

Theo ông Bùi Quang Anh Vũ, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR), ngay sau khi Thành phố có chủ trương, doanh nghiệp đã huy động tối đa nhân lực, tổ chức thi công liên tục với mong muốn sớm mang đến không gian xanh cho người dân.

“Chúng tôi xác định đây không chỉ là thực hiện chỉ đạo hành chính, mà là trách nhiệm đồng hành cùng Thành phố; là sự gặp gỡ giữa định hướng phát triển đô thị và triết lý phát triển bền vững của doanh nghiệp,” ông Vũ chia sẻ.

Với chủ đề “Rừng sinh thái trong lòng đô thị”, công viên được thiết kế như một không gian xanh đa tầng. Bên cạnh việc tận dụng hệ thống cây xanh hiện hữu, đơn vị thi công đã bổ sung nhiều loài cây rừng và cây cảnh quan phù hợp với môi trường đô thị như: cây sanh, giáng hương, lộc vừng, chà là, kèn hồng… kết hợp thảm hoa, tiểu cảnh và các khu chức năng.

Công viên được chia thành nhiều phân khu gồm: đường đi bộ, sân vui chơi thiếu nhi, khu tập thể dục ngoài trời, quảng trường sinh hoạt cộng đồng, cùng hệ thống điện, nước, chiếu sáng đồng bộ. Điểm nhấn của khuôn viên là không gian Tết Bính Ngọ 2026 được trang trí các tiểu cảnh Xuân, linh vật ngựa và các bồn hoa tạo hình ngôi sao, điểm vui tươi rộn ràng cho người dân du Xuân.

Đáng chú ý, khu sân mang phong cách graffiti tái hiện những công trình biểu tượng của Thành phố Hồ Chí Minh như Landmark 81, tuyến Metro số 1 Bến Thành-Suối Tiên, Nhà thờ Đức Bà, chợ Bến Thành… đã trở thành điểm check-in thu hút đông đảo người dân và du khách.

Ông Nguyễn Hùng Hậu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Xuân Hòa cho biết khu đất số 8 Võ Văn Tần từng bị bỏ trống nhiều năm, rào chắn gây lãng phí và ảnh hưởng mỹ quan đô thị.

Việc chuyển đổi thành công viên không chỉ cải thiện diện mạo khu vực trung tâm mà còn tạo không gian sinh hoạt cộng đồng xanh-sạch-đẹp cho người dân.

Ngay trong những ngày đầu mở cửa, công viên đã nhanh chóng thu hút hàng trăm lượt thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên cùng đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh mỗi ngày. Nhiều người không giấu được sự ngỡ ngàng, thích thú trước không gian xanh mát, thoáng đãng với những điểm nhấn nhiều sắc màu, kết hợp hài hòa giữa nét truyền thống và hiện đại, tạo không khí rộn ràng chào đón Tết.

Phấn khởi nhất là nhóm sinh viên Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có Phạm Cẩm Ly, sinh viên năm 3. Sau những giờ học căng thẳng, các bạn có thêm không gian thư giãn ngay giữa trung tâm Thành phố. “Chúng em rất vui vì ngay cạnh trường có một công viên xanh, sạch, đẹp. Thiết kế không gian mở giúp tầm nhìn thông thoáng hơn, mang lại cảm giác gần gũi với thiên nhiên so với trước đây,” Cẩm Ly chia sẻ.

Gần 20 năm làm việc tại tòa nhà VNPT (phường Xuân Hòa, cạnh Nhà thi đấu Phan Đình Phùng), anh Nguyễn Công Thức cũng bày tỏ sự hài lòng khi công trình hoàn thành nhanh chóng, thiết kế hài hòa.

Đặc biệt, khu nhà vệ sinh được làm mới và hàng cây trứng cá mọc tự nhiên hơn 10 năm, cao quá đầu người, được giữ lại, tạo nên nét khác biệt cho không gian công viên.

“Tôi từng chứng kiến khu đất này bị rào chắn, bỏ hoang, khá nhếch nhác suốt nhiều năm. Nay được cải tạo thành công viên, vườn hoa, người dân ai cũng phấn khởi. Trẻ em có chỗ vui chơi, người lớn tuổi có nơi tập thể dục. Dù chỉ là công viên tạm, tôi vẫn mong các khu đất trung tâm nên ưu tiên làm không gian công cộng, tăng mảng xanh cho đô thị”, anh Thức nói.

Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, ngoài khu đất trên, nhiều vị trí khác như 135 Nguyễn Huệ (dự án Thương xá Tax), 8–12 Lê Duẩn… cũng đang được tháo dỡ rào chắn, đẩy nhanh tiến độ cải tạo thành công viên, vườn hoa phục vụ người dân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Chủ trương sử dụng các khu đất trống, đất chờ dự án làm không gian công cộng của Thành phố đã và đang góp phần tạo điểm nhấn cho đô thị, lan tỏa thông điệp hội nhập, phát triển, năng động, sáng tạo.

Thành phố khoe sắc mới

Không chỉ các khu đất trống được “đánh thức”, diện mạo trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh còn được làm mới thông qua kế hoạch chỉnh trang đồng loạt nhiều không gian công cộng, công trình biểu tượng và các tuyến đường lớn trước thềm năm mới.

Đông đảo thanh thiếu niên, sinh viên học sinh và người dân Thành phố Hồ Chí Minh tham quan, chụp ảnh lưu niệm tại công viên mới hoàn thành, vị trí thuộc dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố cho biết các đơn vị thi công đang khẩn trương chỉnh trang quảng trường trước chợ Bến Thành, vòng xoay Ngã 6 Phù Đổng, Hồ Con Rùa, cùng các tuyến đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Hàm Nghi, Hai Bà Trưng... từ nguồn kinh phí xã hội hóa.

Nội dung chỉnh trang tập trung vào sơn mới mặt ngoài công trình theo màu sắc hiện hữu, giữ gìn kiến trúc và họa tiết đặc trưng; sơn lại vạch kẻ đường, bó vỉa hè, lối đi bộ; trồng bổ sung cây xanh, vệ sinh môi trường và sắp xếp lại không gian công cộng nhằm tạo cảnh quan sạch đẹp, thông thoáng, đồng bộ.

Ở Ngã 6 Phù Đổng, tượng đài Phù Đổng Thiên Vương được sơn mới theo màu sắc hiện trạng, kết hợp chỉnh trang hạ tầng giao thông và mảng xanh. Hồ Con Rùa sẽ được sơn lại tháp trung tâm với gam màu sáng hơn, cải tạo vỉa hè, bồn cây và không gian xung quanh.

“Đối với các tuyến đường trung tâm, Thành phố sơn mới mặt tiền một số tòa nhà dọc tuyến, chỉnh trang dải phân cách, lát đá granite vỉa hè nhằm nâng cao hình ảnh đô thị. Việc lựa chọn màu sắc, thiết kế được thực hiện theo hướng hài hòa với cảnh quan, giữ gìn nét đặc trưng lịch sử từng khu vực, góp phần tạo diện mạo khang trang, thúc đẩy hoạt động thương mại, dịch vụ khu vực trung tâm phục hồi mạnh mẽ,” ông Lâm chia sẻ.

Tại khu vực chợ Bến Thành - công trình biểu tượng của Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng từ năm 1912 - các hạng mục chỉnh trang đang được triển khai khẩn trương nhằm tạo diện mạo mới, hài hòa nhưng vẫn giữ gìn giá trị lịch sử.

Theo đơn vị thi công, trọng tâm hiện nay là nâng cấp hệ thống chiếu sáng chợ Bến Thành và chỉnh trang một số công trình lân cận trên trục đường Hàm Nghi để bảo đảm tính thống nhất về không gian kiến trúc.

Đáng chú ý, khu vực ngay trước cổng chợ Bến Thành sẽ được tái hiện hình ảnh dòng kênh “trên bến dưới thuyền” - khung cảnh đặc trưng của Sài Gòn xưa, nơi ghe thuyền tấp nập, người dân từ khắp nơi đổ về buôn bán, trao đổi hàng hóa, tạo nên không khí sầm uất một thời.

“Việc tái hiện không gian này không chỉ nhằm trang trí mà còn giúp người dân, du khách cảm nhận rõ hơn chiều sâu lịch sử, văn hóa của khu chợ biểu tượng. Bên cạnh đó, một rừng cây mai cũng được bố trí để tạo không khí Tết và trở thành điểm check-in, chụp ảnh lưu niệm cho người dân và du khách,” đại diện đơn vị thi công cho biết.

Không chỉ các nhà quản lý hay đơn vị thi công, nhiều người dân sinh sống và buôn bán quanh khu vực cũng bày tỏ sự đồng tình. Bà Nguyễn Thị Hồng, tiểu thương chợ Bến Thành hơn 30 năm chia sẻ: “Chợ Bến Thành gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ. Việc chỉnh trang, làm đẹp nhưng vẫn giữ được hồn cốt xưa khiến chúng tôi rất mừng. Khách đến tham quan đông hơn thì việc buôn bán của tiểu thương cũng thuận lợi hơn, không khí Tết vì thế càng rộn ràng.”

Theo các chuyên gia đô thị, việc Thành phố tận dụng hiệu quả các khu đất trống, đất chờ dự án để chỉnh trang thành công viên tạm, vườn hoa, không gian sinh hoạt cộng đồng không chỉ mang ý nghĩa trước mắt mà còn thể hiện tư duy quản trị đô thị linh hoạt, nhân văn, hạn chế lãng phí tài nguyên đất đai trong bối cảnh quỹ đất nội đô ngày càng hạn hẹp.

Đặc biệt, việc huy động nguồn lực xã hội hóa cho công tác chỉnh trang không chỉ góp phần cải thiện mỹ quan đô thị mà còn cho thấy sự đồng hành, chung tay của doanh nghiệp trong xây dựng Thành phố phát triển bền vững, văn minh.

Từ những công viên tạm trên các khu đất chờ dự án, đến các tuyến phố, quảng trường và công trình biểu tượng được làm mới, Thành phố Hồ Chí Minh đang từng ngày thay đổi diện mạo để đón Xuân Bính Ngọ 2026.

Đây không chỉ là những công trình chào mừng Đại hội XIV của Đảng, mà còn là kết quả sinh động của chủ trương lấy người dân làm trung tâm, xây dựng Thành phố xanh-sạch-đẹp, đáng sống, nơi mùa Xuân hiện hữu trong từng không gian công cộng và trong niềm vui của mỗi người dân./.

