Đẩy nhanh tiến độ Dự án đường bộ cao tốc Cao Lãnh-An Hữu giai đoạn 1

Chiều 30/1, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Ngô Chí Cường cùng ông Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đến khảo sát Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh-An Hữu giai đoạn 1.

Tại chuyến khảo sát, đại diện chủ đầu tư đã báo cáo tiến độ thực hiện dự án. Chủ đầu tư cam kết sẽ quyết tâm khắc phục mọi khó khăn để đưa dự án hoàn thành đúng tiến độ cam kết và chất lượng.

Sau khi nghe các đơn vị liên quan báo cáo, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Ngô Chí Cường cùng các lãnh đạo trong Đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên các cán bộ kỹ sư, công nhân, lao động trên công trường.

Tại công trường, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp yêu cầu đơn vị thi công cố gắng đẩy nhanh tiến độ thi công, nhằm đưa công trình về đích đúng tiến độ và chất lượng, đồng thời đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thi công...

Theo Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp, Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh-An Hữu giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư là 7.496 tỷ đồng, gồm 2 dự án thành phần.

Trong số đó, Dự án thành phần 1 có chiều dài khoảng 16km, tổng mức đầu tư 3.640 tỷ đồng; Dự án thành phần 2 có chiều dài khoảng 11,45km, tổng mức đầu tư 3.856 tỷ đồng.

Dự án thành phần 1 có 1 gói thầu xây lắp, tổng giá trị thực hiện đạt 72,9%, đáp ứng tiến độ so với kế hoạch. Hiện chủ đầu tư cùng các nhà thầu đang cố gắng hoàn thiện toàn bộ dự án và đưa vào khai thác vào ngày 30/4/2026.

Dự án thành phần 2 có 1 gói thầu xây lắp, tổng giá trị thực hiện đến thời điểm này đạt khoảng 70% giá trị xây lắp. Dự án dự kiến thông xe vào dịp 30/4/2026.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đã tặng quà, chúc tết công nhân tham gia thi công dự án nhân dịp năm mới./.

