Chấn chỉnh bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Dầu Giây-Tân Phú

Nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (giai đoạn 1), Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương chỉ đạo, chấn chỉnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Theo nội dung công văn số 1303/UBND-KTNS, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Ủy ban Nhân dân các phường, xã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tại công văn ngày 20/01/2026 liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án; nâng cao trách nhiệm của từng đơn vị, tập thể, cá nhân trong quá trình tham gia bồi thường, giải phóng mặt bằng; chủ động phối hợp xử lý các vướng mắc thuộc thẩm quyền, chỉ đạo xử lý và chịu trách nhiệm đối với kết quả thực hiện thuộc thẩm quyền của người đứng đầu, của đơn vị, địa phương; tuyệt đối không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; tích cực, khẩn trương xử lý các công việc, nhiệm vụ thuộc thẩm quyền.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh theo dõi, kịp thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, xử lý trách nhiệm của đơn vị, tập thể, cá nhân làm ảnh hưởng tiến độ thực hiện dự án.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường và Ủy ban Nhân dân các xã, phường có yêu cầu bố trí tái định cư cho các hộ dân (đủ điều kiện); tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo trước ngày 10/2/2026.

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viênTổng Công ty cao su Đồng Nai khẩn trương hoàn thành việc bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để triển khai thi công dự án theo quy định.

Ủy ban Nhân dân các phường, xã nơi có đất thu hồi của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Tổng Công ty cao su Đồng Nai chủ động làm việc với Tổng Công ty cao su về việc bàn giao mặt bằng và củng cố hồ sơ để xử lý bàn giao mặt bằng theo đúng quy định.

Ban Quản lý dự án 3 - Cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương bố trí kinh phí để Trung tâm Phát triển quỹ đất-Chi nhánh Xuân lộc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho đối tượng bị ảnh hưởng; làm cơ sở để nhận bàn giao đất, triển khai thực hiện dự án theo quy định.

Dự án đường cao tốc Dầu Giây-Tân Phú là đoạn đầu của tuyến đường cao tốc Dầu Giây-Liên Khương, có chiều dài hơn 60km đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Dự án được đầu tư theo phương thức PPP (đối tác công tư) - hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao) với tổng mức đầu tư dự án gần 8.500 tỷ đồng; thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc cấp 100, vận tốc thiết kế 100km/h, quy mô 4 làn xe.

Dự án được khởi công ngày 19/8/2025, thời gian thi công dự kiến 24 tháng./.

