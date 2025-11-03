Sau 2 tháng khởi công, cao tốc TP Hồ Chí Minh-Long Thành bị chậm tiến độ

Dự án mở rộng đường bộ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành đang bị chậm tiến độ và các nhà thầu cam kết có phương án thi công bù tiến độ đã bị chậm để bắt kịp trong tháng 11/2025.

Theo báo cáo của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), dự án được khởi công ngày 19/8, sau hơn 2 tháng qua, tiến độ triển khai hiện chưa đạt kỳ vọng. Lũy kế đến nay, giá trị thực hiện toàn dự án mới đạt gần 47% kế hoạch đặt ra. Trong đó, Gói thầu XL01 mới đạt hơn 52% kế hoạch, Gói thầu XL02 đạt gần 38% kế hoạch đặt ra.

Phía VEC chỉ ra nguyên nhân chậm tiến độ là do công tác giải phóng mặt bằng mới dừng ở bước bàn giao cọc mốc, chưa triển khai bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; di dời hạ tầng đang trong giai đoạn lập hồ sơ.

Trong đó, Gói thầu XL01 hiện vướng 332/1.576 cọc khoan nhồi (tỷ lệ vướng hơn 21%) và vướng 126/ 296 bệ thân trụ (tỷ lệ vướng gần là 43%). Gói thầu XL02, mặt bằng thi công phần cọc khoan nhồi, bệ, thân trụ của các cầu trên tuyến không bị ảnh hưởng. Phần mặt bằng bổ sung hầu hết cho hành lang an toàn đường bộ.

Nhìn nhận việc huy động vật liệu hiện cùng còn gặp nhiều khó khăn, lãnh đạo VEC cho biết theo tính toán, nhu cầu vật liệu cát đắp cho dự án cần khoảng 440.000 m3; đất đắp cần khoảng 1,1 triệu m3; cát bêtông cần 300.000 m3; đá xây dựng cần gần 1,5 triệu m3.

Đặc biệt, thời gian sắp tới, khu vực Miền Đông Nam Bộ và các tỉnh phía Tây sẽ đồng loạt triển khai các dự án giao thông trọng điểm, dự báo nguồn vật liệu (cát, đất đắp, nguồn vật liệu đá các loại) sẽ rất khan hiếm, do trữ lượng và công suất khai thác khoáng sản bị hạn chế.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án, VEC kiến nghị lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao mặt bằng sạch trong năm 2025 để triển khai thi công dự án.

Ngoài ra, lãnh đạo các địa phương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng cần xem xét hỗ trợ các thủ tục để ưu tiên phân bổ nguồn vật liệu phục vụ thi công dự án theo đúng tiến độ yêu cầu.

Dự án mở rộng cao tốc đoạn TP.HCM - Long Thành có tổng chiều dài gần 22km. Điểm đầu tại Km4+000 (nút giao Vành đai 2) thuộc phường Long Trường, Thành phố Hồ Chí Minh. Điểm cuối tại Km25+920 (nút giao đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu) thuộc xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Tổng mức đầu tư dự án là gần 15.000 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước 6.500 tỷ đồng; vốn VEC thu xếp 8.445 tỷ đồng.

Dự án sẽ cơ bản hoàn thành vào tháng 12/2026, riêng cầu Long Thành hợp long cầu chính tháng 12/2026 và hoàn thành các hạng mục còn lại tháng 3/2027./.

Lộ trình tránh ùn tắc khi cao tốc Long Thành-Dầu Giây sửa chữa Từ ngày 15-30/7, cầu Long Thành trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây sửa chữa nên Công an tỉnh Đồng Nai thông báo 3 lộ trình di chuyển để phương tiện lưu thông tránh ùn tắc.