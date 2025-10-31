Phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ các đường cao tốc tại Đồng bằng sông Cửu Long

Văn phòng Chính phủ vừa Thông báo số 590/TB-VPCP ngày 31/10/2025 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về tình hình triển khai các dự án đường cao tốc tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Các đơn vị liên quan đã nỗ lực vượt qua khó khăn

Thông báo nêu: Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm, dành nguồn lực rất lớn để đầu tư phát triển hạ tầng giao thông vận tải cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có các dự án đường cao tốc, cùng với đó là việc đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần quan trọng cho sự phát triển của vùng, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, biểu dương sự vào cuộc tích cực, sự nỗ lực hết mình của các bộ, ngành, địa phương, ban quản lý dự án, các doanh nghiệp, nhà thầu thi công, tư vấn giám sát, nhất là đội ngũ kỹ sư, công nhân, người lao động trực tiếp làm việc tại các công trường dự án đường cao tốc trong thời gian qua; cảm ơn sự ủng hộ của Nhân dân và cộng đồng đã tích cực hỗ trợ, nhanh chóng bàn giao toàn bộ mặt bằng để thi công các dự án.

Các cấp chính quyền địa phương đã thể hiện quyết tâm chính trị, thống nhất nhận thức và hành động quyết liệt, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đã giải quyết được khâu khó khăn nhất là bố trí đủ nguồn đá và vật liệu san lấp đắp nền đường (đã huy động, cung ứng đủ cát đắp nền đường đối với các dự án có tiến độ hoàn thành năm 2025, bao gồm cao tốc Cần Thơ-Hậu Giang-Cà Mau, dự án thành phần 1 Cao Lãnh-An Hữu, dự án Cao Lãnh-Lộ Tẻ, Lộ Tẻ-Rạch Sỏi), để tiến tới hoàn thành khoảng 600km đường cao tốc tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn 2021-2026, làm tiền đề để tiếp tục đầu tư xây dựng các tuyến đường cao tốc ở khu vực theo quy hoạch trong thời gian tiếp theo.

Một số dự án vẫn còn vướng mắc

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng giao thông tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long vẫn còn một số hạn chế: Khó khăn về năng lực quản lý, điều hành dự án ở một số địa phương; thi công trên nền đất yếu, địa hình và địa chất phức tạp; các địa phương chậm ban hành đơn giá vật liệu xây dựng thông thường theo cơ chế đặc thù tại mỏ, dẫn đến có sự lúng túng trong việc điều phối, cung ứng và thanh toán tiền vật liệu san lấp tại một số dự án đường cao tốc.

Một số dự án vẫn còn có vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng, nhất là di dời hạ tầng kỹ thuật điện, công trình ngầm đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo nhiều lần nhưng đến nay vẫn còn một số vị trí điện cao thế chưa hoàn thành di dời.

Các đơn vị tăng tốc thi công trên tuyến cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng, đoạn qua địa bàn xã Vĩnh Hanh, tỉnh An Giang. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Một số công trình, dự án chậm tiến độ cần phải có sự vào cuộc của các cơ quan thanh tra, kiểm tra như dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ, dự án thành phần 4 cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng...

Nguyên nhân các hạn chế nêu trên chủ yếu là do việc triển khai các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có nơi, có lúc còn chậm, có sự do dự, chưa quyết liệt; các cơ quan tham mưu tổng hợp đề xuất chưa mạnh dạn, chưa nghiên cứu kỹ hướng dẫn của các bộ, ngành để có đầy đủ thông tin tham mưu cho lãnh đạo các địa phương trong công tác chỉ đạo điều hành triển khai dự án...

Không để xảy ra tình trạng ùn tắc công việc

Để hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng các công trình, dự án đường cao tốc tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, nhà thầu, đơn vị tư vấn tập trung triển khai các dự án, bảo đảm nhanh chóng, kịp thời, chất lượng theo chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ.

Rà soát lại đội ngũ cán bộ thuộc phạm vi quản lý khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm tinh gọn, đủ năng lực thực hiện suôn sẻ nhiệm vụ được giao, cắt giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh tinh thần đoàn kết, thống nhất, hỗ trợ, chia sẻ lẫn nhau, không để xảy ra tình trạng ùn tắc công việc đối với người dân, doanh nghiệp và việc triển khai dự án.

Giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn; không ngừng quan tâm đến đời sống người dân đã nhường đất, nơi ở, nơi thờ tự cho dự án, bảo đảm người dân ổn định cuộc sống tại nơi ở mới theo hướng tốt hơn nơi ở cũ.

Chủ động, linh hoạt trong việc điều phối vật liệu xây dựng

Thủ tướng cũng phân công một số bộ, ngành, địa phương liên quan giải quyết một số nhiệm vụ về giải phóng mặt bằng; vật liệu xây dựng...

Về công tác giải phóng mặt bằng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân các địa phương di dời toàn bộ hạ tầng kỹ thuật điện trong phạm vi các dự án đường cao tốc, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 5/11/2025.

Về vật liệu xây dựng, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp căn cứ quy định của pháp luật (trong đó có Nghị quyết số 66.4/2025/NQ-CP ngày 21/9/2025 của Chính phủ) để thực hiện ngay việc cấp phép khai thác mỏ vật liệu xây dựng thông thường theo cơ chế đặc thù (cấp trực tiếp cho dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc theo đề nghị của các Ban quản lý dự án, nhà thầu, bảo đảm đúng quy định của pháp luật); chủ động tương trợ, hỗ trợ lẫn nhau và hỗ trợ các ban quản lý dự án, nhà thầu thi công; thực hiện điều chuyển linh hoạt vật liệu san lấp theo thẩm quyền giữa các dự án đã được cấp mỏ vật liệu theo cơ chế đặc thù và các dự án sử dụng vốn đầu tư công theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ Ủy ban Nhân dân các địa phương (Cần Thơ, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp) thực hiện việc nâng công suất, gia hạn giấy phép khai thác và cấp phép mới mỏ vật liệu đáp ứng nhu cầu của dự án, bảo đảm đúng quy định của pháp luật; không để thiếu cát, sỏi, đá; kịp thời tháo gỡ ngay các vướng mắc phát sinh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ nếu có vấn đề vượt thẩm quyền; không để xảy ra tiêu cực, lãng phí, tình trạng "găm hàng," "đội giá," gây thất thoát tài sản của nhà nước.

Thủ tướng yêu cầu trong quá trình thực hiện nâng công suất khai thác mỏ vật liệu, phải đặc biệt quan tâm đến môi trường, sụt lún, sạt lở bờ sông...; không vì mục tiêu cung ứng vật liệu mà làm tổn hại đến môi trường, đồng thời không lấy lý do về bảo vệ môi trường bất hợp lý để cản trở hoạt động cung ứng vật liệu san lấp cho các dự án trọng điểm quốc gia.

Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tiếp tục khẩn trương cung cấp đá cho các dự án cao tốc trong khu vực; trong đó có 400.000m3 cho dự án cao tốc Cần Thơ-Cà Mau, 300.000m3 cho dự án thành phần 1 Cao Lãnh-An Hữu (Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo Ban quản lý dự án khẩn trương làm việc với các sở, ngành của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang về nhu cầu và tiến độ cung ứng đá cho Dự án).

Các phương tiện vận chuyển cát đá thi công cao tốc, đoạn qua địa bàn xã Vĩnh Hanh, tỉnh An Giang. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long khẩn trương chỉ đạo Sở Tài chính và Sở Xây dựng thông báo giá vật liệu tại các mỏ theo cơ chế đặc thù, làm căn cứ để các chủ đầu tư, ban quản lý dự án (trong đó có Ban quản lý dự án Mỹ Thuận, Bộ Xây dựng) thanh quyết toán chi phí về vật liệu xây dựng thông thường (trong đó có cát san lấp đắp nền đường).

Các chủ đầu tư, nhà thầu phải chủ động, linh hoạt trong việc điều phối vật liệu giữa các dự án; chủ động báo cáo kết quả, nhu cầu sử dụng nguồn vật liệu được cấp phép theo cơ chế đặc thù để Ủy ban nhân dân các địa phương sớm thực hiện điều chuyển linh hoạt vật liệu; nghiêm cấm các hành vi cấu kết giữa các nhà thầu, nhà cung ứng nguyên vật liệu, làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng, làm tăng chi phí công trình, dự án.

Bộ Quốc phòng khẩn trương hỗ trợ máy móc, thiết bị khai thác, vận chuyển cát biển để Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ thực hiện khai thác, cung ứng cho các dự án thành phần 2, 3, 4 cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng.

Huy động nhân lực, thiết bị đẩy nhanh đầu tư 4 dự án trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Về 4 dự án do Bộ Quốc phòng quản lý đầu tư trên địa bàn tỉnh Cà Mau (Dự án cao tốc Cà Mau-Cái Nước, Cái Nước-Đất Mũi, đường ra đảo Hòn Khoai và Cảng lưỡng dụng Hòn Khoai), Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị liên quan huy động nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh đầu tư 4 Dự án nêu trên; chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân các địa phương trong vùng để huy động nguồn vật liệu xây dựng (cát sông, cát biển, đá, sỏi...) để đáp ứng yêu cầu tiến độ thi công các dự án theo kế hoạch đã đề ra.

Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nghiên cứu ý kiến của Bộ Quốc phòng tại cuộc họp, khẩn trương thực hiện các trình tự, thủ tục cấp phép khai thác mỏ cát biển (khoảng 20 triệu m3) tại khu vực cảng Trần Đề theo thẩm quyền và quy định của pháp luật, giải quyết linh hoạt, khẩn trương, không được chậm trễ, bảo đảm hoàn thành việc cấp phép khai thác mỏ trước ngày 15/11/2025 để Bộ Quốc phòng (Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn) kịp thời triển khai 4 dự án nêu trên theo kế hoạch.

Ủy ban Nhân dân các tỉnh: Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang linh hoạt, khẩn trương thẩm định, phê duyệt, cấp phép khai thác mỏ theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm hoàn thành trong tháng 11/2025, đảm bảo đủ khối lượng theo đề nghị của các nhà thầu thi công các dự án để Bộ Quốc phòng (Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn) thực hiện khai thác cát phục vụ các dự án nêu trên theo kế hoạch.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án

Về đẩy nhanh tiến độ các dự án, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long về các giải pháp đẩy nhanh tiến độ các dự án do các địa phương là cơ quan chủ quản (trong đó có các giải pháp để rút ngắn thời gian gia tải); Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận quan tâm, hỗ trợ về kinh nghiệm, giải pháp thi công các dự án tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long để thúc đẩy tiến độ các dự án đường cao tốc, nhất là dự án thành phần 2, 3, 4 cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng.

Công trình thi công cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng xuyên qua cánh đồng lúa trên địa bàn xã Vĩnh Hanh, tỉnh An Giang. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Bộ Xây dựng chỉ đạo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận quyết liệt đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án cao tốc Cao Lãnh-Lộ Tẻ-Rạch Sỏi, Cần Thơ-Cà Mau hoàn thành tuyến chính vào ngày 19/12/2025; đồng thời đẩy nhanh tiến độ đối với 04km thuộc dự án Mỹ An-Cao Lãnh, bảo đảm kết nối đồng bộ với dự án Cao Lãnh-An Hữu.

Thủ tướng đề nghị Bí thư Thành ủy và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm quản lý, điều hành dự án thành phần 1 cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng từ tỉnh An Giang và kinh nghiệm quản lý, điều hành dự án từ Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) để thúc đẩy tiến độ các dự án thuộc phạm vi quản lý, không để các dự án chậm tiến độ như thời gian qua; tiếp tục làm việc với Ủy ban nhân dân các tỉnh: Vĩnh Long, Đồng Tháp để được hỗ trợ nguồn cát san lấp cho các dự án.

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ dự án thành phần 1 cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng, bảo đảm thông tuyến trong năm 2025 như cam kết của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tại cuộc họp; đẩy nhanh tiến độ triển khai các thủ tục đầu tư tuyến kết nối cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng đến cửa khẩu Tịnh Biên và cửa khẩu Khánh Bình.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ dự án cao tốc Cao Lãnh-An Hữu (trong đó hoàn thành dự án thành phần 1 trong năm 2025, hoàn thành dự án thành phần 2 vào ngày 30/4/2026)./.

Thủ tướng: Tới năm 2030, Đồng bằng sông Cửu Long có ít nhất 1.200km cao tốc Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan, địa phương chuẩn bị sẵn sàng triển khai các dự án trong giai đoạn tới năm 2030, gồm đoạn cao tốc từ Cà Mau-Đất Mũi và từ Đất Mũi tới cảng Hòn Khoai từ Cà Mau.