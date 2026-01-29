Hàng loạt tuyến cao tốc đã đầu tư 2-4 làn xe hạn chế sẽ được “nâng đời”

Bộ Xây dựng vừa có văn bản đề nghị các địa phương, doanh nghiệp, chủ đầu tư phối hợp rà soát, đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ.

Cụ thể, ngày 20/01/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 05 về việc rà soát, đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ (bề rộng 2 làn xe hoặc 4 làn xe có dải dừng xe khẩn cấp không liên tục).

Để tổng hợp và báo cáo Thủ tướng, Bộ Xây dựng đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, doanh nghiệp, chủ đầu tư các dự án đường bộ cao tốc đã và đang đầu tư rà soát, đầu tư bổ sung đầy đủ, đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật trên các tuyến đường bộ cao tốc đang khai thác, bảo đảm phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc.

Các địa phương, doanh nghiệp, chủ đầu tư liên quan đề xuất phương án đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã và đang đầu tư theo quy mô phân kỳ nhưng chưa bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc. Trong đó, một số vấn đề cần làm rõ như: quy mô đầu tư; sơ bộ tổng mức đầu tư; dự kiến cơ cấu nguồn vốn đề xuất, kiến nghị xử lý đối với các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

Được biết, các dự án cao tốc được đề nghị rà soát gồm: Ninh Bình-Hải Phòng qua thành phố Hải Phòng; Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng; Hữu Nghị-Chi Lăng; Đồng Đăng-Trà Lĩnh; Tuyên Quang-Hà Giang; Tuyên Quang-Phú Thọ; Hòa Lạc-Hòa Bình; Hòa Bình-Mộc Châu; Thái Nguyên-Chợ Mới; Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột; Dầu Giây-Tân Phú; Cao Lãnh-Lộ Tẻ-Rạch Sỏi; Mỹ An-Cao Lãnh; Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh; Vành đai 4 Vùng Thủ đô Hà Nội; Tân Phú-Bảo Lộc-Liên Khương; Cao Lãnh-An Hữu; Yên Bái-Lào Cai; Cam Lộ-La Sơn-Hòa Liên; các tuyến cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2017-2020 và giai đoạn 2021-2025.

Tính đến nay, cả nước đã hoàn thành và thông xe kỹ thuật khoảng 3.345km; đang thi công xây dựng 1.216km; đã quyết định chủ trương đầu tư 329km và đang chuẩn bị đầu tư trên 1.300km cao tốc. Trong đó, cao tốc đầu tư theo quy mô phân kỳ từ 2 đến 4 làn xe hạn chế đã và đang đầu tư khoảng 2.787km, gồm: khoảng 2.115km đang khai thác và thông xe kỹ thuật (548km đường 2 làn xe và 1.568km đường 4 làn xe hạn chế); khoảng 672km cao tốc đang thi công xây dựng (66km đường 2 làn xe và 606km đường 4 làn xe hạn chế)./.

