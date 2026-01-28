Tai nạn giữa xe hạ tải và xe khách làm 2 người chết, 3 người bị thương

Trưa 28/1, Ủy ban Nhân dân xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong, nhiều người khác bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ cùng ngày, tại km32+708 Quốc lộ 9 đoạn qua thôn Ra Lu, xã Hướng Hiệp, xe giường nằm UN-11XX do ông Dương Thanh Bích (sinh năm 1974, trú xã Hưng Lộc, Huế) điều khiển, chạy theo hướng Đông Hà-Lao Bảo đã va chạm với xe ôtô hạ tải 74D-00XXX do ông N.Q.C (sinh năm 1973, trú phường Nam Đông Hà, Quảng Trị) điều khiển theo chiều ngược lại.

Hậu quả vụ tai nạn khiến ông N.Q.C và bà N.T.G (cùng trú tại xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị) tử vong tại chỗ.

Ngoài ra, 1 người bị thương nhẹ và 2 người khác bị thương (chưa rõ danh tính) đã được đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và hỗ trợ đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ./.

