Lâm Đồng dự kiến đầu tư gần 4.600 tỷ đồng cho 5 dự án giao thông kết nối vùng

Ngày 22/1, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng cho biết đã đề xuất 5 công trình, dự án giao thông trọng điểm để triển khai thực hiện trong năm 2026 với tổng mức đầu tư dự kiến gần 4.600 tỷ đồng.

Các dự án được đề xuất gồm dự án cải tạo, nâng cấp đoạn tuyến từ Km83-Km106 Quốc lộ 27, qua xã Đam Rông 2 và Đam Rông 3 có quy mô 23km (tổng kinh phí 969 tỷ đồng); dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 27C một số đoạn qua xã Lạc Dương quy mô 10km (644,4 tỷ đồng); dự án nâng cấp Quốc lộ 55 - đoạn tuyến từ ngã 3 Đại Bình, phường B'Lao đến xã Đồng Kho (tỉnh Bình Thuận cũ) với chiều dài toàn tuyến 71km (2.238 tỷ đồng); dự án Nâng cấp đường nối từ đường ĐT.725 thuộc địa phận xã Bảo Lâm 5 (huyện Bảo Lâm cũ đến ranh giới tỉnh Đắk Nông cũ) với quy mô 26,5km, kinh phí 340 tỷ đồng; dự án Xây dựng hoàn thiện tuyến tránh thành phố Bảo Lộc có quy mô 15,5km, thuộc phường 3 Bảo Lộc và phường B’Lao (kinh phí 400 tỷ đồng).

Tổng kinh phí thực hiện các dự án trên là 4.591,4 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Thời gian triển khai thực hiện của các dự án nêu trên sẽ kéo dài đến các năm 2027 và 2028.

Hiện, một số dự án đã được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 trình chủ trương, phương án đầu tư để các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét, phê duyệt; một số dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, việc đề xuất các công trình, dự án nêu trên nhằm đảm bảo bố trí vốn tập trung vào các dự án cần thiết, có tính kết nối, có tác động liên kết vùng và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trong bối cảnh các năm tới có nhiều dự án quan trọng, cấp bách cần bố trí vốn để triển khai thực hiện./.

