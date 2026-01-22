Xã hội

Huế: Khẩn trương cứu chữa, phân luồng sau vụ tai nạn làm 4 người thương vong

Vụ tai nạn khoảng 6 giờ 45 phút ngày 22/1 làm 2 người tử vong tại chỗ, 2 người khác bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 1; nhiều phương tiện liên quan bị hư hỏng.

Mai Trang
Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 22/1, ông Hoàng Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phong Quảng, thành phố Huế cho biết trên địa bàn phường vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 4 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6 giờ 45 cùng ngày (22/1). Thời điểm trên, hai xe đạp điện va chạm với nhau, khiến một xe mất lái, lao sang phần đường ngược chiều và va chạm với xe tải chở vật liệu xây dựng đang lưu thông. Sau đó, xe tải tiếp tục va chạm với hai phương tiện cùng chiều phía trước.

Hậu quả, vụ tai nạn làm 2 người tử vong tại chỗ, 2 người khác bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế (cơ sở 1). Nhiều phương tiện liên quan bị hư hỏng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phong tỏa, phân luồng giao thông, đồng thời tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)
