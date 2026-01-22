Huế: Khẩn trương cứu chữa, phân luồng sau vụ tai nạn làm 4 người thương vong

Ngày 22/1, ông Hoàng Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phong Quảng, thành phố Huế cho biết trên địa bàn phường vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 4 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6 giờ 45 cùng ngày (22/1). Thời điểm trên, hai xe đạp điện va chạm với nhau, khiến một xe mất lái, lao sang phần đường ngược chiều và va chạm với xe tải chở vật liệu xây dựng đang lưu thông. Sau đó, xe tải tiếp tục va chạm với hai phương tiện cùng chiều phía trước.

Hậu quả, vụ tai nạn làm 2 người tử vong tại chỗ, 2 người khác bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế (cơ sở 1). Nhiều phương tiện liên quan bị hư hỏng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phong tỏa, phân luồng giao thông, đồng thời tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.

Khởi tố điều tra vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Mai Sơn-Quốc lộ 45 Lực lượng chức năng xác định nguyên nhân xảy ra tai nạn là do Phan Văn Trường điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 38C-229.33 không chú ý quan sát nên đã đâm va vào đuôi rơ moóc 35RM-005.20.