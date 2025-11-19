Gia Lai: Phân luồng giao thông trước nguy cơ sạt lở tại đèo An Khê

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua khiến khu vực đèo An Khê trên Quốc lộ 19 (tỉnh Gia Lai) tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.

Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, từ sáng 19/11, lực lượng chức năng có phương án phân luồng giao thông.

Theo Ban Quản lý Dự án tăng cường kết nối Tây Nguyên, mưa lớn khiến nước từ sườn taluy dương đổ mạnh xuống mặt đường tạo dòng chảy xiết, nguy cơ cao gây sạt lở và mất an toàn giao thông.

Đơn vị đã đề nghị lực lượng Cảnh sát giao thông và các cơ quan liên quan lập rào chắn, túc trực 24/24 giờ tại hai đầu đèo để hướng dẫn, khuyến cáo người dân không di chuyển qua khu vực này.

Tại hiện trường, nhiều phương tiện phải dừng lại do tuyến đèo bị phong tỏa. Mặt đường liên tục bị nước tràn qua, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người tham gia giao thông.

Phía trên khu vực đèo An Khê, lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) đã tiến hành phong tỏa tuyến xuống, thực hiện phân luồng phương tiện; đồng thời, tuyên truyền, khuyến cáo người dân không nên di chuyển về hướng Đông của tỉnh nhằm đảm bảo an toàn.

Trung tá Lê Công Ngọc, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 3, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết, hiện đơn vị đã bố trí 100% quân số túc trực để phân luồng giao thông.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không cố tình vượt chốt để đảm bảo an toàn tính mạng.

Trước diễn biến mưa lớn kéo dài gây ngập lụt diện rộng, sáng 19/11, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã có Công điện khẩn số 17 yêu cầu các lực lượng triển khai ứng phó cấp bách, tập trung di dời dân tại các khu vực xung yếu và bố trí nơi ở tạm an toàn.

Từ 9 giờ 15 phút ngày 19/11, đèo An Khê trên Quốc lộ 19 buộc phải phong tỏa do nước từ taluy chảy xiết xuống mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.

Lực lượng chức năng đang túc trực hai đầu đèo, hướng dẫn phương tiện dừng chờ và khuyến cáo người dân hạn chế đi lại qua khu vực này để đảm bảo an toàn./.

