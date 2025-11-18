Đèo Mimosa Đà Lạt sạt lở, cấm xe tải trên 15 tấn lưu thông

Chiều 18/11, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã có thông báo phân luồng, tổ chức giao thông trên đường đèo Mimosa (thuộc Quốc lộ 20, đoạn qua phường Xuân Hương – Đà Lạt, Lâm Đồng) do tuyến đèo này xuất hiện điểm sạt lở, hư hỏng mặt đường vào trưa cùng ngày.

Cụ thể, do mưa lớn kéo dài, tuyến đèo Mimosa (song song với đèo Prenn) dẫn lên Đà Lạt bị sạt lở, hư hỏng kết cấu nền, mặt đường tại Km226+500 – Km226+800. Hiện, Sở Xây dựng đang phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức khắc phục sự cố sạt lở.

Theo cơ quan chức năng, tại vị trí này có nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở nên không đảm bảo cho các phương tiện có trọng tải lớn lưu thông.

Do đó, để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đèo Mimosa và phục vụ hoạt động khắc phục điểm sạt lở, Sở Xây dựng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh thông báo tổ chức phân luồng giao thông qua tuyến đèo trên từ 17 giờ 30 ngày 18/11.

Cụ thể, cấm xe ôtô tải có tổng tải trọng toàn bộ từ 15 tấn trở lên (trọng lượng xe và hàng hóa) lưu thông trên đèo Mimosa; các phương tiện khác được lưu thông 2 chiều như phương án tổ chức giao thông hiện nay.

Về tuyến đường thay thế để đi Đà Lạt, các xe ôtô tải có tổng tải trọng toàn bộ từ 15 tấn trở lên có thể di chuyển theo hướng Quốc lộ 27 đi Lâm Hà, đến ngã ba Cửa Rừng rẽ vào tỉnh lộ ĐT.725 đi hướng Nam Ban để lên đèo Tà Nung, dẫn vào nội ô Đà Lạt.

Trước đó, sáng 17/11, tuyến đèo Prenn (cửa ngõ lên Đà Lạt, Lâm Đồng) bị sạt lở nghiêm trọng tại vị trí gần cầu Đatanla (thuộc đoạn giữa đèo Prenn).

Ngay sau đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với đường bộ tuyến đường đèo Prenn, đoạn Km224+600 - Km224+700 (thuộc phường Xuân Hương – Đà Lạt).

Đồng thời tổ chức chốt chặn hai đầu (từ chân đèo Prenn đến ngã ba thác Đatanla) cấm tất cả các phương tiện và phân luồng giao thông, điều tiết các phương tiện lưu thông theo hướng đèo Mimosa./.

