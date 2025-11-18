Lâm Đồng phân luồng 3 tuyến đường tránh đèo Khánh Lê đang sạt lở

Ngày 18/11, Sở Xây dựng Lâm Đồng thông báo tổ chức phân luồng giao thông từ thành phố Đà Lạt (cũ) đi thành phố Nha Trang (cũ) để tránh đèo Khánh Lê đang bị sạt lở.

Có 3 tuyến đường để di chuyển giữa 2 địa phương này sau khi cơ quan chức năng tạm ngừng lưu thông qua đoạn tuyến Quốc lộ 27C nối 2 tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa.

Cụ thể từ trung tâm tỉnh lỵ Lâm Đồng đi đến tỉnh Khánh Hòa, các phương tiện có thể theo hướng từ thành phố Đà Lạt (cũ) đi Quốc lộ 20 qua đèo Mimosa, tới Ngã ba Phi Nôm rẽ trái vào Quốc lộ 27 đến tỉnh Khánh Hòa và ngược lại.

Hướng thứ 2 từ Đà Lạt đi theo tỉnh lộ 725 qua đèo Tà Nung, đến km 31 +20 trên tỉnh lộ này, rẽ phải vào Quốc lộ 27 đi tỉnh Đắk Lắk, sau đó đi theo Quốc lộ 26 để đến tỉnh Khánh Hòa.

Tuyến thứ 3 từ Đà Lạt đi theo Quốc lộ 20 qua đèo Mimosa theo hướng về Thành phố Hồ Chí Minh đến tỉnh Đồng Nai, sau đó đi theo Quốc lộ 1A để đến tỉnh Khánh Hòa và ngược lại.

Hiện tại do tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại km 224 trên đèo Prenn là cửa ngõ của Đà Lạt từ hướng Thành phố Hồ Chí Minh, nên cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã cấm người và phương tiện lưu thông qua tuyến đèo có 4 làn đường này.

Để đi từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam vào Trung tâm tỉnh lỵ Lâm Đồng, các phương tiện được phân luồng theo 2 tuyến khi đã tới xã Đức Trọng (thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng cũ).

Hướng thứ nhất theo đèo Mimosa (hết đường cao tốc rẽ phải) cho tất cả các loại phương tiện. Hướng thứ 2 (cấm xe tải), các phương tiện từ cao tốc Liên Khương rẽ trái vào đường Sacom Tuyền Lâm đến trung tâm Đà Lạt và ngược lại. Đối với phương tiện lưu thông từ hướng Đà Lạt đi Đức Trọng có thể di chuyển qua đèo Mimosa hoặc đổ đèo Prenn đến đoạn ngã ba thác Đatanla vào Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm để đi qua đèo Sacom.

Trước đó phóng viên TTXVN đã thông tin vào khoảng hơn 23 giờ ngày 16/11, đèo Khánh Lê trên tuyến Quốc lộ 27C nối Nha Trang-Đà Lạt, đoạn km45 thuộc xã Nam Khánh Vĩnh, xảy ra sạt lở nghiêm trọng.

Đất đá từ taluy dương sạt lở xuống mặt đường. Khối đất đá lớn rơi trúng một xe khách chở 32 người (29 khách, 2 tài xế và 1 phụ xe) làm 6 người chết, 19 người bị thương.

Ngay sau đó cơ quan chức năng 2 tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng đã phong tỏa, cấm người và phương tiện lưu thông qua tuyến đường này.

Tiếp đó sáng 17/11, tuyến đèo Prenn (cửa ngõ vào Đà Lạt) bị sạt lở nghiêm trọng tại vị trí trí K224+854 (gần cầu Đatanla) do mưa kéo dài trong hai ngày qua. Điểm sạt lở thuộc taluy âm, khiến mặt đường bê tông nhựa nứt toác, kéo dài khoảng 20m, có đoạn ăn sâu vào gần hết một nửa mặt đường bên taluy âm. Tại khu vực này cũng xuất hiện hàng loạt vết nứt lớn kéo dài trên mặt đường, có nguy cơ sạt lở tiếp trong những ngày tới.

Chiều 17/11 Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với đường bộ tuyến đường đèo Prenn. Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh cấm người và các phương tiện lưu thông qua đèo./.

