Thành phố Hồ Chí Minh đẩy nhanh chỉnh trang vỉa hè đón Tết Nguyên đán

Liên quan đến việc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện nhiều công trình đào bới, sửa chữa mặt đường, vỉa hè, tại cuộc họp cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức chiều 11/12, ông Huỳnh Lê Công Trường, Phó Trưởng Phòng kiểm tra chuyên ngành (Sở Xây dựng) cho biết, trong năm 2025, Sở đã cấp khoảng 120 giấy phép thi công cho các đơn vị triển khai các công trình giao thông trên địa bàn.

Theo Sở Xây dựng, việc chỉnh trang nhiều tuyến đang bước vào giai đoạn hoàn thiện để sớm đưa vào sử dụng, đặc biệt là vỉa hè địa bàn trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại dịp Tết Nguyên đán 2026.

Ông Huỳnh Lê Công Trường nêu cụ thể, riêng đối với các công trình cải tạo, nâng cấp vỉa hè là 18 giấy phép, triển khai trên 54 tuyến đường (tập trung vào các khu vực các quận cũ như quận 1, 3, 5 và Phú Nhuậ). Đa số các công trình, bao gồm công trình cải tạo chỉnh trang vỉa hè, bảo trì, sửa chữa mặt đường đang triển khai đạt tiến độ theo kế hoạch. Vỉa hè tại nhiều tuyến đường trung tâm đã được Ủy ban Nhân dân các quận bắt đầu cải tạo từ đầu năm 2025 do đã qua thời gian khai thác hơn 10 năm.

Về quy định thi công, theo ông Huỳnh Lê Công Trường, Sở chỉ chấp thuận cho các hạng mục chiếm dụng mặt đường thi công từ 22 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau nhằm hạn chế ảnh hưởng giao thông. Đối với vỉa hè, các đơn vị được phép thi công 24/24 giờ để đẩy nhanh tiến độ. Trong các dịp lễ, Tết, các công trình phải tạm ngưng thi công, ngoại trừ những hạng mục trọng điểm hoặc cấp bách được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Bên cạnh đó, do đang vào giai đoạn cao điểm thực hiện việc giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị Chủ đầu tư cũng đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, chỉnh trang đô thị.

Hiện, ở khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện chỉnh trang các hạng mục như vỉa hè đường Lê Lợi (phường Sài Gòn, Bến Thành), khu đất số 1 Lý Thái Tổ (kết hợp cải tạo vỉa hè) và một số công trình tại phường Vườn Lài do đơn vị tài trợ đang được thi công để hoàn thành trước Tết Dương lịch 2026.

Đối với các dự án trọng điểm như nút giao An Phú, đường Vành đai 3…, Sở Xây dựng đang phối hợp với các đơn vị và lực lượng chức năng để đưa ra giải pháp phù hợp cho từng khu vực, nhằm giảm tối đa ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, nhất là dịp cuối năm./.

