Quảng Trị: Dự án cải tạo vỉa hè chậm tiến độ, ảnh hưởng lớn đời sống người dân

Dự án cải tạo vỉa hè đường Hùng Vương, đi qua hai phường Đông Hà và Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị thi công chậm tiến độ, ảnh hưởng lớn đến đời sống, hoạt động kinh doanh của người dân cũng như mỹ quan đô thị trên tuyến đường trung tâm.

Ghi nhận của phóng viên ngày 7/12, tại công trình thi công, nhiều đoạn vỉa hè bị đào bới nham nhở, đất đá ngổn ngang, một số hố ga chưa được hoàn thiện, vật liệu xây dựng tập kết chiếm lối đi.

Việc thi công ì ạch khiến tuyến đường vốn được xem là “xanh-sạch-đẹp,” nơi tập trung đông đúc hoạt động kinh doanh, nay trở nên ngổn ngang và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Chị Nguyễn Thị Sa, chủ quán ăn trên đường Hùng Vương cho biết, tình trạng vỉa hè bị đào bới kéo dài những tháng qua khiến khách hàng đến quán ăn giảm sút.

“Bụi bặm, vỉa hè bị xới tung, muốn vào quán phải bắc cầu tạm hoặc trải bạt để đi vào. Việc kinh doanh giảm sút nghiêm trọng trong khi vẫn phải trả tiền thuê mặt bằng. Tôi mong các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công để ổn định cuộc sống và kinh doanh cho người dân,” chị Sa mong muốn.

Nhiều đoạn vỉa hè trong tình trạng ngổn ngang. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Không chỉ ảnh hưởng kinh doanh, nguy cơ mất an toàn cũng khiến người dân lo lắng.

Ông Nguyễn Hữu Thọ, trú phường Nam Đông Hà, cho hay: “Nhiều đoạn vỉa hè bị đào hơn hai tháng nay nhưng vẫn chưa làm xong. Nhiều hố ga trống rất nguy hiểm cho người đi bộ, nhất là vào buổi tối.”

Cuối năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị phê duyệt dự án cải tạo vỉa hè đường Hùng Vương với tổng mức đầu tư 126,5 tỷ đồng từ nguồn vốn vay Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB-110 tỷ đồng) và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam (16,5 tỷ đồng).

Dự án có chiều dài thiết kế 5,04km, bắt đầu từ nút giao đường Hùng Vương-Trần Hưng Đạo, kết thúc tại phía Bắc cầu Vĩnh Phước phường Nam Đông Hà; bề rộng vỉa hè mỗi bên 6m.

Riêng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến đường Điện Biên Phủ chỉ xây dựng vỉa hè phía trái tuyến, phía phải giữ nguyên hiện trạng.

Thi công kéo dài ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và mỹ quan đô thị. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Dự án do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư; thời gian thực hiện đến ngày 30/9/2025.

Ông Võ Phong Luân, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị cho biết, thời gian qua mưa kéo dài, nhà thầu không thể triển khai thi công đúng kế hoạch, vì nếu thi công trong điều kiện không đảm bảo sẽ ảnh hưởng đến chất lượng công trình.

Ban quản lý thường xuyên nắm bắt thông tin, chia sẻ với khó khăn của người dân. Hiện nay, đơn vị đã yêu cầu nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi huy động tối đa nhân lực, phương tiện để tăng tốc thi công để bù tiến độ, phấn đấu hoàn thành công trình trong tháng 12/2025.

Việc chậm tiến độ thi công dự án cải tạo vỉa hè đường Hùng Vương, không chỉ gây xáo trộn đời sống, ảnh hưởng hoạt động kinh doanh mà còn làm mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn.

Người dân mong muốn các cơ quan chức năng sớm tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh thi công để tuyến đường trung tâm qua hai phường Đông Hà và Nam Đông Hà sớm trở lại thông thoáng, sạch đẹp, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương./.

Quảng Trị: Xe ôtô lao lên vỉa hè, đâm 3 người bị thương Sau khi lao lên vỉa hè, đâm vào nhóm người đứng trước một quán nhậu, xe ôtô bị lật nghiêng, tài xế mở cửa thoát ra ngoài và có xô xát với một số người có mặt tại hiện trường.