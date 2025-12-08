Kiến nghị hỗ trợ kinh phí sửa chữa đường, cầu hư hỏng ven sông Krông Nô

Ngày 8/12, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Nam Đà, tỉnh Lâm Đồng cho biết Ủy ban Nhân dân xã vừa có tờ trình gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng và các sở, ngành liên quan xin hỗ trợ kinh phí sửa chữa, khắc phục các công trình hạ tầng thiết yếu bị hư hỏng, thiệt hại sau khi lũ rút.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 14, từ ngày 19/11 đến 22/11, trên địa bàn xã Nam Đà xuất hiện mưa lớn kéo dài.

Thủy điện Buôn Tua Srah (trên sông Krông Nô) xả tràn kết hợp lượng nước lớn từ sông Krông Ana đổ về gây ngập lụt diện rộng, ảnh hưởng lớn đến đời sống và sản xuất của nhân dân sinh sống ven sông.

Sau khi lũ rút, nhiều công trình hạ tầng thiết yếu bị hư hỏng nặng, làm ảnh hưởng lớn đến nhu cầu đi lại, sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Theo ông Ngô Xuân Đông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Đà, để kịp thời khắc phục các công trình đường giao thông, hạ tầng bị hư hỏng, thiệt hại do ngập lụt, trước mắt, Ủy ban Nhân dân xã Nam Đà đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng và các ngành chức năng bố trí kinh phí hơn 18,5 tỷ đồng để sửa chữa các 2 tuyến đường giao thông nội đồng và các tuyến mương thủy lợi trên cánh đồng Buôn Chóah…

Về lâu dài, Ủy ban Nhân dân xã kiến nghị sớm bố trí vốn và đầu tư hoàn thiện dự án bố trí dân cư vùng lũ Buôn Chóah (được triển khai từ năm 2023) để chủ động trong việc sắp xếp, ổn định dân cư cũng như ứng phó với bão lũ tại khu vực này.

Ông Lê Thế Thắng, một nông dân có hơn 2ha đất trồng lúa trên cánh đồng Buôn Chóah, xã Nam Đà, cho biết đợt mưa lũ vừa qua đã gây ngập lụt trên diện rộng và gây ra nhiều thiệt hại nặng nề cho người dân. Nay nước lũ đã rút, người dân đang tích cực chuẩn bị để gieo sạ cho vụ lúa Đông-Xuân. Mong muốn của bà con là chính quyền địa phương, ngành chức năng sớm sửa chữa, khắc phục các đoạn đường giao thông, kênh mương bị hư hỏng do thiên tai, lũ lụt, để bà con yên tâm canh tác và có được những vụ mùa bội thu.

Tại xã Quảng Phú, tỉnh Lâm Đồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ngân Thanh Hải cho biết Ủy ban Nhân dân xã cũng vừa kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng và các ngành chức năng tổ chức khảo sát, kiểm tra thực tế và bố trí vốn sửa chữa một số tuyến đường dân sinh bị hư hỏng, sạt lở do lũ lụt ven suối Đắk Nang và các thôn Xuyên Phước, Xuyên Hải.

Ủy ban Nhân dân xã Nam Đà cũng đề nghị Sở Xây dựng Lâm Đồng và các ngành chức năng khảo sát, đánh giá mức độ an toàn của cầu treo Đức Xuyên (bắc qua sông Krông Nô, nối xã Quảng Phú, tỉnh Lâm Đồng với xã Nam Ka, tỉnh Đắk Lắk). Đây là chiếc cầu đã sạt lở đất 2 bên mố cầu, nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn và kết cấu chịu lực công trình.

Sạt lở sát mố cầu treo Đức Xuyên. (Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN)

"Sau khi cầu treo Đức Xuyên bị sạt lở đất 2 bên mố cầu, Ủy ban Nhân dân xã Quảng Phú đã phối hợp Ủy ban Nhân dân xã Nam Ka, tỉnh Đắk Lắk bố trí lực lượng trực điều tiết giao thông 24/24h. Đồng thời, cho cắm biển cảnh báo hạn chế lưu thông và hạn chế tải trọng lưu thông qua cầu. Hiện, chúng tôi đang chờ các cơ quan chức năng khảo sát, đánh giá cụ thể," ông Ngân Thanh Hải trao đổi thêm.

Quảng Phú, Nam Đà là 2 trong số 3 xã ven sông Krông Nô của tỉnh Lâm Đồng bị thiệt hại khá lớn do đợt mưa lũ từ ngày 19/11 đến 22/11.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Nam Đà, tổng thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn xã khoảng 100 tỷ đồng. Đối với xã Quảng Phú, ngoài một số công trình cầu, đường giao thông nông thôn bị hư hỏng, toàn xã có gần 150ha bị ngập sâu trong nước khiến nông dân thiệt hại nặng nề./.

