Quảng Trị: Xe ôtô lao lên vỉa hè, đâm 3 người bị thương

Sáng 8/12, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đang phối hợp với Công an phường Nam Đông Hà điều tra, làm rõ vụ việc xe ôtô lao lên vỉa hè, đâm 3 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22 giờ 43 phút ngày 7/12, tại đường Lê Hồng Phong, thuộc khu phố 3, phường Nam Đông Hà, V.N.H (sinh năm 2000, trú tại khu phố 2, phường Nam Đông Hà) điều khiển ôtô mang biển kiểm soát 74A-350XX lao lên vỉa hè, đâm vào nhóm người đứng trước một quán nhậu, khiến 3 người bị thương, xe ôtô bị lật nghiêng.

Theo camera giám sát của 1 hộ dân gần đó, tài xế mở cửa thoát ra ngoài và có xô xát với một số người có mặt tại hiện trường.

Trước thời điểm xảy ra vụ việc, tài xế và nhóm thanh niên đã có mâu thuẫn, cãi vã ngay tại vị trí trên.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra./.

