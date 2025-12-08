Thi công “thần tốc” các hạng mục Dự án phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc

Các dự án phục vụ Diễn đàn Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) năm 2027 tại Phú Quốc (tỉnh An Giang) đang được chủ đầu tư cùng các nhà thầu thi công nỗ lực tăng tốc thi công nhằm hoàn thành theo đúng tiến độ.

Gấp rút đẩy tiến độ, thi công ngày lẫn đêm

Để phục vụ APEC 2027, từ tháng 7/2025, các công trình Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc gồm: xây mới đường cất, hạ cánh số 2; Nhà ga VIP và Nhà ga T2 đã được cấp tập thi công “3 ca, 4 kíp” với hàng nghìn kỹ sư, công nhân cùng trang thiết bị máy móc.

Theo ông Lê Minh Thuận, Trưởng bộ phận hạ tầng Dự án Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc mở rộng, đơn vị thi công ép tới 700 cọc lớn trong mỗi tháng… Chỉ sau 4 tháng, nhà thầu đã thi công lên đến tầng 4, hướng tới mục tiêu hoàn thiện vào tháng 3/2027; đường cất, hạ cánh số 2 đạt khoảng 30% khối lượng.

“Với mặt bằng được bàn giao, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhà thầu tăng cường máy móc, nhân lực để gấp rút đẩy nhanh tiến độ hoàn thành. Công trường luôn nhộp nhịp, sáng đèn cả ban đêm. Công trình sẽ hoàn thiện chỉ sau 18 tháng thi công, một tốc độ kỷ lục trong ngành hàng không,” ông Thuận nhấn mạnh.

Dự án đầu tư mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc có tổng vốn gần 22.000 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2025-2027 cho phép tiếp nhận các loại máy bay thân rộng như Boeing 747, 787 hay Airbus A350. Dự án có tổng diện tích 1.050ha, nâng công suất khai thác của sân bay lên 20 triệu hành khách mỗi năm, gấp 4,5 lần công suất hiện nay.

Phối cảnh Dự án mở rộng Nhà ga T2, Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc.

Hạ tầng đường cất, hạ cánh bao gồm mở rộng đường cất, hạ cánh số 1 hiện tại và xây mới đường cất, hạ cánh số 2, lần lượt là 3.500m và 3.300m. Hệ thống sân đỗ sẽ được mở rộng lên hơn 120 vị trí đỗ, trong đó có đến 71 vị trí kết nối trực tiếp với ống lồng hiện đại.

Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc sẽ ứng dụng đồng bộ công nghệ hàng không hàng đầu thế giới gồm mô hình vận hành tổng thể, hệ thống sinh trắc học cho hành trình liền mạch-không chạm, hệ thống xử lý hành lý hiện đại, cùng các công nghệ tự động hóa bãi đỗ, tiếp nhiên liệu ngầm và ống lồng điều khiển từ xa, hướng tới chuẩn sân bay thông minh hàng đầu khu vực, giúp thời gian làm thủ tục chỉ còn 15-20 giây/người.

Sun Group muốn đầu tư mở rộng Sân bay Phú Quốc để đón 20 triệu khách mỗi năm Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc được đầu tư mở rộng sẽ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, tăng trưởng của ngành hàng không và phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Có tổng mức đầu tư lên đến 21.860 tỷ đồng, Dự án Trung tâm tổ chức hội nghị APEC gồm: Nhà hát đa năng, Trung tâm hội nghị và triển lãm được xây dựng từ tháng 6/2025 cũng đang thi công khẩn trương nhằm đáp ứng tiến độ phục vụ APEC.

Ông Hoàng Khắc Kỳ, Trưởng bộ phận Xây dựng-Ban quản lý Dự án Trung tâm hội nghị APEC (Tập đoàn Sun Group) cho biết chưa đầy 6 tháng, tiến độ chung của 2 hạng mục chính duy trì ở mức khoảng 33% tổng khối lượng xây dựng. Trong đó, Trung tâm hội nghị thuộc phân khu S3 đã hoàn thành 100% phần móng và đạt 31% phần thô.

“Việc hoàn thành móng tuyệt đối là tiền đề quan trọng để đảm bảo kỹ thuật cho kết cấu không cột khổng lồ. Trung tâm hội nghị và triển lãm có tổng diện tích sàn xây dựng hơn 157.000m2, gồm 4 tầng nổi, một tầng hầm. Đặc biệt, không gian triển lãm có diện tích 11.050m2, quy mô lớn bậc nhất thế giới. Nơi đây có thể tổ chức các sự kiện tới 10.000 người và không gian tiệc đến 5.000 người…. Ngoài ra, còn có không gian hội nghị 3.000m2 và 30 phòng họp nhỏ phục vụ các sự kiện, hội nghị,” ông Kỳ nói.

Trung tâm hội nghị và triển lãm APEC được đặt mục tiêu hoàn thiện vào cuối tháng 1/2027.

Trong khi đó, mức độ hoàn thiện của nhà hát đa năng cũng đạt tới 95% phần móng và 20,5% phần thô.

Theo ông Kỳ, cả 2 hạng mục trên sẽ hoàn thành kết cấu thép vào ngày 31/1/2026, hoàn thiện mặt ngoài vào ngày 30/6/2026 và hoàn thiện nội thất vào cuối tháng 1/2027.

Sẽ có tuyến đường sắt đô thị dài 18km

Với hệ thống giao thông kết nối với cụm dự án hạ tầng APEC, tuyến đường tỉnh ĐT.975 dài 19,26km có tổng mức đầu tư 1.632 tỷ đồng do Tập đoàn Sun Group là nhà thầu thi công, kết nối trực tiếp Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, cửa ngõ giao thông chính của đảo với đường trục ĐT.973 và khu vực Trung tâm hội nghị APEC, An Thới và các khu vực Bãi Trường. Tuyến đường này sẽ kết nối vào đại lộ APEC dài 3km, với quy mô mặt cắt ngang 68m, dẫn thẳng vào Trung tâm của sự kiện APEC.

Với lộ giới rộng từ 62m, 10 làn xe và quỹ đất 15m dành riêng cho tàu điện chạy song song, công trình sẽ mở ra trục giao thông hiện đại, tạo điều kiện phát triển các khu đô thị du lịch hỗn hợp, trung tâm thương mại, dịch vụ công cộng và vui chơi giải trí. Đây là bước đi quan trọng trong quá trình xây dựng Phú Quốc trở thành đô thị biển đảo hiện đại, trung tâm du lịch nghỉ dưỡng, thương mại, dịch vụ và chăm sóc sức khỏe tầm cỡ khu vực và quốc tế.

Tuyến đường tỉnh và đường sắt đô thị sẽ kết nối hạ tầng Sân bay Phú Quốc với Trung tâm APEC.

Song song đó, Dự án tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 được đầu tư theo hợp đồng BOT, do Tập đoàn Sun Group là nhà đầu tư, có tổng vốn đầu tư gần 9.000 tỷ đồng. Dự án có chiều dài khoảng 18km, kết nối từ Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc tới Trung tâm hội nghị APEC. Tuyến gồm 6 nhà ga hiện đại (một ngầm, 5 trên mặt đất), kết hợp cả ba loại hình trên cao, đi ngầm và mặt đất (trong đó đoạn trên cao xấp xỉ 1,3km, đoạn đi mặt đất gần 14,3km, và đoạn ngầm khoảng 2km).

Đặc biệt, tuyến đường sắt đô thị này có công suất vận chuyển dự kiến hơn 4.500 hành khách/giờ, mở ra một hệ thống giao thông công cộng thông minh, xanh và bền vững lần đầu tiên tại Phú Quốc.

“Tập đoàn Sun Group đang phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban ngành và Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang để đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành theo chỉ đạo của Chính phủ về cụm dự án hạ tầng APEC, đây là động lực trọng yếu để nâng tầm năng lực đón khách quốc tế, giúp hoàn thiện bức tranh hạ tầng đô thị cho Phú Quốc, không chỉ phục vụ hội nghị APEC 2027 mà còn là đòn bẩy để đặc khu này bứt tốc phát triển trong giai đoạn mới, phát triển thành trung tâm du lịch-dịch vụ có sức cạnh tranh trong khu vực,” đại diện Tập đoàn Sun Group thông tin thêm./.

Phú Quốc tăng tốc bứt phá du lịch, chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 Phú Quốc đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, đa dạng hóa sản phẩm và quảng bá toàn cầu, tạo cú hích tăng trưởng mạnh mẽ trước thềm APEC 2027, hướng tới vị thế trung tâm du lịch-kinh tế biển đảo quốc tế.