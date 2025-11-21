An Giang tập trung hoàn thành sớm các dự án, công trình phục vụ APEC 2027

Sáng 21/11, tại đặc khu Phú Quốc, Thường trực Tỉnh ủy An Giang tổ chức cuộc họp nghe Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban Thường vụ Đảng ủy đặc khu Phú Quốc báo cáo công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ Hội nghị APEC 2027; những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh Hội nghị cấp cao APEC 2027 là cơ hội hiếm có tạo bước đột phá, thúc đẩy Phú Quốc phát triển nhanh, mạnh và bền vững.

Tuy nhiên, từ nay đến khi diễn ra Hội nghị không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc phục vụ Hội nghị rất lớn, ở nhiều lĩnh vực. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị cần có sự nỗ lực, quyết tâm cao nhất trong triển khai thực hiện các công tác chuẩn bị; các dự án, công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027 phải hoàn thành trước khi Hội nghị diễn ra từ 3-6 tháng.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang đánh giá cao việc thực hiện các nhóm dự án, công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027 trong tháng 11 toàn bộ thủ tục đầu tư của các dự án lớn cơ bản hoàn tất. Đặc biệt là dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Trung tâm Hội nghị APEC, Trung tâm Báo chí...

Đồng thời, yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục hoàn thiện toàn bộ thủ tục đầu tư theo đúng thẩm quyền, quy định pháp luật, khẩn trương triển khai thực hiện ngay các phần việc tiếp theo nhằm bảo đảm tiến độ các công trình, dự án.

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN)

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh đặc biệt quan tâm, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục đầu tư; yêu cầu các chủ đầu tư phải xây dựng và duy trì bảng theo dõi tiến độ chi tiết, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm trễ, đảm bảo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư của các dự án.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang yêu cầu thực hiện đúng các quy định của pháp luật, xem xét kỹ từng trường hợp, vụ việc cụ thể; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giải thích rõ ràng nhằm tạo sự đồng thuận trong người dân.

Cùng với đó, tăng cường công tác truyền thông, coi truyền thông là một nhiệm vụ đi trước, có chiến dịch truyền thông trước, trong và sau Hội nghị APEC 2027, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội và hỗ trợ tỉnh cùng đặc khu Phú Quốc hoàn thành khối lượng công việc lớn trong thời gian tới...

Sở Văn hóa và các đơn vị liên quan xây dựng đề án truyền thông theo hướng một chiến dịch tổng lực, không phải kế hoạch tuyên truyền thông thường. Việc truyền thông phải xác định rõ đối tượng, nội dung, hình thức, các kênh truyền tải và thời điểm triển khai, kèm theo bảng kế hoạch chi tiết, sản phẩm cuối cùng và hiệu quả cụ thể.

Bí thư lưu ý truyền thông không chỉ dựa vào báo chí, pano, khẩu hiệu, mà phải phát huy vai trò Mặt trận, đoàn thể, chi bộ địa bàn dân cư và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để tạo sự lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng.

Đối với đề án chỉnh trang đô thị, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải yêu cầu phân chia rõ các hạng mục đầu tư và phi đầu tư; trong đó hạ tầng thoát nước, thu gom-xử lý nước thải cần được khẩn trương triển khai; chính quyền cần hướng dẫn người dân cùng tham gia chỉnh trang, tạo các khu phố mẫu, vận động dọn dẹp, trồng cây xanh, chỉnh trang mặt tiền, tổ chức kinh doanh đúng quy định, không lấn chiếm lòng lề đường.

“Đặc khu Phú Quốc phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan cần siết chặt quản lý đất đai, xây dựng, chấm dứt tình trạng phát sinh các vụ việc vi phạm. Trong đó, tập trung và giao rõ trách nhiệm cho các lực lượng cơ sở, như cảnh sát khu vực, tổ dân phố, tổ tự quản… thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện, lập biên bản, ngăn chặn ngay từ đầu,” Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải chỉ đạo.

Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lâm Minh Thành phát biểu. (Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN)

Về công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ Hội nghị APEC 2027, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang cho biết Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có đề án tổng thể các hoạt động của tỉnh phục vụ cho việc tổ chức các hoạt động của năm APEC 2027 và yêu cầu các tiểu ban khẩn trương xây dựng tiểu đề án chi tiết cho từng phần việc được giao, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, mốc tiến độ và sản phẩm để bảo đảm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phục vụ Năm APEC 2027.

Về tiến độ triển khai 21 dự án phục vụ Hội nghị APEC được phân chia làm 2 nhóm gồm nhóm 1 là 10 dự án đầu tư công.

Trong nhóm này, 9/9 dự án thuộc diện công trình khẩn cấp đã được ban hành lệnh xây dựng theo quy định. Tất cả 9 dự án đã được phê duyệt đầu tư và hoàn thành lựa chọn nhà thầu thi công; các dự án đầu tư công phục vụ APEC đã được bố trí tổng kế hoạch vốn năm 2025 gần 4.297 tỷ đồng, gồm vốn ngân sách Trung ương hơn 2.750 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương hơn 1.545 tỷ đồng.

Đến ngày 17/11/2025, lũy kế giải ngân đạt hơn 1.666 tỷ đồng; về nhóm 2 gồm 11 dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) và đầu tư kinh doanh đến nay 11/11 dự án đã lựa chọn xong nhà đầu tư theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm yêu cầu về tiến độ.

Bí thư Đặc khu Phú Quốc Lê Quốc Anh phát biểu. (Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN)

Ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Đặc khu Phú Quốc, cho biết Đảng ủy đặc khu đã thành lập tổ tuyên truyền, vận động thực hiện các hoạt động trong khuôn khổ diễn đàn APEC năm 2027, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp tích cực chung tay chuẩn bị cho Hội nghị APEC với phương châm “mỗi người dân Phú Quốc là một đại sứ du lịch;” cùng với đó đang thí điểm thực hiện mô hình “Nhà trọ không tội phạm, không ma túy;” tập trung rà soát tình trạng xây dựng công trình trái phép, lấn chiếm đất rừng, đất nhà nước quản lý trên địa bàn đặc khu Phú Quốc./.

