Chủ tịch nước kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 32

Tối 1/11, Chủ tịch nước Lương Cường và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thành phố Busan, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 32 và làm việc song phương tại Hàn Quốc.

ttxvn-chu-tich-nuoc-ket-thuc-tot-dep-chuyen-tham-du-apec-lan-thu-32-2.jpg
Tiễn Chủ tịch nước Lương Cường tại sân bay Gimhae, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 32 và làm việc song phương tại Hàn Quốc. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
ttxvn-chu-tich-nuoc-ket-thuc-tot-dep-chuyen-tham-du-apec-lan-thu-32-3.jpg
Tiễn Chủ tịch nước Lương Cường tại sân bay Gimhae, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 32 và làm việc song phương tại Hàn Quốc. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
ttxvn-chu-tich-nuoc-ket-thuc-tot-dep-chuyen-tham-du-apec-lan-thu-32-1.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường rời sân bay Gimhae, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 32 và làm việc song phương tại Hàn Quốc. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
ttxvn-chu-tich-nuoc-ket-thuc-tot-dep-chuyen-tham-du-apec-lan-thu-32-4.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường rời sân bay Gimhae, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 32 và làm việc song phương tại Hàn Quốc. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
