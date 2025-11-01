Chủ tịch nước kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 32

Chủ tịch nước kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC
Chủ tịch nước Lương Cường kết thúc thành công chuyến tham dự APEC 2025, đối thoại chiến lược, thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc và quốc tế.
Tối 1/11, Chủ tịch nước Lương Cường và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thành phố Busan, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 32 và làm việc song phương tại Hàn Quốc.
Quốc hội phải tiên phong trong tháo gỡ vướng mắc về thể chế, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, tạo nền tảng vững chắc để đạt tăng trưởng hai con số.
Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng là một trong những biểu tượng mạnh mẽ nhất cho những gì ASEAN và các đối tác có thể đạt được khi làm việc cùng nhau bằng tình đoàn kết.
Chiều 1/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, chủ trì phiên họp lần thứ 2 của Ban Chỉ đạo.
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh huy động nguồn lực, đổi mới sáng tạo, nâng cao trách nhiệm để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030.
Chiều 1/11, tại thành phố Busan, Chủ tịch nước Lương Cường gặp gỡ thân mật cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hàn Quốc và cộng đồng người Việt Nam tại Đông Nam Hàn Quốc.
Chủ tịch Quỹ KF Kim Ghee Whan mong muốn Việt Nam và Hàn Quốc tiếp tục duy trì quan hệ chặt chẽ, thúc đẩy quan hệ hợp tác, trong đó có lĩnh vực văn hóa, giao lưu nhân dân ngày càng bền chặt.
Chủ tịch nước Lương Cường chúc mừng những thành tựu to lớn mà Busan đã đạt được trong quá trình phát triển trở thành trung tâm kinh tế lớn thứ 2 của Hàn Quốc và là thành phố cảng lớn thứ 5 thế giới.
Tân Thủ tướng đối mặt với thách thức lớn như khó khăn kinh tế kéo dài, lạm phát cao do hậu quả của xung đột tại Ukraine láng giềng và việc Moldova phải thực hiện các cải cách khó khăn để hội nhập EU.
Thủ tướng phê chuẩn bầu hai Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2021-2026, gồm ông Vũ Tiến Phụng và ông Lê Trung Kiên.
Chiều 1/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ nhất.
Việc Đảng công khai, rộng rãi lấy ý kiến nhân dân thể hiện rõ tinh thần dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân thụ hưởng trong mọi chủ trương lớn của đất nước.
Chiều 1/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành và các doanh nghiệp công nghệ về định hướng phát triển sàn dữ liệu tại Việt Nam.
Tính đến ngày 28/10, cả nước có 146.836 người nghỉ việc đã được nhận tiền (99,99%) theo Nghị định 178, trong đó Trung ương có 47.910 người (99,98%), địa phương có 98.926 người (100%).
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết thành lập Trung tâm tài chính quốc tế là việc khó, song khó mấy cũng phải làm; không cầu toàn, không nóng vội, song cũng không bỏ lỡ cơ hội.
Chủ tịch nước Lương Cường đề xuất 5 định hướng hợp tác thúc đẩy phát triển bền vững, chuyển đổi số và hợp tác khu vực tại APEC 2025.
Sáng 1/11/2025, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tham vấn các chuyên gia, tổ chức trong nước và quốc tế về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị tại hội nghị các đại biểu tập trung đóng góp ý kiến, bổ sung kinh nghiệm quốc tế, trong nước về xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế.
Trong chương trình tham dự Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 32 tại Hàn Quốc , sáng 1/11/2025, tại thành phố Gyeongju, Chủ tịch nước Lương Cường dự Phiên họp thứ 2 Hội nghị Cấp cao APEC.
Hội nghị ngày 31/10 đánh dấu 30 năm thực hiện Tuyên bố Bắc Kinh, thể hiện cam kết của Việt Nam về bình đẳng giới và quyền của phụ nữ.
Từ ngày 1/11/2025, không yêu cầu nộp, xuất trình bản chính hoặc bản sao các giấy tờ, tài liệu đã được tích hợp trên VNeID khi người yêu cầu chứng thực đã xuất trình thông tin tương ứng từ VNeID.
Cộng đồng người Việt tại Campuchia tích cực góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV, thể hiện tinh thần đoàn kết, tin tưởng và gắn bó với quê hương.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Anh nhiệt liệt hoan nghênh việc hai nước thiết lập khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện, đánh giá cao nỗ lực của hai bên nhằm hiện thực hóa việc nâng cấp quan hệ.
Cuộc hội kiến giữa Đại sứ Phạm Thanh Bình và Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Hải Tinh ngày 31/10 đánh dấu bước thúc đẩy mới trong quan hệ hữu nghị Việt-Trung.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện thể chế, nhất là những vấn đề về phân cấp, phân quyền, thủ tục liên quan đến hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp, nâng cao vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế bền vững giai đoạn 2026-2035.
Thủ tướng đánh giá cao những đóng góp tích cực của cá nhân Đại sứ Denny Abdi và Đại sứ Jaya Ratnam trong việc thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với Indonesia và Singapore.
Quyết định số 40/2025/QĐ-TTg ngày 31/10/2025 quy định chi tiết về tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận xã đảo và xã An toàn khu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.
Chính phủ chỉ đạo đẩy mạnh thi công, giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng và thúc đẩy các dự án cao tốc tại Đồng bằng sông Cửu Long đúng kế hoạch, nâng cao hạ tầng giao thông.
Chủ tịch nước Lương Cường gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại APEC 2025, nhấn mạnh hợp tác Việt-Trung phát triển ổn định, bền vững và sâu sắc hơn.
Xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh không chỉ là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển lực lượng sản xuất mà còn đảm bảo vững chắc cho con đường phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.