APEC 2025: Chuyển tải thông điệp về tầm nhìn và quyết tâm đổi mới của Việt Nam

Tối 1/11, Chủ tịch nước Lương Cường cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 32 tại thành phố Gyeongju và làm việc song phương tại Hàn Quốc theo lời mời của Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae Myung.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đã có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí tháp tùng đoàn về kết quả chuyến công tác của Chủ tịch nước.

- Xin Thứ trưởng cho biết những kết quả nổi bật của Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 32 vừa diễn ra tại Hàn Quốc.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng: Tuần lễ cấp cao APEC 2025 đã thành công hết sức tốt đẹp, với sự tham dự của các nhà lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên, gần 2.000 lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu khu vực, lãnh đạo các tổ chức quốc tế và các khách mời.

Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC 2025 đã thông qua Tuyên bố Gyeongju “Vì một tương lai bền vững,” nhấn mạnh mục tiêu hướng tới một khu vực châu Á-Thái Bình Dương mở, hòa bình, tự cường và năng động.

Thành công của Tuần lễ cấp cao APEC 2025 mang nhiều thông điệp quan trọng đối với thế giới và khu vực.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng. (Ảnh: TTXVN phát)

Thứ nhất là thông điệp tiếp tục duy trì hợp tác và liên kết kinh tế, nâng cao tính tự cường của các nền kinh tế.

Trong bối cảnh thương mại đa phương gặp nhiều thách thức, xu thế bảo hộ, phân tách gia tăng, các nhà lãnh đạo APEC gặp gỡ, đối thoại trên tinh thần xây dựng, đưa ra các giải pháp thúc đẩy thương mại, đầu tư, tăng cường kết nối kinh tế có ý nghĩa rất quan trọng.

Hội nghị đã khẳng định thông điệp tiếp tục đề cao vai trò của chủ nghĩa đa phương, tinh thần đối thoại và hợp tác vì hòa bình, ổn định và phát triển.

Các cuộc họp của các nhà lãnh đạo cũng góp phần củng cố niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân về một tương lai vượt qua khác biệt, cùng phát triển vì sự bền vững và thịnh vượng chung.

Thứ hai là thông điệp đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực mới để cùng nhau phát triển đột phá. Hội nghị lần này đã trao đổi về những vấn đề thời sự, các xu thế mới có ý nghĩa chiến lược đối với tương lai của thế giới và khu vực.

Đó là những tiến bộ mạnh mẽ của khoa học công nghệ; các vấn đề về năng lượng và chuyển đổi năng lượng bền vững; các thách thức của biến đổi nhân khẩu học.

Đặc biệt, chuyển đổi số và Trí tuệ Nhân tạo (AI) là nội dung thảo luận bao trùm của Hội nghị năm nay, không chỉ nằm trong chương trình nghị sự của các nhà lãnh đạo mà trong cả trong các hội nghị của doanh nghiệp và đối thoại công-tư.

Điều đó khẳng định APEC đóng vai trò tiên phong trong việc định hướng, dẫn dắt những thay đổi của thời đại số và kiến tạo tương lai phát triển bền vững, bao trùm.

Thứ ba là thông điệp về tầm quan trọng của hợp tác công-tư, huy động tối đa nguồn lực xã hội phục vụ các mục tiêu phát triển và chuyển đổi mô hình tăng trưởng của các nền kinh tế thành viên.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 2025. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Tuần lễ cấp cao APEC 2025 tiếp tục là ngày hội lớn của gần 2.000 lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu khu vực, tham gia chuỗi hoạt động bao gồm đối thoại rộng và hẹp với các nhà lãnh đạo, Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp và các phiên kết nối doanh nghiệp. Qua đó, cộng đồng doanh nghiệp không chỉ chia sẻ tầm nhìn, chiến lược phát triển mà còn đề xuất nhiều sáng kiến, khuyến nghị thiết thực về chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển nhân lực và tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng.

Sự đồng hành và đóng góp chủ động của khối doanh nghiệp đã giúp APEC trở thành một diễn đàn năng động, gắn kết thực tiễn, nơi ý tưởng từ khu vực tư được lắng nghe và chuyển hóa thành chính sách.

- Xin Thứ trưởng chia sẻ về các kết quả nổi bật của chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2025 và làm việc song phương tại Hàn Quốc?

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng: Chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường đã thành công tốt đẹp với nhiều dấu ấn quan trọng, trên cả bình diện đa phương và song phương.

Thứ nhất, Chủ tịch nước Lương Cường đã khẳng định rõ quan điểm, cách tiếp cận của Việt Nam đối với các vấn đề lớn đang đặt ra đối với tương lai phát triển của khu vực và thế giới.

Chủ tịch nước Lương Cường cũng đưa ra những đề xuất, giải pháp để hợp tác APEC ngày càng thực chất, hiệu quả, đáp ứng đúng những thay đổi nhanh chóng đang diễn ra và mang lại lợi ích thiết thực cho sự phát triển của khu vực và từng nền kinh tế thành viên.

Tinh thần chủ động, trách nhiệm, cách tiếp cận đề cao chủ nghĩa đa phương, đoàn kết, hợp tác quốc tế, cũng như những kiến nghị, giải pháp phù hợp với thực tiễn của Việt Nam đã đóng góp quan trọng cho thành công chung của Hội nghị, qua đó tiếp tục nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam tại APEC, cũng như các cơ chế đa phương.

Thứ hai, Chủ tịch nước Lương Cường đã chuyển tải tới cộng đồng APEC thông điệp rõ ràng về tầm nhìn, chính sách và quyết tâm đổi mới mạnh mẽ của Việt Nam, đặc biệt là các Nghị quyết lớn về phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch nước Lương Cường với Chủ tịch Tập đoàn Lotte Shin Dong-bin và các đại biểu. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Thông qua hoạt động lần này, Việt Nam đã chia sẻ sâu sắc về định hướng phát triển, đẩy mạnh thu hút đầu tư, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Các bài phát biểu và thông điệp của Chủ tịch nước Lương Cường đã tạo ấn tượng mạnh mẽ với các nhà lãnh đạo và cộng đồng doanh nghiệp về một Việt Nam đang quyết tâm đổi mới, sáng tạo, hội nhập để vươn lên và tiến cùng thời đại trong giai đoạn chuyển đổi sâu sắc hiện nay.

Thứ ba, trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2025, Chủ tịch nước Lương Cường đã có chương trình làm việc song phương phong phú, hiệu quả và thực chất với chủ nhà Hàn Quốc và nhiều nền kinh tế thành viên APEC.

Chủ tịch nước Lương Cường đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc, tiếp lãnh đạo địa phương Hàn Quốc, gặp cộng đồng người Việt Nam tại khu vực Đông Nam Hàn Quốc, góp phần làm sâu sắc hơn tin cậy chính trị và quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc.

Chủ tịch nước Lương Cường cũng có nhiều cuộc hội đàm, tiếp xúc với lãnh đạo và trưởng đoàn của hầu hết các nền kinh tế thành viên APEC nhằm không ngừng củng cố quan hệ tốt đẹp, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với các đối tác, nhất là thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ và các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, Trí tuệ Nhân tạo…

Điều đáng mừng là các thành viên APEC và cộng đồng doanh nghiệp đều ủng hộ nhiệt thành, bày tỏ tin tưởng và thể hiện sự trông đợi được đến Việt Nam, đến Phú Quốc trong năm 2027 để tham dự các hoạt động của Năm APEC 2027 do Việt Nam đăng cai.

Đây là niềm vinh dự, niềm tự hào và cũng là trách nhiệm to lớn mà chúng ta cần nỗ lực hết sức để hoàn thành tốt, qua đó tiếp tục đóng góp thúc đẩy tiến trình hợp tác APEC, đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới mà Đảng ta đã đề ra./.

