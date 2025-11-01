Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 1/11, tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến công tác tới Hàn Quốc dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2025 và làm việc song phương tại Hàn Quốc, Chủ tịch nước Lương Cường đã tới thăm thành phố Busan và tiếp ông Park Heong Joon, Thị trưởng thành phố Busan.

Thay mặt Ban lãnh đạo và nhân dân thành phố Busan, Thị trưởng Park Heong Joon bày tỏ niềm vinh dự và nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch nước Lương Cường cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm thành phố Busan; bày tỏ vui mừng về quan hệ Hàn Quốc-Việt Nam đang phát triển hết sức tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực.

Thị trưởng Park Heong Joon khẳng định chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm công bố thành lập Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Busan vào tháng 8/2025 và chuyến thăm của Chủ tịch nước Lương Cường tới thành phố Busan lần này sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy hợp tác thực chất giữa thành phố Busan với các địa phương Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ vui mừng sau hơn 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước Việt Nam-Hàn Quốc đã chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện (tháng 12/2022) và trở thành đối tác quan trọng hàng đầu của nhau tại khu vực; khẳng định tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn và hai bên đang tích cực hợp tác thực hiện thành công mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương đạt 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững.

Chủ tịch nước Lương Cường chúc mừng những thành tựu to lớn mà thành phố Busan đã đạt được trong quá trình phát triển trở thành trung tâm kinh tế lớn thứ hai của Hàn Quốc và là thành phố cảng lớn thứ năm trên thế giới; cảm ơn sự hỗ trợ tích cực của ban lãnh đạo thành phố đối với hoạt động của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan.

Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị thành phố Busan tiếp tục thúc đẩy mở rộng hợp tác với các tỉnh, thành Việt Nam, nhất là trong hợp tác thế mạnh của thành phố Busan trong lĩnh vực cảng biển, đóng tàu.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Thị trưởng thành phố Busan Park Heong-joon. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường cảm ơn và mong muốn chính quyền thành phố Busan tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Busan, qua đó đóng góp cho sự phát triển của thành phố, cũng như phát huy hiệu quả vai trò cầu nối hữu nghị giữa hai nước.

Bày tỏ trân trọng và nhất trí cao với các ý kiến chỉ đạo, định hướng của Chủ tịch nước Lương Cường, Thị trưởng Park Heong Joon cam kết, thành phố Busan sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành của Việt Nam tăng cường hợp tác thực chất trên các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh, nhất là trong lĩnh vực cảng biển, đóng tàu, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, hợp tác du lịch, qua đó góp phần phát triển thực chất quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Hàn Quốc-Việt Nam.

Thị trưởng Park Heong Joon khẳng định chính quyền thành phố Busan sẵn sàng hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan; đồng thời tiếp tục có những chính sách bảo vệ quyền lợi chính đáng của 14.000 công dân Việt Nam tại thành phố Busan, qua đó tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt ngày càng hòa nhập tốt hơn, sâu rộng hơn và có nhiều đóng góp cho sự phát triển của thành phố, cũng như phát huy hiệu quả vai trò cầu nối hữu nghị giữa hai nước./.

